Michael Jordan suverénne vedie. Rebríček TOP 50 najlepšie zarábajúcich športovcov všetkých čias

Michael Jordan v drese Chicago Bulls. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|9. máj 2026 o 08:00
Rebríček je plný hviezdnych mien, pričom v prvej desiatke figurujú aj golfisti či tenista. Ktorí športovci si vo svojej kariére zarobili najviac?

Podľa analýzy portálu Sportico.com sa do celkových príjmov započítavajú nielen platy a odmeny, ale aj reklamné kontrakty či podnikateľské aktivity. Práve tie dnes rozhodujú o poradí.

Rebríček TOP 50 najlepšie platených športovcov histórie zahŕňa zástupcov zo 16 krajín a 10 športov, pričom najväčšie zastúpenie má basketbal (13 hráčov), nasledovaný golfom (8) a boxom (7).

Na historickom vrchole stojí Michael Jordan. Jeho celkové príjmy po započítaní inflácie presiahli hranicu 3,5 miliárd eur. Kľúčovú úlohu zohrala najmä spolupráca so značkou Nike, ktorá z neho spravila globálnu ikonu.

Na druhom mieste figuruje golfová legenda Tiger Woods, ktorého príjmy sa pohybujú na úrovni približne 2,48 miliardy eur.

Medzi aktívnymi športovcami patrí k najúspešnejším portugalský futbalista Cristiano Ronaldo, ktorý je tretím najlepšie zarábajúcim športovcom histórie s príjmami presahujúcimi 2 miliardy eur. Hviezdnemu futbalistovi patrí už tretí rok po sebe prvenstvo najlepšie zarábajúceho športovca roka.

Dominujú golfisti aj basketbalisti

V prvej desiatke historického rebríčka majú silné zastúpenie najmä golfisti. Okrem Tigera Woodsa sa v rebríčku nachádzajú mená ako Arnold Palmer či Jack Nicklaus, ktorí dlhodobo ťažili zo svojej popularity aj po skončení kariéry.

Basketbal má okrem Jordana ďalšie výrazné meno v podobe LeBrona Jamesa. Ten patrí medzi športovcov, ktorí už počas aktívnej kariéry prekročili hranicu miliardových príjmov.

Kým Jordan položil základy moderného športového marketingu, LeBron patrí k športovcom, ktorí aktívne budujú biznis už počas kariéry – od investícií až po vlastné mediálne projekty.

Ženy zatiaľ výrazne zaostávajú

Rebríček najlepšie platených športovcov všetkých čias poukazuje aj na výraznú rodovú nerovnosť. V elitnej päťdesiatke sa nachádza len americká tenisová legenda Serena Williamsová na 40 mieste.

Počas kariéry patrila medzi najlepšie platené športovkyne sveta a významnú časť jej príjmov tvorili reklamné kontrakty s globálnymi značkami. Podobne ako pri mužských kolegoch, aj v jej prípade zohrali kľúčovú úlohu príjmy mimo kurtu.

Napriek tomu rozdiel medzi mužmi a ženami zostáva výrazný. Zatiaľ čo viacerí mužskí športovci už prekročili hranicu miliardových zárobkov, ženské športovkyne sa k takýmto číslam zatiaľ nepriblížili.

Dôvodom sú najmä nižšie prize money, menšie komerčné príležitosti a celkovo nižší mediálny dosah ženského športu.

Najlepšie mužským plateným tenistom je Švajčiar Roger Federer, ktorému patrí deviate miesto s príjmami cez 1,42 miliardy eur.

Miliardová éra športu pokračuje

Vývoj posledných rokov naznačuje, že príjmy športovcov budú naďalej rásť. Vďaka globalizácii športu, televíznym právam a marketingu sa z najväčších hviezd stávajú svetové značky.

Rebríček najlepšie platených športovcov tak dnes neodzrkadľuje len úspechy na štadiónoch, ale aj schopnosť presadiť sa vo svete biznisu. A práve v tom je rozdiel medzi elitou a zvyškom športového sveta.

Pozrite si rebríček TOP 50 najviac zarábajúcich športovcov všetkých čias.

TOP 50: Najlepšie zarábajúci športovci všetkých čias

P.

ŠPORTOVEC

ŠPORT

KRAJINA

AKTÍVNY OD

AKTÍVNY DO

ZÁROBKY

1

Michael Jordan

basketbal

USA

1984

2003

3,8 miliard €

2

Tiger Woods  

golf

USA

1996


2,46 miliard €

3

Cristiano Ronaldo

futbal

POR

2002


2,14 miliard €

4

LeBron James

basketbal

USA

2003


1,73 miliard €

5

Lionel Messi

futbal

ARG

2004


1,69 miliard €

6

Arnold Palmer

golf

USA

1954

2006

1,57 miliard €

7

Jack Nicklaus

golf

USA

1961

2005

1,55 miliard €

8

David Beckham

futbal

GBR

1992

2013

1,43 miliard €

9

Roger Federer

tenis

SUI

1998

2022

1,42 miliard €

10

Floyd Mayweather

box

USA

1996

2017

1,33 miliard €

11

Phil Mickelson

golf

USA

1992


1,3 miliard €

12

Michael Schumacher

formula 1

GER

1991

2012

1,21 miliard €

13

Shaquille O'Neal

box

USA

1992

2011

1,12 miliard €

14

Neymar

futbal

BRA

2009


1,05 miliard €

15

Greg Norman

golf

AUS

1976

2012

1,03 miliard €

16

Kevin Durant

basketbal

USA

2007


1 miliarda €

17

Kobe Bryant

basketbal

USA

1996

2016

960 mil. €

18

Lewis Hamilton

formula 1

GBR

2007


920 mil. €

19

Stephen Curry

basketbal

USA

2009


903 mil. €

20

Mike Tyson

box

USA

1985

2005

852 mil. €

21

Tom Brady

americký futbal

USA

2000

2003

758 mil. €

22

Canelo Álvarez

box

MEX

2006


741 mil. €

22

Rory McIlroy

golf

NIR

2007


741 mil. €

24

Manny Pacquiao

box

PHL

1995

2021

694 mil. €

25

Alex Rodriguez

bejzbal

USA

1993

2016

690 mil. €

25

Peyton Manning

americký futbal

USA

1998

2016

690 mil. €

27

Rafael Nadal

tenis

ESP

2001

2024

643 mil. €

28

Jeff Gordon

nascaar

USA

1990

2015

635 mil. €

29

George Foreman

box

USA

1969

1997

630 mil. €

29

Valentino Rossi

moto-gp

ITA

1996

2021

630 mil. €

31

Fernando Alonso

formula 1

ESP

1999


622 mil. €

32

Novak Djokovič

tenis

SRB

2003


617 mil. €

33

Oscar De La Hoya

box

USA

1992

2009

613 mil. €

34

Derek Jeter

bejzbal

USA

1992

2014

609 mil. €

35

Ernie Els

golf

JAR

1989


600 mil. €

36

Magic Johnson

basketbal

USA

1979

1996

596 mil. €

37

James Harden

basketbal

USA

2009


592 mil. €

37

Russell Westbrook

basketbal

USA

2008


592 mil. €

39

Gary Player

golf

USA

1953

2009

583 mil. €

40

Dale Earnhardt Jr.

nascaar

USA

1996

2017

579 mil. €

40

Serena Williams

tenis

USA

1995

2022

579 mil. €

42

Evander Holyfield

box

USA

1984

2014

575 mil. €

43

Kevin Garnett

basketbal

USA

1995

2016

566 mil. €

43

Giannis Antetokounmpo

basketbal

GRE

2011


566 mil. €

45

Aaron Rogers

americký futbal

USA

2005


554 mil. €

45

Andre Agassi

tenis

USA

1986

2006

554 mil. €

47

Chris Paul

basketbal

USA

2005

2026

545 mil. €

48

Dwane Wade

basketbal

USA

2003

2019

511 mil. €

48

Drew Brees

americký futbal

USA

2001

2021

511 mil. €

50

Kimi Raikkonen

formula 1

FIN

2001

2021

507 mil. €

