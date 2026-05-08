Slovenský strelec je opäť majstrom Európy. O zlatej medaily rozhodol až v rozstrele

Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osijeku na ME v guľových zbraniach.
Jány dosiahol výsledok 356,6 bodu a v záverečnom rozstrele zdolal Nóra Jona-Hermanna Hegga o 2,7 bodu. Bronzový bol Serhij Kuliš z Ukrajiny (345,1) a už po jeho vypadnutí išiel Jány do rozstrelu s náskokom 1,9 bodu.
Pre 28-ročného strelca je to štvrté zlato na ME a druhé v disciplíne.
V kvalifikácii, ktorá bola zároveň tímovou súťažou, obhájil 28-ročný strelec spolu so Štefanom Šulekom a Ondrejom Holkom bronz.
„Som rád, že sa šťastena priklonila na moju stranu, medaila veľmi potešila. Očakávali ju ostatní a aj ja. Vedel som, že na to mám. Postup nebol zadarmo, poloha v kľaku je moja najslabšia a aj to tak dopadlo, získal som len 194 bodov.
Zdalo sa, že finále to nebude, no zvyšné dve polohy sa mi vydarili a posunuli ma do najlepšej osmičky,“ povedal Jány pre Slovenský strelecký zväz.
„Musím povedať, že v tréningu sme urobili maximum a išli sme sem veľmi dobre pripravení. Či Patrik Jány, Štefan Šulek alebo Ondrej Holko.
Šťastie nám posledné preteky unikalo a teraz nám doprialo. Mali sme trocha neistotu v kľaku, vedel som, že z toho môže byť medaila, no v zlato som len dúfal.
Nervozita spraví s každým svoje a Paťo mal naozaj asi aj kúsok šťastia a mal vo finále náskok. Súper musel naopak tlačiť na pílu a Paťo to udržal,“ zhodnotil priebeh súťaže tréner Zoltán Baláž.