ONLINE: MFK Ružomberok - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 9. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a AS Trenčín dnes hrajú zápas 9. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - AS Trenčín dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
09.05.2026 o 18:00
9. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
V deviatom kole nadstavbovej časti Niké ligy budeme sledovať duel medzi Ružomberkom a Trenčínom.
Hostia z Trenčína v minulom kole na svojom štadióne prehrali s Komárnom 1:2. V ligovej tabuľke im so ziskom tridsaťdeväť bodov patrí ôsma pozícia. Na siedme Košice strácajú jeden bod a od deviatej Skalice aj od aktuálneho súpera, desiateho Ružomberka, ich delí v tejto fáze už nedostihnuteľných sedem bodov.
Domáci Ružomberok uplynulý víkend doma remizoval s Tatranom Prešov 1:1. Liptáci doteraz vybojovali tridsaťdva bodov a sú na desiatom mieste. Majú rovnaký bodový zisk ako deviata Skalica, no veľkou výstrahou je pre nich pohľad na opačný koniec tabuľky. Dve kolá pred skončením nadstavby ich delia len tri body od jedenásteho Komárna a päť bodov od dvanásteho Prešova.
Obidvaja súperi sa v tejto sezóne stretli zatiaľ trikrát. V základnej časti najskôr Ruža uspela pod hradom Matúša Čáka Trenčianskeho, odkiaľ si odviezla víťazstvo 3:0, následnú duel v centre dolného Liptova sa skončil remízou 0:0. V prvom vzájomnom nadstavbovom súboji Trenčania zvládli stretnutie na svojom štadióne a vyhrali 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
30
11
5
14
40:51
38
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK SkalicaMFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body