Slovan hostí v šlágri Žilinu, ženy idú zjazd a v akcii budú aj biatlonisti (TV tipy na víkend)

Momentka zo zápasu Žilina - ŠK Slovan Bratislava
Momentka zo zápasu Žilina - ŠK Slovan Bratislava (Autor: skslovan.com)
Sportnet|12. dec 2025 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Hancko s Atléticom Madrid privíta na domácom štadióne Valenciu, Slovan hostí Žilinu a Marseille v šlágri proti Monaku.

Biatlonová sezóna pokračuje šprintom, stíhacími pretekmi a štafetami v rakúskom stredisku Hochfilzen.

Hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Žilina hostí v šlágri Nitru, prvý Slovan pocestuje do Trenčína a Poprad si zmeria sily s Košicami.

V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Muži sa predstavia vo francúzskom Val D'Isere. Na programe je obrovský slalom a slalom.

Ženy sa predstavia vo švajčiarskom stredisku St. Moritz, kde ich čakajú dva zjazdy a jedno Super-G.

Šípkari sa predstavia v 1. kole na prestížnych majstrovstvách sveta, ktoré vyvrcholia v januári budúceho roka. Na turnaji sa predstavia aj dvaja Česi Adam Gawlas a Karel Sedláček.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Počas víkendu vyvrcholia aj majstrovstvá sveta žien vo florbale a rovnako aj majstrovstvá sveta v hádzanej žien.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 12., 13. a 14. december.

Piatok (12. december)

Futbal
Ľadový hokej
Bežecké lyžovanie
Florbal
Biatlon
Hádzaná
Šípky
Bojové športy
Skoky na lyžiach
Zjazdové lyžovanie
Golf
Volejbal
Basketbal
Sobota (13. december)

Futbal
Ľadový hokej
Hádzaná
Basketbal
Volejbal
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Snoubording
Florbal
Golf
Skoky na lyžiach
Šípky
Nedeľa (14. december)

Futbal
Ľadový hokej
Biatlon
Zjazdové lyžovanie
Hádzaná
Šípky
Skoky na lyžiach
Basketbal
Florbal
Cyklokros
Americký futbal
Ostatné športy

