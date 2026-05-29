Kongres hokejovej federácie rozhodol o dejiskách MS v roku 2030. Zopakujú Lotyši úspech?

Majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2030 sa budú hrať v Helsinkách a Rige. Rozhodol o tom kongres Medzinárodnej hokejovej federácie v Zürichu.
V Helsinkách sa svetový šampionát uskutoční už po ôsmy raz, naposledy fínska metropola hostila turnaj v roku 2022 spolu s Tampere.
V Rige sa hralo o rok neskôr. Majstrovstvá sveta zavítajú do lotyšskej metropoly po štvrtý raz. V spomínanom roku 2023 získali Lotyši historicky prvú medailu na svetovom šampionáte. Pobaltská krajina zdolala v boji o bronz USA 4:3 po predĺžení.
Kongres taktiež pridelil majstrovstvá sveta žien v roku 2028 Švajčiarsku. O hostiteľskom meste sa ešte len rozhodne.