    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina B
    Vancouver
    21:00
    Kanada
    Kanada

    Priama bitka o prvé miesto. Kanada mieni proti Švajčiarom strhnúť domáci dav

    Radosť futbalistov Kanady
    Radosť futbalistov Kanady (Autor: TASR/AP)
    ČTK|23. jún 2026 o 12:47
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    Hráme taký futbal, aby sme ukázali, čo kanadskí hráči dokážu, vraví tréner

    Futbalisti domácej Kanady a Švajčiarska sa v záverečnom kole úvodnej fázy MS 2026 stretnú o prvé miesto v B-skupine.

    V súbežne hranom stretnutí sa stretnú Bosna a Hercegovina s Katarom, víťaz duelu si zabezpečí postup. Oba zápasy majú výkop v stredu o 21.00 SELČ.

    Kanada aj Švajčiarsko majú v tabuľke trojbodový náskok na zostávajúcich súperov, vyrovnanú alebo lepšiu vzájomnú bilanciu aj výrazne lepšie skóre.

    Porazený z stretnutia vo Vancouveri s najväčšou pravdepodobnosťou obsadí druhé miesto, oba celky sa tak môžu sústrediť na víťazstvo v skupine. Kanada si vylepšila skóre poslednou výhrou 6:0 nad Katarom, preto jej stačí aj remíza.

    "Hráme doma, chceme fanúšikov strhnúť. Preto hráme taký futbal, aby sme ukázali, čo kanadskí hráči dokážu. Na tom sa nič nezmení ani v ďalšom zápase, "povedal kouč Jesse Marsch.

    "Do turnaja sme nevstúpili ideálne, ale máme skúsený tím, ktorý si vie poradiť s tlakom. Výkony nie sú zlé, v druhom stretnutí sme sa zase zlepšili. Svojim hráčom verím," ubezpečil švajčiarsky tréner Murat Yakin, ktorého tím po úvodnej remíze 1: 1 s Katarom zdolal 4:1 Bosnu a Hercegovinu.

    Tabuľka skupiny B na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    1
    1
    0
    7:1
    4
    V
    R
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    1
    0
    5:2
    4
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    2
    0
    1
    1
    2:5
    1
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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    Chorváti si proti Paname nemôžu dovoliť zaváhať. Modrič dosiahne veľký miľník
    dnes 13:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Priama bitka o prvé miesto. Kanada mieni proti Švajčiarom strhnúť domáci dav