Švajčiari zvládli bitku o prvé miesto. Kanadu zrazil zlý vstup do druhého polčasu

MS vo futbale 2026 - skupina B
Švajčiarsko – Kanada 2:1 (0:0)
Góly: 46. Vargas, 57. Manzambi - 76. P. David
Rozhodcovia: Abatti - Manis, Alves (všetci Braz.), ŽK: Xhaka - Larin, Millar
Diváci: 52 497
Švajčiarsko: Kobel – Jaquez (74. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Manzambi (85. Fassnacht), Sow (74. Aebischer), Vargas (80. Ndoye) – Embolo (85. Itten)
Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (83. Shaffelburg) – Buchanan (75. P. David), Choiniere (58. Eustaquio), N. Saliba, Ahmed (58. Millar) – J. David, Larin (58. Oluwaseyi)
Futbalisti Švajčiarska sa stali víťazmi skupiny B na majstrovstvách sveta. V záverečnom zápase zdolali domácu Kanadu 2:1. Oba tími postúpili do šestnásťfinále.
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Švajčiari postúpili z prvého miesta so siedmimi bodmi, Kanaďania zostali na štyroch bodoch a do vyraďovacej časti idú z druhého miesta tabuľky.
Helvéti položili základ víťazstva na začiatku druhého polčasu, keď v priebehu 11 minút skórovali Ruben Vargas a Johan Manzambi. Domáci reprezentanti dokázali už len znížiť zásluhou striedajúceho Promiseho Davida.
Švajčiari sa ako víťaz „béčka“ stretnú v šestnásťfinále 2. júla vo Vancouveri s tretím tímom z E, F, G, I alebo J-skupiny.
Kanada ako druhé mužstvo B-skupiny nebude pokračovať na domácej pôde a presťahuje sa do kalifornského Inglewoodu, kde 28. júna narazí na druhý tím A-skupiny.
Tým je zatiaľ Kórejská republika, ale môže ním byť ešte aj Česko alebo JAR. Veľkú šancu na postup má aj tretí tím B-skupiny Bosna a Hercegovina, ktoré má na konte štyri body, ale horšie skóre ako druhá Kanada. Bude teraz čakať na zostávajúce výsledky v ostatných skupinách.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina B
Priebeh zápasu Švajčiarsko - Kanada
I. polčas:
Kanaďania vedeli, že v prípade víťazstva alebo remízy si udržia prvé miesto v tabuľke a v šestnásťfinále sa predstavia opäť pred domácim publikom vo Vancouveri.
Na štadióne ich povzbudzoval z invalidného vozíka spoluhráč Ismael Koné, ktorý na šampionáte predčasne dohral pre zlomeninu nohy.
Švajčiari, ktorí potrebovali na prvenstvo v skupine zvíťaziť, mohli otvoriť skóre v 11. minúte, Embola však vychytal vo veľkej šanci Crepeau. Na opačnej strane Kobel podobným spôsobom zmaril príležitosť Larina, ale ten stál v ofsajde.
Po polhodine hry ten istý hráč opäť prinútil švajčiarskeho brankára k zákroku. Hral sa otvorený zápas, ani jeden tím nekalkukoval s remízou, ktorá by znamenala postup pre oboch.
II. polčas:
Do druhého polčasu lepšie vstúpili Švajčiari. Hneď po prestávke Manzambi poslal z pravého krídla loptu do šestnástky, cez Embola prešla až na nepokrytého Vargasa a ten nechytateľnou strelou k bližšej žrdi otvoril skóre.
A to nebolo všetko, o 11 minút neskôr Embolo vyhral osobný súboj, pripravil loptu ako na podnose Manzambimu a ten strelil svoj tretí gól na MS 2026 - 2:0. V 68. minúte mohol zdramatizovať zápas J. David, no Elvedi sa mu obetavo vrhol do strely.
Domácim to vyšlo až v 76. minúte, keď po výbornej práci Salibu znížil striedajúci P. David z prvého dotyku v zápase. Kanaďania v závere vsadili všetko na jedno kartu, P. David a Johnston mali možnosti na vyrovnanie, ale Helvéti už ich náporu odolali.
Hlasy po zápase
Murat Yakin, tréner Švajčiarska: „Dnes sme predviedli skvelý tímový výkon. Po prestávke sme mali silný nástup, no na konci sme nechali Kanadu vrátiť sa do hry. Nedokázali sme otupiť ich tlak, pri tých dlhých autoch nikdy neviete, kde skončia. Nakoniec sa nám však podarilo ustrážiť si víťazstvo. Teraz si môžeme užívať prvenstvo v skupine.“
Johan Manzambi, autor druhého gólu Švajčiarska a Hráč zápasu: „Užili sme si veľa zábavy. Strelil som gól a videl som dnes v našom tíme správny prístup.“
Jesse Marsch, tréner Kanady: „Viem, že náš tím má srdce. Viem, že máme hráčov, ktorí vydajú zo seba všetko v každom momente. V úvode zápasu sme boli váhaví a nedostatočne agresívni. Rozmýšľal som, že v polčase zmením rozostavenie a budeme hrať s piatimi hráčmi vzadu, aby sme to lepšie zaistili. Mal som to asi urobiť. Fanúšikovia boli úžasní, preto je trochu sklamaním, že sa nám nepodarilo zostať vo Vancouveri. Teraz budeme musieť cestovať do LA, no stále chceme elektrizovať našu krajinu. Sme presne tam, kde sme chceli byť - vo vyraďovacej fáze.“