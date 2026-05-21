    Tatar vidí v hokeji už trinásťročných profesionálov. Aké šance dáva Montrealu?

    Tomáš Tatar. (Autor: Honzo Blaško)
    Boris Vanya|21. máj 2026 o 07:30 (aktualizované 17. máj 2026 o 13:48)
    Tomáš Tatar sa dáva dokopy na novú sezónu.

    Po pätnástich rokoch v Severnej Amerike sa vrátil do Európy a upísal sa švajčiarskemu tímu EV Zug. Útočník TOMÁŠ TATAR si po sezóne doliečuje zranenie a majstrovstvách sveta 2026 sleduje pohľadom hokejového filozofa. 

    Ako prežívate hokejové zápasy v pozícii diváka? Niektorí slovenskí fanúšikovia mali pri sledovaní utorňajšieho zápasu proti Slovincom na linke svojho kardiológa. 

    Prežívam to asi viac, ako keď som v zápase, lebo neviem dianie na ľade ovplyvniť, zasiahnuť do neho, pomôcť spoluhráčom.

    Chalanom fandím, lebo ich poznám, sú to moji blízki kamaráti a chcem, aby sa im darilo, takže sú v tom aj nejaké emócie, ale na druhej strane to beriem tak, že je to šport.

    Jeden musí vyhrať a druhý prehrať má to nejaký dej, podobne ako divadlo alebo koncert, na ktorý si človek kúpi lístok a užije si ho.

    Na šampionáte vo Švajčiarsku má Slovensko najmladší tím zo všetkých účastníkov. Viacero hokejistov hrá na svojich premiérových majstrovstvách sveta. Ako ich to môže posunúť v kariére?

    Odohrať turnaj v mladom veku je pre nich skvelé. Keď sa na to pozerám pohľadom akéhosi hokejového filozofa - to mužstvo je síce mladé, ale tí hráči sú už v mladom veku čoraz viac pripravení.

    Výsledkom moderného hokeja je, že už z trinásťročných chlapcov sa dnes stávajú pomaly profesionáli. Keď začnú v mladom veku vyčnievať, tak sú z nich hotoví hráči. Vidieť to aj v NHL a zrejme aj v ďalších športoch, nielen v hokeji. 

    Tomáš Tatar na oslavách striebornej medaily po MS 2012.
    Tomáš Tatar na oslavách striebornej medaily po MS 2012. (Autor: TASR)

    Pamätáte si ešte na svoje prvé šampionáty? V Nemecku 2010 ste mali 19 a striebro na MS v Helsinkách ste získali vo veku 21 rokov.

    Boli to silné emócie. Mal som vtedy už odohratých zopár zápasov v NHL, ale celá kariéra sa pre mňa iba začínala. Bol som hladný po úspechoch, po víťazstvách a zažiť to v takom mladom veku bolo skvelé.

    Majstrovstvá sveta v Helsinkách mali výborné obsadenie, v ruskom tíme hral Ovečkin, aj my sme mali dobré mužstvo, v ktorom sme sa zomkli.

    Oslavy striebra sme si aj s Liborom Hudáčkom vtedy veľmi užívali, dá sa povedať, že sme boli ešte deti. 

    Keby ste boli kapitán tohto tímu, ako by vyzerala motivačná reč pred zápasom proti Dánsku? 

    Tieto veci sú skôr spontánne, nedajú sa vopred pripraviť. Ten hráč musí vnímať, aká je v tíme atmosféra, čo je možno potrebné povedať, aký tam má pocit z kabíny. Niekedy možno netreba povedať vôbec nič. Záleží od situácie.

