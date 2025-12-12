Slovan hostí v šlágri Žilinu, ženy idú zjazd a v akcii budú aj biatlonisti (TV tipy na víkend)

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Hancko s Atléticom Madrid privíta na domácom štadióne Valenciu, Slovan hostí Žilinu a Marseille v šlágri proti Monaku.
Biatlonová sezóna pokračuje šprintom, stíhacími pretekmi a štafetami v rakúskom stredisku Hochfilzen.
Hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Žilina hostí v šlágri Nitru, prvý Slovan pocestuje do Trenčína a Poprad si zmeria sily s Košicami.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Muži sa predstavia vo francúzskom Val D'Isere. Na programe je obrovský slalom a slalom.
Ženy sa predstavia vo švajčiarskom stredisku St. Moritz, kde ich čakajú dva zjazdy a jedno Super-G.
Šípkari sa predstavia v 1. kole na prestížnych majstrovstvách sveta, ktoré vyvrcholia v januári budúceho roka. Na turnaji sa predstavia aj dvaja Česi Adam Gawlas a Karel Sedláček.
Počas víkendu vyvrcholia aj majstrovstvá sveta žien vo florbale a rovnako aj majstrovstvá sveta v hádzanej žien.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 12., 13. a 14. december.
Piatok (12. december)
Sobota (13. december)
Nedeľa (14. december)
