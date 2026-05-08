Etapa Gira aj generálka Slovákov na MS v hokeji. Športový program na dnes (9. máj)

Športový program na sobotu, 9. máj
Futbal
- 18:00 MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda, skupina o titul Niké ligy
- 18:00 FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, skupina o titul Niké ligy
- 18:00 MFK Ružomberok - AS Trenčín, skupina o udržanie sa Niké ligy
- 20:30 FC Tatran Prešov - MFK Skalica, skupina o udržanie sa Niké ligy
- 13:30 FC Middlesbrough - FC Southampton, 1. zápas semifinále play-off o postup do Premier League
- 13:30 FC Liverpool - FC Chelsea, 36. kolo Premier League
- 16:00 Sunderland AFC - Manchester United, 36. kolo Premier League
- 16:00 FC Fulham - AFC Bournemouth, 36. kolo Premier League
- 16:00 FC Brighton - Wolverhampton Wanderers, 36. kolo Premier League
- 18:30 Manchester City - FC Brentford, 36. kolo Premier League
- 14:00 FK Mladá Boleslav - FC Zlín, skupina o záchranu Chance ligy
- 14:00 FK Teplice - Baník Ostrava, skupina o záchranu Chance ligy
- 14:00 FK Dukla Praha - 1. FC Slovácko, skupina o záchranu Chance ligy
- 16:00 FC Viktoria Plzeň - FC Slovan Liberec, skupina o titul Chance ligy
- 19:00 SK Slavia Praha - AC Sparta Praha, skupina o titul Chance ligy
- 14:00 FC Elche - CD Alaves, 35. kolo La Ligy
- 16:15 FC Sevilla - Espanyol Barcelona, 35. kolo La Ligy
- 18:30 Atlético Madrid - Celta Vigo, 35. kolo La Ligy
- 21:00 Real Sociedad - Betis Sevilla, 35. kolo La Ligy
- 15:00 Cagliari Calcio - Udinese Calcio, 36. kolo Serie A
- 18:00 Lazio Rím - Inter Miláno, 36. kolo Serie A
- 20:45 US Lecce - Juventus Turín, 36. kolo Serie A
- 15:30 VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen, 33. kolo Bundesligy
- 15:30 RB Lipsko - FC St. Pauli, 33. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG Hoffenheim - Werder Brémy, 33. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach, 33. kolo Bundesligy
- 18:30 VfL Wolfsburg - Bayern Mníchov, 33. kolo Bundesligy
Hokej
- 1:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens, 2. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NHL
- 3:30 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights, 3. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL
- 12:00 Fínsko - Česko, Švédske hokejové hry 2026
- 16:00 Švédsko - Švajčiarsko, Švédske hokejové hry 2026
- 16:00 Slovensko – Dánsko, prípravný zápas pred MS /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:20 Rakúsko - Slovinsko, prípravný zápas pred MS
Tenis
- od 11:00 turnaj WTA v Ríme, zápasy 3. kola
- od 11:00 turnaj ATP v Ríme, zápasy 2. kola
Basketbal
- 1:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks, 3. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NBA
- 3:30 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs, 3. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NBA
- 21:00 Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons, 3. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NBA
- 17:00 Unicaja Malaga – La Laguna Tenerife, zápas o 3. miesto na Final Four Ligy majstrov FIBA
- 20:00 AEK Atény - BC Rytas Vilnius, finále Final Four Ligy majstrov FIBA
Hádzaná
- 18:00 HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, 5. zápas semifinále play-off Niké Handball Extraligy
Cyklistika
- 10:35 7. etapa: Pola de Laviana - Alto de l'Angliru (132,9 km), La Vuelta Femenina
- 11:05 2. etapa: Burgas - Veliko Tarnovo (221 km), Giro d´Italia
Džudo
- 8:00 turnaj série Grand Slam v Almaty
Motorizmus
- 14:00 6 hodín v Spa, MS vo vytrvalostných pretekoch 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Vodný slalom
- 10:00 Memoriál Petra Nagya, MSR a nominačné preteky v Čunove
Rýchlostná kanoistika
- 10:00 1. kolo Svetového pohára v Szegede
Strelectvo
- 5:00 trap mix - kvalifikácia, SP v brokových disciplínach v Almaty
- 12:30 trap ženy - finále, SP v brokových disciplínach v Almaty
- 14:00 trap muži - finále, SP v brokových disciplínach v Almaty
- 9:00 pištoľ ženy 25 m - kvalifikácia, ME v streľbe z guľových zbraní
- 12:15 mix 50 m puška 3 pozície - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
- 12:45 rýchlopaľná pištoľ muži 25 m - kvalifikácia, ME v streľbe z guľových zbraní
- 15:00 pištoľ ženy 25 m - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
- 18:00 rýchlopaľná pištoľ muži 25 m - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
Dostihy
- 14:00 Veľká jarná cena v Bratislave
Atletika
- 13:00 ženy 20 km, MSR v polmaratónskej chôdzi - Poděbrady
- 15:30 muži 20 km, MSR v polmaratónskej chôdzi - Poděbrady
TV program: sobota, 9. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.