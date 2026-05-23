VIDEO: Vegas ukradlo Coloradu aj druhý zápas. Hviezdou večera bol ruský útočník

NHL - 2. zápas semfinále play-off
Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Góly: 17. Colton (Burns, Kadri) - 50. Eichel (Dorofejev, Barbašov), 52. Barbašov (Eichel, Dorofejev), 59. Barbašov (Andersson)
Brankári: Wedgewood - Hart, strely na bránku: 30:25
/stav série: 0:2/
Hokejisti Vegas Golden Knights zvládli aj druhé finálové stretnutie Západnej konferencie zámorskej NHL. V nočnom dueli triumfovali na ľade Colorada Avalanche 3:1 a v sérii vedú 2:0 na zápasy.
Domáce Colorado poslal do vedenia v závere úvodnej tretiny Ross Colton. Prostredné dejstvo zmenu v skóre neprinieslo, takže o všetkom rozhodla záverečná tretina.
„V play off budete čeliť rôznym okolnostiam a aj prehráte niektoré zápasy. To sú jednoducho fakty. Nie je reálne, ako si to fanúšikovia myslia, že keď vyhráte prvý duel, tak to skončí 4:0 alebo naopak. Nejdeme do Vegas s tým, že máme v pláne vyhrať štyri stretnutia za sebou.
Pokúsime sa uspieť raz. Znie to ako klišé, ale takto k tomu pristupujeme. Musíme sa koncentrovať na samotný proces a čo je potrebné urobiť. Odohrali sme výborný zápas, ale to aj súper. Mohlo to skončiť akokoľvek,“ citovala trénera Avalanche Jareda Bednara oficiálna stránka súťaže.
Hrdinom Golden Knights sa stal Ivan Barbašov, ktorý si najskôr pripísal asistenciu pri vyrovnávajúcom góle Jacka Eichela a následne sám strelil dva góly.
„Hrali sme jednoducho. Myslím si, že po celú sezónu sme boli dobrým tímom z pohľadu tretích tretín. Už sa nám podarilo množstvo otočiek a toho sme sa držali aj teraz,“ vyjadril sa trojbodový Barbašov.
Séria sa teraz sťahuje do Vegas, tretí zápas je na programe v noci na pondelok. „Našli sme spôsob. Kľúčom bolo, že aj keď sme sa v druhej tretine skutočne trápili, tak sme išli do šatní stále za stavu len 0:1. To bol podľa mňa kľúčový okamih duelu, pretože sme cítili, že sa nachádzame v dobrej pozícii v zápase č. 2.
Pokúšali sme sa hrať našu hru a napokon sme našli spôsob. Musíme sa každým stretnutím zlepšovať, pretože tak to bude aj s naším súperom,“ zamyslel sa kouč Golden Knights John Tortorella.
Coloradu sa nepodarilo pred domácim publikom uspieť ani raz, pred stretnutiami na ľade súpera sa tak nachádza v neľahkej situácii.
„Vykopali sme si dieru a je to teraz len na nás, aby sme sa z nej dostali. Musí prísť reset a dokázať vo Vegas urobiť to, čo oni nám urobili tu. Všetko je v prvom rade o najbližšom stretnutí. V tretej tretine sme upustili od nášho zápasového plánu a potom využili ponúknuté možnosti,“ poznamenal krídelník Avalanche Logan O'Connor.
