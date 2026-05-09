Rehák Štefečeková získala cenný kov. Víťazná strelkyňa utvorila svetový rekord

Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková obsadila v sobotu 3. priečku na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty.
Vo finále trapu zostrelila 21 z 30 hlinených holubov.
Rehák Štefečeková postúpila medzi najlepšiu osmičku z 2. priečky, keď v kvalifikácii zostrelila 120 terčov. Vo finále sa musela skloniť pred Austrálčankou Penny Smithovou, ktorá neminula ani raz a dosiahla svetový rekord.
Druhá Španielka Fatima Galvezová trafila 25 terčov. Olympijská šampiónka z Tokia v tejto disciplíne Rehák Štefečeková mala napokon na treťom stupienku náskok šesť terčov pred štvrtou Laetishou Scanlanovou z Austrálie.