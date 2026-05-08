Etapa Gira aj generálka Slovákov na MS v hokeji. Športový program na dnes (9. máj)

Martin Faško-Rudáš v zápase Slovensko - Dánsko.
Martin Faško-Rudáš v zápase Slovensko - Dánsko. (Autor: TASR)
Sportnet|9. máj 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 9. mája. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 9. máj

Futbal

  • 18:00 MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda, skupina o titul Niké ligy
  • 18:00 FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, skupina o titul Niké ligy
  • 18:00 MFK Ružomberok - AS Trenčín, skupina o udržanie sa Niké ligy
  • 20:30 FC Tatran Prešov - MFK Skalica, skupina o udržanie sa Niké ligy

  • 13:30 FC Middlesbrough - FC Southampton, 1. zápas semifinále play-off o postup do Premier League

  • 13:30 FC Liverpool - FC Chelsea, 36. kolo Premier League
  • 16:00 Sunderland AFC - Manchester United, 36. kolo Premier League
  • 16:00 FC Fulham - AFC Bournemouth, 36. kolo Premier League
  • 16:00 FC Brighton - Wolverhampton Wanderers, 36. kolo Premier League
  • 18:30 Manchester City - FC Brentford, 36. kolo Premier League

  • 14:00 FK Mladá Boleslav - FC Zlín, skupina o záchranu Chance ligy
  • 14:00 FK Teplice - Baník Ostrava, skupina o záchranu Chance ligy
  • 14:00 FK Dukla Praha - 1. FC Slovácko, skupina o záchranu Chance ligy
  • 16:00 FC Viktoria Plzeň - FC Slovan Liberec, skupina o titul Chance ligy
  • 19:00 SK Slavia Praha - AC Sparta Praha, skupina o titul Chance ligy

  • 14:00 FC Elche - CD Alaves, 35. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Sevilla - Espanyol Barcelona, 35. kolo La Ligy
  • 18:30 Atlético Madrid - Celta Vigo, 35. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Sociedad - Betis Sevilla, 35. kolo La Ligy

  • 15:00 Cagliari Calcio - Udinese Calcio, 36. kolo Serie A
  • 18:00 Lazio Rím - Inter Miláno, 36. kolo Serie A
  • 20:45 US Lecce - Juventus Turín, 36. kolo Serie A

  • 15:30 VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen, 33. kolo Bundesligy
  • 15:30 RB Lipsko - FC St. Pauli, 33. kolo Bundesligy
  • 15:30 TSG Hoffenheim - Werder Brémy, 33. kolo Bundesligy
  • 15:30 FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach, 33. kolo Bundesligy
  • 18:30 VfL Wolfsburg - Bayern Mníchov, 33. kolo Bundesligy

Hokej

  • 1:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens, 2. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NHL
  • 3:30 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights, 3. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL

  • 12:00 Fínsko - Česko, Švédske hokejové hry 2026
  • 16:00 Švédsko - Švajčiarsko, Švédske hokejové hry 2026

  • 16:00 Slovensko – Dánsko, prípravný zápas pred MS /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:20 Rakúsko - Slovinsko, prípravný zápas pred MS

Tenis

  • od 11:00 turnaj WTA v Ríme, zápasy 3. kola
  • od 11:00 turnaj ATP v Ríme, zápasy 2. kola

Basketbal

  • 1:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks, 3. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NBA
  • 3:30 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs, 3. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NBA
  • 21:00 Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons, 3. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NBA

  • 17:00 Unicaja Malaga – La Laguna Tenerife, zápas o 3. miesto na Final Four Ligy majstrov FIBA
  • 20:00 AEK Atény - BC Rytas Vilnius, finále Final Four Ligy majstrov FIBA

Hádzaná

  • 18:00 HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, 5. zápas semifinále play-off Niké Handball Extraligy

Cyklistika

  • 10:35 7. etapa: Pola de Laviana - Alto de l'Angliru (132,9 km), La Vuelta Femenina
  • 11:05 2. etapa: Burgas - Veliko Tarnovo (221 km), Giro d´Italia

Džudo

  • 8:00 turnaj série Grand Slam v Almaty

Motorizmus

Vodný slalom

  • 10:00 Memoriál Petra Nagya, MSR a nominačné preteky v Čunove

Rýchlostná kanoistika

  • 10:00 1. kolo Svetového pohára v Szegede

Strelectvo

  • 5:00 trap mix - kvalifikácia, SP v brokových disciplínach v Almaty
  • 12:30 trap ženy - finále, SP v brokových disciplínach v Almaty
  • 14:00 trap muži - finále, SP v brokových disciplínach v Almaty

  • 9:00 pištoľ ženy 25 m - kvalifikácia, ME v streľbe z guľových zbraní
  • 12:15 mix 50 m puška 3 pozície - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
  • 12:45 rýchlopaľná pištoľ muži 25 m - kvalifikácia, ME v streľbe z guľových zbraní
  • 15:00 pištoľ ženy 25 m - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
  • 18:00 rýchlopaľná pištoľ muži 25 m - finále, ME v streľbe z guľových zbraní

Dostihy

  • 14:00 Veľká jarná cena v Bratislave

Atletika

  • 13:00 ženy 20 km, MSR v polmaratónskej chôdzi - Poděbrady
  • 15:30 muži 20 km, MSR v polmaratónskej chôdzi - Poděbrady
TV program: sobota, 9. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Martin Faško-Rudáš v zápase Slovensko - Dánsko.
    Martin Faško-Rudáš v zápase Slovensko - Dánsko.
    Etapa Gira aj generálka Slovákov na MS v hokeji. Športový program na dnes (9. máj)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Etapa Gira aj generálka Slovákov na MS v hokeji. Športový program na dnes (9. máj)