Kongres hokejovej federácie rozhodol o dejiskách MS v roku 2030. Zopakujú Lotyši úspech?

Lotyšskí hokejisti oslavujú zisk bronzu na MS v hokeji 2023.
Lotyšskí hokejisti oslavujú zisk bronzu na MS v hokeji 2023. (Autor: TASR/AP)
ČTK|29. máj 2026 o 17:32
ShareTweet1

Fínsko a Lotyšsko spolu hostili šampionát aj v roku 2023.

Majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2030 sa budú hrať v Helsinkách a Rige. Rozhodol o tom kongres Medzinárodnej hokejovej federácie v Zürichu.

V Helsinkách sa svetový šampionát uskutoční už po ôsmy raz, naposledy fínska metropola hostila turnaj v roku 2022 spolu s Tampere.

V Rige sa hralo o rok neskôr. Majstrovstvá sveta zavítajú do lotyšskej metropoly po štvrtý raz. V spomínanom roku 2023 získali Lotyši historicky prvú medailu na svetovom šampionáte. Pobaltská krajina zdolala v boji o bronz USA 4:3 po predĺžení.

Kongres taktiež pridelil majstrovstvá sveta žien v roku 2028 Švajčiarsku. O hostiteľskom meste sa ešte len rozhodne.

Reprezentácie

    Lotyšskí hokejisti oslavujú zisk bronzu na MS v hokeji 2023.
    Lotyšskí hokejisti oslavujú zisk bronzu na MS v hokeji 2023.
    Kongres hokejovej federácie rozhodol o dejiskách MS v roku 2030. Zopakujú Lotyši úspech?
    dnes 17:32|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Kongres hokejovej federácie rozhodol o dejiskách MS v roku 2030. Zopakujú Lotyši úspech?