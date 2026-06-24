    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina B
    2 - 1
    0:0
    Kanada
    Kanada
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    Švajčiari zvládli bitku o prvé miesto. Kanadu zrazil zlý vstup do druhého polčasu

    Radosť hráčov Švajčiarskom
    Fotogaléria (21)
    Radosť hráčov Švajčiarskom (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|24. jún 2026 o 22:55
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    Švajčiarsko dnes zdolalo Kanadu v skupine B na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Švajčiarsko – Kanada 2:1 (0:0)

    Góly: 46. Vargas, 57. Manzambi - 76. P. David

    Rozhodcovia: Abatti - Manis, Alves (všetci Braz.), ŽK: Xhaka - Larin, Millar

    Diváci: 52 497

    Švajčiarsko: Kobel – Jaquez (74. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Manzambi (85. Fassnacht), Sow (74. Aebischer), Vargas (80. Ndoye) – Embolo (85. Itten)

    Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (83. Shaffelburg) – Buchanan (75. P. David), Choiniere (58. Eustaquio), N. Saliba, Ahmed (58. Millar) – J. David, Larin (58. Oluwaseyi)

    Futbalisti Švajčiarska sa stali víťazmi skupiny B na majstrovstvách sveta. V záverečnom zápase zdolali domácu Kanadu 2:1. Oba tími postúpili do šestnásťfinále.

    Švajčiari postúpili z prvého miesta so siedmimi bodmi, Kanaďania zostali na štyroch bodoch a do vyraďovacej časti idú z druhého miesta tabuľky.

    Helvéti položili základ víťazstva na začiatku druhého polčasu, keď v priebehu 11 minút skórovali Ruben Vargas a Johan Manzambi. Domáci reprezentanti dokázali už len znížiť zásluhou striedajúceho Promiseho Davida.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Kanada na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    Switzerland's Ruben Vargas (17), left, is congratulated by teammates Ricardo Rodriguez (13), Djibril Sow (15) and Breel Embolo (7) after scoring their first goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada goalkeeper Maxime Crepeau (16) reacts after Switzerland's Johan Manzambi (9) scored their second goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Switzerland's Ruben Vargas (17) celebrates their first goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Switzerland's Ruben Vargas (17) celebrates his goal against Canada during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    21 fotografií
    Teammates celebrate with Switzerland's Ruben Vargas (17) after he scored during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Ruben Vargas (17) celebrates after scoring during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Ruben Vargas (17) scores a goal past Canada goalkeeper Maxime Crepeau (16) during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada defenders leap for a block on a free kick by Switzerland's Granit Xhaka (10) during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sydney Shankman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Ramon Abatti, of Brazil, issues a yellow card to both Switzerland's Granit Xhaka (10) and Canada's Cyle Larin during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sydney Shankman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Ali Ahmed (20) covers his face after a shot attempt during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Ali Ahmed, bottom, and Switzerland's Remo Freuler battle for the ball during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEAG58 Vancouver - Futbalisti Kanady a Švajčiarska sa hádajú počas zápasu B-skupiny Švajčiarsko – Kanada na majstrovstvách sveta vo futbale vo Vancouveri v stredu 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Canada and Switzerland players scuffle during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Kanada - šport - futbal - MS26 - B-skupina - majstrovstvá - svetaSwitzerland's Breel Embolo (7) and Canada's Alistair Johnston (2) battle for a head ball during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel stops a ball while having his jersey pulled by Canada's Cyle Larin (9) during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNational flags are displayed before the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Timothy Matwey/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEAG53 Vancouver - Fanúšikovia Kanady držia papiere s číslom 8 pre hráča Ismaela Koneho, ktorý si zlomil nohu počas zápasu proti Kataru 18. júna, pred zápasom B-skupiny Švajčiarsko – Kanada na majstrovstvách sveta vo futbale vo Vancouveri v stredu 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Canada fans hold up No. 8 signs for injured player Ismael Kone before the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - Kanada - šport - futbal - MS26 - B-skupina - majstrovstvá - svetaCanada's Richie Laryea (22) and Switzerland's Luca Jaquez (25) battle for the ball during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Luca Jaquez (25) is upended by Canada's Richie Laryea (22) during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Tajon Buchanan (17) and Switzerland's Ricardo Rodriguez (13) chase the ball during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sydney Shankman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland players pose for a team photo before the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada players pose for a team photo before the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada in Vancouver, British Columbia, Wednesday, June 24, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE

    Švajčiari sa ako víťaz „béčka“ stretnú v šestnásťfinále 2. júla vo Vancouveri s tretím tímom z E, F, G, I alebo J-skupiny.

    Kanada ako druhé mužstvo B-skupiny nebude pokračovať na domácej pôde a presťahuje sa do kalifornského Inglewoodu, kde 28. júna narazí na druhý tím A-skupiny.

    Tým je zatiaľ Kórejská republika, ale môže ním byť ešte aj Česko alebo JAR. Veľkú šancu na postup má aj tretí tím B-skupiny Bosna a Hercegovina, ktoré má na konte štyri body, ale horšie skóre ako druhá Kanada. Bude teraz čakať na zostávajúce výsledky v ostatných skupinách.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    2
    1
    0
    7:3
    7
    V
    V
    R
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    1
    1
    1
    8:3
    4
    P
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    3
    1
    1
    1
    5:6
    4
    V
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    3
    0
    1
    2
    2:10
    1
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Kanada

    I. polčas:

    Kanaďania vedeli, že v prípade víťazstva alebo remízy si udržia prvé miesto v tabuľke a v šestnásťfinále sa predstavia opäť pred domácim publikom vo Vancouveri.

    Na štadióne ich povzbudzoval z invalidného vozíka spoluhráč Ismael Koné, ktorý na šampionáte predčasne dohral pre zlomeninu nohy.

    Švajčiari, ktorí potrebovali na prvenstvo v skupine zvíťaziť, mohli otvoriť skóre v 11. minúte, Embola však vychytal vo veľkej šanci Crepeau. Na opačnej strane Kobel podobným spôsobom zmaril príležitosť Larina, ale ten stál v ofsajde.

    Po polhodine hry ten istý hráč opäť prinútil švajčiarskeho brankára k zákroku. Hral sa otvorený zápas, ani jeden tím nekalkukoval s remízou, ktorá by znamenala postup pre oboch.

    II. polčas:

    Do druhého polčasu lepšie vstúpili Švajčiari. Hneď po prestávke Manzambi poslal z pravého krídla loptu do šestnástky, cez Embola prešla až na nepokrytého Vargasa a ten nechytateľnou strelou k bližšej žrdi otvoril skóre.

    A to nebolo všetko, o 11 minút neskôr Embolo vyhral osobný súboj, pripravil loptu ako na podnose Manzambimu a ten strelil svoj tretí gól na MS 2026 - 2:0. V 68. minúte mohol zdramatizovať zápas J. David, no Elvedi sa mu obetavo vrhol do strely.

    Domácim to vyšlo až v 76. minúte, keď po výbornej práci Salibu znížil striedajúci P. David z prvého dotyku v zápase. Kanaďania v závere vsadili všetko na jedno kartu, P. David a Johnston mali možnosti na vyrovnanie, ale Helvéti už ich náporu odolali.

    Hlasy po zápase

    Murat Yakin, tréner Švajčiarska: „Dnes sme predviedli skvelý tímový výkon. Po prestávke sme mali silný nástup, no na konci sme nechali Kanadu vrátiť sa do hry. Nedokázali sme otupiť ich tlak, pri tých dlhých autoch nikdy neviete, kde skončia. Nakoniec sa nám však podarilo ustrážiť si víťazstvo. Teraz si môžeme užívať prvenstvo v skupine.“

    Johan Manzambi, autor druhého gólu Švajčiarska a Hráč zápasu: „Užili sme si veľa zábavy. Strelil som gól a videl som dnes v našom tíme správny prístup.“

    Jesse Marsch, tréner Kanady: „Viem, že náš tím má srdce. Viem, že máme hráčov, ktorí vydajú zo seba všetko v každom momente. V úvode zápasu sme boli váhaví a nedostatočne agresívni. Rozmýšľal som, že v polčase zmením rozostavenie a budeme hrať s piatimi hráčmi vzadu, aby sme to lepšie zaistili. Mal som to asi urobiť. Fanúšikovia boli úžasní, preto je trochu sklamaním, že sa nám nepodarilo zostať vo Vancouveri. Teraz budeme musieť cestovať do LA, no stále chceme elektrizovať našu krajinu. Sme presne tam, kde sme chceli byť - vo vyraďovacej fáze.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

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    dnes 23:00
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    MS vo futbale 2026

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    Futbalisti Bosny oslavujú gól
    Bosna zakončila skupinu víťazne a postup má na dosah. Katar sa so šampionátom lúči
    dnes 23:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Švajčiari zvládli bitku o prvé miesto. Kanadu zrazil zlý vstup do druhého polčasu