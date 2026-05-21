Tatar vidí v hokeji už trinásťročných profesionálov. Aké šance dáva Montrealu?

Po pätnástich rokoch v Severnej Amerike sa vrátil do Európy a upísal sa švajčiarskemu tímu EV Zug. Útočník TOMÁŠ TATAR si po sezóne doliečuje zranenie a majstrovstvách sveta 2026 sleduje pohľadom hokejového filozofa.
Ako prežívate hokejové zápasy v pozícii diváka? Niektorí slovenskí fanúšikovia mali pri sledovaní utorňajšieho zápasu proti Slovincom na linke svojho kardiológa.
Prežívam to asi viac, ako keď som v zápase, lebo neviem dianie na ľade ovplyvniť, zasiahnuť do neho, pomôcť spoluhráčom.
Chalanom fandím, lebo ich poznám, sú to moji blízki kamaráti a chcem, aby sa im darilo, takže sú v tom aj nejaké emócie, ale na druhej strane to beriem tak, že je to šport.
Jeden musí vyhrať a druhý prehrať má to nejaký dej, podobne ako divadlo alebo koncert, na ktorý si človek kúpi lístok a užije si ho.
Na šampionáte vo Švajčiarsku má Slovensko najmladší tím zo všetkých účastníkov. Viacero hokejistov hrá na svojich premiérových majstrovstvách sveta. Ako ich to môže posunúť v kariére?
Odohrať turnaj v mladom veku je pre nich skvelé. Keď sa na to pozerám pohľadom akéhosi hokejového filozofa - to mužstvo je síce mladé, ale tí hráči sú už v mladom veku čoraz viac pripravení.
Výsledkom moderného hokeja je, že už z trinásťročných chlapcov sa dnes stávajú pomaly profesionáli. Keď začnú v mladom veku vyčnievať, tak sú z nich hotoví hráči. Vidieť to aj v NHL a zrejme aj v ďalších športoch, nielen v hokeji.
Pamätáte si ešte na svoje prvé šampionáty? V Nemecku 2010 ste mali 19 a striebro na MS v Helsinkách ste získali vo veku 21 rokov.
Boli to silné emócie. Mal som vtedy už odohratých zopár zápasov v NHL, ale celá kariéra sa pre mňa iba začínala. Bol som hladný po úspechoch, po víťazstvách a zažiť to v takom mladom veku bolo skvelé.
Majstrovstvá sveta v Helsinkách mali výborné obsadenie, v ruskom tíme hral Ovečkin, aj my sme mali dobré mužstvo, v ktorom sme sa zomkli.
Oslavy striebra sme si aj s Liborom Hudáčkom vtedy veľmi užívali, dá sa povedať, že sme boli ešte deti.
Keby ste boli kapitán tohto tímu, ako by vyzerala motivačná reč pred zápasom proti Dánsku?
Tieto veci sú skôr spontánne, nedajú sa vopred pripraviť. Ten hráč musí vnímať, aká je v tíme atmosféra, čo je možno potrebné povedať, aký tam má pocit z kabíny. Niekedy možno netreba povedať vôbec nič. Záleží od situácie.
Z rôznych dôvodov chýba na tomto šampionáte v slovenskom tíme okolo dvadsať hokejistov. Ako vnímate tradičnú tému absencií. Marián Hossa s Mariánom Gáboríkom v nedávnej debate tvrdili, že povedomie fanúšikov sa za tie roky posunulo a mnohí už dokážu pochopiť, že hokejisti nie sú stroje, že to rozhodovanie, či ísť alebo vynechať MS ovplyvňujú rôzne faktory.
Ja mám napríklad zranenie a nemalo by žiadny zmysel, aby som niekomu zaberal v mužstve miesto, ešte by som ho mohol skôr oslabiť ako mu pomôcť. Je normálne, že hráč je po náročnej sezóne unavený.
Problém slovenského hokeja je, že naša hráčska základňa je užšia a preto nás väčší počet absencií viac bolí. Pozrite sa na zostavy ostatných tímov a porovnajte si ich s výbermi, ktoré hrali na olympiáde. Sú úplne odlišné.
V konečnom dôsledku je to nepodstatná vec. Tento slovenský tím má inú kvalitu než ten, čo hral na olympiáde, ale chalani predvádzajú zatiaľ výborný hokej.
Niektorí sa môžu chytiť svojej šance, odohrajú dobrý turnaj a stanú sa stabilnými členmi reprezentácie. A o to ide, aby sa naša základňa rozšírila a všetci budú spokojnejší.
Ako sa s odstupom zopár mesiacov dívate na výsledok zo zimnej olympiády v Miláne? Považujete to za výnimočný počin, alebo sa prikláňate k pocitom Juraja Slafkovského bezprostredne po poslednom zápase, keď povedal, že štvrté miesto nikoho nezaujíma.
Môžeme sa na to pozerať z rôznych uhlov. Áno, vlastne sme nič nevyhrali.
Na druhej strane, obsadili sme štvrté miesto na turnaji, kde hrali všetci v najsilnejšom zložení, zlepšili sme si koeficient a postavenie v rebríčku a zjednotili doma ľudí, ktorí nám fandili. Naše výsledky mali pozitívny ohlas v zahraničí, čiže to bolo fajn.
Samozrejme, je obrovská škoda, že sme nezískali medailu, lebo v takej situácii sa Slovensko neocitne pravidelne. Ale ak sa to podarí znovu, veľa hráčov z toho tímu už bude mať skúsenosti z týchto zápasov a budú na to lepšie pripravení.
Čo sa týka osobného hľadiska, odohral som olympijský turnaj, obrazne povedané, na jednej nohe a myslím, že som to zvládol.
Po návrate do klubu sa mi zranenie zhoršilo, takže som sa trápil a v týchto dňoch robím všetko, aby som sa dal dokopy a pred ďalšou sezónou bol fit.
Po rokoch strávených v zámorí ste vymenil NHL za švajčiarsku ligu. Hokejisti považujú za jedno z jej pozitív, že každú noc môžete stráviť vo svojej posteli. Akú sú po prvej sezóne dojmy z tejto súťaže?
Liga má veľmi vysokú úroveň, až ma trochu zaskočila jej kvalita. Každý klub môže mať v kádri šesť cudzincov. Viacero z nich sú pravidelní účastníci majstrovstiev sveta, niektorí sa dostali aj do olympijských výberov v Miláne.
Krajina nie je veľká a cestovanie po nej je naozaj paráda. Veľa času som mohol tráviť doma. Sezóna bola veľmi náročná. Trochu som to neodhadol, lebo sme hrali okrem domácej súťaže aj Ligu majstrov, uprostred sezóny olympiádu, takže porcia zápasov bola skutočne výdatná.
Slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko. (Autor: TASR)
Švajčiari poskladali na domáce MS silný tím, vyjde im konečne útok na zlatú medailu?
Švajčiari na každých majstrovstvách v posledných rokoch mieria vysoko. Teraz je to o tom, či budú mať viac šťastia ako minulý rok vo finále proti Američanom. Doma určite myslia na titul.
Zaskočilo vás niečo v tejto krajine?
Hm, asi ceny. Ak je človek zvyknutý z domu na niečo iné, tak sa na to pozerá, že sú to riadne petardy.
Koľkokrát ste platili pokutu za prekročenú rýchlosť?
Na rýchlosť som si dával veľký pozor. Vopred mi to oznámili, takže som moc nešantil.
Čo hovoríte na zloženie štvorice, z ktorej vzíde víťaz Stanleyho pohára? Kto vám tam chýba a koho ste tam nečakali?
Prekvapil ma Montreal, lebo mladé mužstvo, ale hrajú naozaj pekne. Dá sa povedať, že im aj najviac fandím. Tým, že som tam pôsobil, viacero chalanov poznám a s Jurom sme si veľmi blízki.
Colorado je silné, prekvapilo ma, ako rýchlo si poradili s Minnesotou, lebo tá vyzerala veľmi dobre. No a Carolinu som chytil zakaždým v play-off. Desať rokov hrajú to isté, takže to bude mať proti nim Montreal veľmi náročné.
Ako bude vyzerať vaše leto, prvé v úlohe otca a rodiča?
Prvú polovicu dňa venujem tréningu, ako som vravel, dávam sa dokopy a chcem urobiť všetko, aby bolo moje telo pripravené na novú sezónu.
Potom sa snažím venovať čo najviac rodine. Máme naplánovanú ešte jednu dovolenku a ešte ma čaká aj jedno testovanie v Zugu. Prípravný kemp máme tuším od 26. júla, takže času na oddych nie je veľa.
Pred rokmi ste v Dubnici nad Váhom otvorili fitness centrum a niečo podobné, skôr väčšie, chystáte v Trenčíne. Do akej miery sa na tom projekte realizujete?
Zatiaľ sme v začiatkoch a väčšinou to má na starosti môj obchodný partner Dávid. Dovolím si povedať, že keď to dokončíme, tak na Slovensku nič podobné nenájdete.
Snažíme sa tam zapracovať veci z celého sveta a výsledkom by mal byť tréningový komplex, kde si na svoje prídu profesionálni aj rekreační športovci a pokojne tam dokážu stráviť, povedzme aj päť hodín.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body