Michael Jordan suverénne vedie. Rebríček TOP 50 najlepšie zarábajúcich športovcov všetkých čias

Podľa analýzy portálu Sportico.com sa do celkových príjmov započítavajú nielen platy a odmeny, ale aj reklamné kontrakty či podnikateľské aktivity. Práve tie dnes rozhodujú o poradí.
Rebríček TOP 50 najlepšie platených športovcov histórie zahŕňa zástupcov zo 16 krajín a 10 športov, pričom najväčšie zastúpenie má basketbal (13 hráčov), nasledovaný golfom (8) a boxom (7).
Na historickom vrchole stojí Michael Jordan. Jeho celkové príjmy po započítaní inflácie presiahli hranicu 3,5 miliárd eur. Kľúčovú úlohu zohrala najmä spolupráca so značkou Nike, ktorá z neho spravila globálnu ikonu.
Na druhom mieste figuruje golfová legenda Tiger Woods, ktorého príjmy sa pohybujú na úrovni približne 2,48 miliardy eur.
Medzi aktívnymi športovcami patrí k najúspešnejším portugalský futbalista Cristiano Ronaldo, ktorý je tretím najlepšie zarábajúcim športovcom histórie s príjmami presahujúcimi 2 miliardy eur. Hviezdnemu futbalistovi patrí už tretí rok po sebe prvenstvo najlepšie zarábajúceho športovca roka.
Dominujú golfisti aj basketbalisti
V prvej desiatke historického rebríčka majú silné zastúpenie najmä golfisti. Okrem Tigera Woodsa sa v rebríčku nachádzajú mená ako Arnold Palmer či Jack Nicklaus, ktorí dlhodobo ťažili zo svojej popularity aj po skončení kariéry.
Basketbal má okrem Jordana ďalšie výrazné meno v podobe LeBrona Jamesa. Ten patrí medzi športovcov, ktorí už počas aktívnej kariéry prekročili hranicu miliardových príjmov.
Kým Jordan položil základy moderného športového marketingu, LeBron patrí k športovcom, ktorí aktívne budujú biznis už počas kariéry – od investícií až po vlastné mediálne projekty.
Ženy zatiaľ výrazne zaostávajú
Rebríček najlepšie platených športovcov všetkých čias poukazuje aj na výraznú rodovú nerovnosť. V elitnej päťdesiatke sa nachádza len americká tenisová legenda Serena Williamsová na 40 mieste.
Počas kariéry patrila medzi najlepšie platené športovkyne sveta a významnú časť jej príjmov tvorili reklamné kontrakty s globálnymi značkami. Podobne ako pri mužských kolegoch, aj v jej prípade zohrali kľúčovú úlohu príjmy mimo kurtu.
Napriek tomu rozdiel medzi mužmi a ženami zostáva výrazný. Zatiaľ čo viacerí mužskí športovci už prekročili hranicu miliardových zárobkov, ženské športovkyne sa k takýmto číslam zatiaľ nepriblížili.
Dôvodom sú najmä nižšie prize money, menšie komerčné príležitosti a celkovo nižší mediálny dosah ženského športu.
Najlepšie mužským plateným tenistom je Švajčiar Roger Federer, ktorému patrí deviate miesto s príjmami cez 1,42 miliardy eur.
Miliardová éra športu pokračuje
Vývoj posledných rokov naznačuje, že príjmy športovcov budú naďalej rásť. Vďaka globalizácii športu, televíznym právam a marketingu sa z najväčších hviezd stávajú svetové značky.
Rebríček najlepšie platených športovcov tak dnes neodzrkadľuje len úspechy na štadiónoch, ale aj schopnosť presadiť sa vo svete biznisu. A práve v tom je rozdiel medzi elitou a zvyškom športového sveta.
Pozrite si rebríček TOP 50 najviac zarábajúcich športovcov všetkých čias.
TOP 50: Najlepšie zarábajúci športovci všetkých čias
P.
ŠPORTOVEC
ŠPORT
KRAJINA
AKTÍVNY OD
AKTÍVNY DO
ZÁROBKY
1
Michael Jordan
basketbal
USA
1984
2003
3,8 miliard €
2
Tiger Woods
golf
USA
1996
2,46 miliard €
3
Cristiano Ronaldo
futbal
POR
2002
2,14 miliard €
4
LeBron James
basketbal
USA
2003
1,73 miliard €
5
Lionel Messi
futbal
ARG
2004
1,69 miliard €
6
Arnold Palmer
golf
USA
1954
2006
1,57 miliard €
7
Jack Nicklaus
golf
USA
1961
2005
1,55 miliard €
8
David Beckham
futbal
GBR
1992
2013
1,43 miliard €
9
Roger Federer
tenis
SUI
1998
2022
1,42 miliard €
10
Floyd Mayweather
box
USA
1996
2017
1,33 miliard €
11
Phil Mickelson
golf
USA
1992
1,3 miliard €
12
Michael Schumacher
formula 1
GER
1991
2012
1,21 miliard €
13
Shaquille O'Neal
box
USA
1992
2011
1,12 miliard €
14
Neymar
futbal
BRA
2009
1,05 miliard €
15
Greg Norman
golf
AUS
1976
2012
1,03 miliard €
16
Kevin Durant
basketbal
USA
2007
1 miliarda €
17
Kobe Bryant
basketbal
USA
1996
2016
960 mil. €
18
Lewis Hamilton
formula 1
GBR
2007
920 mil. €
19
Stephen Curry
basketbal
USA
2009
903 mil. €
20
Mike Tyson
box
USA
1985
2005
852 mil. €
21
Tom Brady
americký futbal
USA
2000
2003
758 mil. €
22
Canelo Álvarez
box
MEX
2006
741 mil. €
22
Rory McIlroy
golf
NIR
2007
741 mil. €
24
Manny Pacquiao
box
PHL
1995
2021
694 mil. €
25
Alex Rodriguez
bejzbal
USA
1993
2016
690 mil. €
25
Peyton Manning
americký futbal
USA
1998
2016
690 mil. €
27
Rafael Nadal
tenis
ESP
2001
2024
643 mil. €
28
Jeff Gordon
nascaar
USA
1990
2015
635 mil. €
29
George Foreman
box
USA
1969
1997
630 mil. €
29
Valentino Rossi
moto-gp
ITA
1996
2021
630 mil. €
31
Fernando Alonso
formula 1
ESP
1999
622 mil. €
32
Novak Djokovič
tenis
SRB
2003
617 mil. €
33
Oscar De La Hoya
box
USA
1992
2009
613 mil. €
34
Derek Jeter
bejzbal
USA
1992
2014
609 mil. €
35
Ernie Els
golf
JAR
1989
600 mil. €
36
Magic Johnson
basketbal
USA
1979
1996
596 mil. €
37
James Harden
basketbal
USA
2009
592 mil. €
37
Russell Westbrook
basketbal
USA
2008
592 mil. €
39
Gary Player
golf
USA
1953
2009
583 mil. €
40
Dale Earnhardt Jr.
nascaar
USA
1996
2017
579 mil. €
40
Serena Williams
tenis
USA
1995
2022
579 mil. €
42
Evander Holyfield
box
USA
1984
2014
575 mil. €
43
Kevin Garnett
basketbal
USA
1995
2016
566 mil. €
43
Giannis Antetokounmpo
basketbal
GRE
2011
566 mil. €
45
Aaron Rogers
americký futbal
USA
2005
554 mil. €
45
Andre Agassi
tenis
USA
1986
2006
554 mil. €
47
Chris Paul
basketbal
USA
2005
2026
545 mil. €
48
Dwane Wade
basketbal
USA
2003
2019
511 mil. €
48
Drew Brees
americký futbal
USA
2001
2021
511 mil. €
50
Kimi Raikkonen
formula 1
FIN
2001
2021
507 mil. €