Priama bitka o prvé miesto. Kanada mieni proti Švajčiarom strhnúť domáci dav

Futbalisti domácej Kanady a Švajčiarska sa v záverečnom kole úvodnej fázy MS 2026 stretnú o prvé miesto v B-skupine.
V súbežne hranom stretnutí sa stretnú Bosna a Hercegovina s Katarom, víťaz duelu si zabezpečí postup. Oba zápasy majú výkop v stredu o 21.00 SELČ.
Kanada aj Švajčiarsko majú v tabuľke trojbodový náskok na zostávajúcich súperov, vyrovnanú alebo lepšiu vzájomnú bilanciu aj výrazne lepšie skóre.
Porazený z stretnutia vo Vancouveri s najväčšou pravdepodobnosťou obsadí druhé miesto, oba celky sa tak môžu sústrediť na víťazstvo v skupine. Kanada si vylepšila skóre poslednou výhrou 6:0 nad Katarom, preto jej stačí aj remíza.
"Hráme doma, chceme fanúšikov strhnúť. Preto hráme taký futbal, aby sme ukázali, čo kanadskí hráči dokážu. Na tom sa nič nezmení ani v ďalšom zápase, "povedal kouč Jesse Marsch.
"Do turnaja sme nevstúpili ideálne, ale máme skúsený tím, ktorý si vie poradiť s tlakom. Výkony nie sú zlé, v druhom stretnutí sme sa zase zlepšili. Svojim hráčom verím," ubezpečil švajčiarsky tréner Murat Yakin, ktorého tím po úvodnej remíze 1: 1 s Katarom zdolal 4:1 Bosnu a Hercegovinu.