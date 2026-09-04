Manažér Chrenko: Ligu majstrov hráme pre fanúšikov, Buček hodil šancu byť legendou do koša

Slovensko bude mať po troch rokoch opäť zastúpenie v hokejovej Lige majstrov. Prestížnu súťaž si tak nezahrá len majster futbalovej najvyššej súťaže, ale aj hokejovej.
HK Nitra svoju púť v súťaži odštartuje už v piatok o 18:00 na domácom ľade proti švédskemu majstrovi Skellefteå AIK.
Finančne sa úroveň futbalovej a hokejovej ligy šampiónov nedá porovnať. Generálny manažér Nitry TOMÁŠ CHRENKO je však rád, že podmienky v hokejovej Lige majstrov sa zlepšujú.
V rozhovore pre Sportnet hovoril o tom, ako vníma prestíž súťaže, odchod trénera Andreja Kmeča či sklamanie z prestupu Samuela Bučeka.
Slovenský klub sa vracia do hokejovej Ligy majstrov po troch rokoch. Ako ste sa dozvedeli, že majster môže opäť štartovať?
Miro Šatan volal Mirovi Kováčikovi a pýtal sa, či by sme v prípade, ak by sme ako Slovensko dostali miestenku, mali záujem. My sme vždy mali záujem hrať Ligu majstrov, takže naša odpoveď bola jednoznačná – áno. Potom sa potvrdilo, že tá miestenka pre Slovensko tam je, prišla nám z Ligy majstrov pozvánka, ktorú sme podpísali, a tak sa to celé začalo.
Takže žiadne špekulácie o tom, či by ste to vzali.
My sme túto súťaž už dvakrát hrali a vždy sme chceli. Aj do Kontinentálneho pohára sme sa prihlásili s cieľom, aby sme získali miestenku. Vtedy však akurát zmenili pravidlá, takže víťaz Kontinentálneho pohára ju už nedostal, aj keď sme ho vyhrali my. Chvíľu to trvalo, ale teraz sme tam a chceme dobre reprezentovať.
Futbalová Liga majstrov je najlepšia klubová súťaž na svete. Jej hokejová verzia zďaleka nemá také meno a niekedy sa borí aj s nezáujmom fanúšikov. Slovenský majster navyše dostáva len voľnú kartu. Ako vnímate koncept tejto súťaže a prečo ste účasť brali ako lákavú?
Máme na to dobré spomienky z účastí spred desiatich rokov, zo sezón 2015/16 a 2016/17. Jednoducho sme si chceli zmerať sily s najlepšími tímami. Všetci sa tam môžeme veľa naučiť – vedenie, hráči aj tréneri. Určite je to aj odmena pre fanúšikov, vidieť takýchto atraktívnych súperov naživo. Je to pre nás športová česť popasovať sa s najlepšími, preto je to zaujímavé a atraktívne.
V rozhovore sa dozviete:
- aké sú ciele Nitry v Lige majstrov
- aké sú finančné podmienky v Lige majstrov
- ako v minulosti platili desiatky tisíc eur za súkromný let
- prečo im dovolili hrať doma, aj keď nevymenili mantinely
- či museli presviedčať Mezeia, aby ešte hral
- v čom mali odlišné názory s trénerom Andrejom Kmečom
- či ho sklamal odchod Samuela Bučeka do Slovana Bratislava
- ako Buček prišiel o možnosť stať sa legendou
- prečo by jeho synovi prospela ďalšia sezóna v Nitre
Vo futbalovej Lige majstrov tím zo štvrtého koša dostane aj súperov zo štvrtého koša. Vy ste však ako mužstvo štvrtého koša dostali len tímy z prvých troch košov. Nemrzí vás trošku, že nemáte súpera z podobnej výkonnostnej úrovne, proti ktorému by bola väčšia šanca bodovať?
Vôbec ma to nemrzí. Myslím si, že je to úplne v pohode. Máme nesmierne atraktívnych súperov. Privítal by som však aj nejaký český tím. Máme doma troch výborných švédskych súperov, čo je úžasné, ale divák by možno privítal väčšiu rozmanitosť v podobe švédskeho, fínskeho, českého či švajčiarskeho tímu. Takto to však vyšlo a my sa s tým musíme popasovať.
Z hľadiska kvality vám žreb poriadne nadelil – tri švédske tímy (Skeleftea, Vaxjo, Rogle), dva fínske (Saipa, KooKoo) a švajčiarskeho majstra (Fribourg). Aké sú vaše ciele v súťaži?
Bude to veľmi ťažké, ale chceli by sme postúpiť do play-off. Uvedomujeme si, že súperi sú tej najvyššej možnej kvality, je to naozaj reálna Liga majstrov. Bude to náročné, ale chceme sa o postup popasovať.
Slovenským mužstvám sa v poslednom čase v Lige majstrov veľmi nedarilo – Košice naposledy neuhrali ani bod. Vypovedá to niečo o kvalite extraligy alebo sa to ťažko porovnáva, keďže v Lige majstrov hrajú tímy z top európskych líg?
Neviem to zhodnotiť, lebo si nepamätám, v akých zostavách a s akým prístupom hrali Košice, respektíve predtým Slovan. Niečo to môže vypovedať, ale naša liga má svoju kvalitu.
Pre nás je samozrejme náročnejšie porovnávať sa s takýmito tímami, keď Švédi len z televíznych práv dostávajú päť miliónov eur. Môžu si zaplatiť lepších hráčov. Všetko však nie je len o peniazoch a verím, že chalani budú hrať dobre a dosiahneme aj priaznivé výsledky.
Očakávate vypredanú halu? Je pre fanúšikov lákavé, že príde tím ako Skellefteå, alebo sú pre nich stále lákavejšie domáce derby zápasy proti Slovanu či Trenčínu?
Pred desiatimi rokmi boli tie termíny dosť náročné, keďže sme hrali už v auguste a vtedy nebolo na Ligu majstrov vypredané. Teraz si myslím, že je to lepšie, lebo sa hrá až v septembri. Sám som zvedavý, ale verím, že súperi sú natoľko atraktívni, že budeme mať plný štadión na všetky zápasy.
Ako účastník základnej časti dostanete 90-tisíc eur a víťaz celej súťaže zinkasuje 280-tisíc. Sú to pre slovenský klub lákavé odmeny?
Je to určite lepšie ako pred desiatimi rokmi, keď sme iba platili štartovné 12-tisíc eur. Začínali sme teda rovno v mínuse. Teraz je štartovné 20-tisíc, ale dostávame podporu 90-tisíc, čiže súťaž začíname v pluse zhruba 70-tisíc eur. Aj samotná Liga majstrov zlepšuje podmienky, takže verím, že po finančnej stránke to bude pokračovať, bude sa to ďalej zlepšovať a súťaž bude pre tímy čoraz atraktívnejšia.
Prepočítavali ste si náklady a ekonomickú stránku? Predpokladám, že za účasť v Lige majstrov vám budú pribúdať ďalšie výdavky. Oplatí sa to?
Nemusíme si klamať, keby sme sa na to pozerali len ekonomicky, neoplatí sa nám vôbec hrať hokej. Toto nie je futbal, kde sa dajú reálne zarobiť peniaze. My od toho zárobky neočakávame, chceme priniesť fanúšikom zážitok a zábavu. Nerobíme to s cieľom zarobiť.
Žreb bol aspoň v tom zmysle priaznivý, že dvoch súperov, Kouvolu a Lappeenrantu, vybavíme jedným tripom, dokonca komerčnou linkou. Z hľadiska logistiky sme teda celkom spokojní.
V minulosti sme do Skelleftey cestovali v auguste, keď boli všetky charterové lety vybookované. Mali sme obrovský problém vôbec zohnať lietadlo a aj ho zaplatiť, ten výjazd nás vyšiel na 70 alebo 80-tisíc eur len za samotný prenájom lietadla.
Tam sa o zárobkoch nedalo absolútne hovoriť, boli sme radi, že sme neskončili vo veľkých mínusoch.
Pred štartom súťaže ste riešili aj flexibilné mantinely, ktoré sa firme nakoniec nepodarilo namontovať načas a museli ste žiadať o výnimku. Ako to bralo vedenie ligy? Bol to veľký problém?
Videli, že sme z našej strany urobili absolútne maximum. Mantinely sme zohnali, zaplatili a reálne sú v Nitre. Žiaľ, stala sa chyba pri zakreslení, nejaké dva diely tam boli zlé, respektíve chýbali a firma to nestíhala dorobiť načas.
Liga videla našu maximálnu snahu a teší ma, že k tomu takto pristúpili a povolili nám hrať doma. Myslím si, že je to dobré aj pre samotnú Ligu majstrov, lebo nikomu by nepomohlo, keby Nitra hrala na prázdnom alebo poloprázdnom štadióne niekde mimo svojho domovského stánku.
Verím, že bude doma výborná atmosféra, predvedieme dobrý hokej a dosiahneme kvalitné výsledky.
Čiže nové mantinely už máte. Plánujete ich neskôr vymeniť?
Určite ich nebudeme meniť počas sezóny, pretože štadión potrebujeme a takto by sme si ho uzavreli na dosť dlhé obdobie. Musel by sa rozpustiť ľad, plocha by sa musela vysušiť, spravila by sa demontáž starých mantinelov, montáž nových a následne by sa opäť mrazil ľad. Zabralo by to príliš veľa času. Počas sezóny si to jednoducho nemôžeme dovoliť.
Bolo v hre aj to, že by ste hrali niekde inde?
Samozrejme, museli sme nad tým premýšľať, ale našťastie hráme doma.
Prvé štyri zápasy odohráte v rozmedzí deviatich dní na začiatku septembra, ešte pred začiatkom extraligy. Káder si tak, ak nerátame prípravu, nestihnete veľmi otestovať. Ste spokojný s tým, ako momentálne vyzerá vaše mužstvo alebo ešte riešite ďalšie posily?
Dosť veľa hráčov je tu už dlhšiu dobu, takže to jadro máme pokope. Úmyselne sme si nechali tri voľné miesta pre legionárov. Momentálne chceme dať priestor mladým slovenským hráčom s tým, že sa netajíme úmyslom tieto tri miesta obsadiť neskôr počas sezóny.
Mužstvo na tréningoch výborne pracuje a myslím si, že aj prípravné zápasy vyzerali z našej strany veľmi slušne a verím, že to bude pokračovať. Samozrejme, teraz prídu omnoho ťažší súperi, ale vyzerá to sľubne. Chceli sme, aby sa prejavili aj ďalší chlapci ako Turanský, Molnár či Dario Lašš, chceme im dať priestor. Konkurencia sa potom počas sezóny ešte zosilní.
Spýtam sa ešte na niektoré konkrétne mená. Priviedli ste späť Adriána Holešinského. Z jeho vyjadrení to znelo tak, že mal aj ponuky z Česka, ale osobne neprežíval najlepšie obdobie a preto mu návrat do Nitry vyhovoval. Ako sa rodil jeho prestup naspäť k vám?
S Adriánom som bol neustále v kontakte a vždy som sa ho nejako snažil stiahnuť naspäť. Teraz vznikla taká správna konštelácia, že to bolo možné. Veľmi sa teším z toho, aký má postoj a prístup k Nitre. Na jednej strane sme mu pomohli my, keď sa vracal zo zámoria, a na druhej strane on svojimi výkonmi pomohol nám.
Veľmi si vážim jeho postoj, keď automaticky zrušil všetky možné slovenské ponuky a vyjadril sa, že bude hrať len v Nitre. Som presvedčený, že bude obrovským prínosom.
Ukazoval to už aj v prípravných zápasoch a v tréningovom procese je vzorom pre ostatných. Naozaj sa veľmi teším, že sa nám do kabíny vrátil takýto hráč a človek.
V mužstve pokračuje aj už čoskoro 46-ročný kapitán Branislav Mezei. Chcel pokračovať alebo ste ho presviedčali vy? Stáva sa z neho už taký slovenský Jágr.
Ja sa bojím, že my ho budeme musieť presviedčať, aby už nehral (smiech). Braňo má stále veľkú chuť a jeho pracovná morálka je úžasná. Stále mu slúži zdravie a pre nás všetkých je veľkou pomocou. To, že má záujem ďalej pokračovať, či už ako vzor a mentor pre mladších hráčov alebo ako pomocná ruka pre trénerov, je skvelé. Veľmi sa teším, že ide s nami do ďalšej sezóny a nepochybujem o tom, že bude oporou.
V bránkovisku je situácia opačná. Máte tam mladých brankárov, 21-ročného Gadzhieva a 23-ročného Marinova. Myslíte si, že sú v tomto zložení pripravení uniesť tlak alebo si nechávate otvorené zadné dvierka?
Tam platí to, čo som už povedal. Plánujeme počas sezóny obsadiť tri miesta legionárov a jednou z tých pozícií bude pravdepodobne bránkovisko. Chalani však zatiaľ vyzerajú veľmi dobre. Veríme im, majú svoju kvalitu a chceme si vychovať aj vlastných slovenských brankárov.
V prípade Marinova dokonca nitrianskeho, keďže je to náš odchovanec. Netreba sa toho báť. Počas sezóny by však mala prísť posila do bránkoviska, lebo aj s ohľadom na možnú maródku v závere sezóny si nemôžeme dovoliť ísť do play-off len s dvomi brankármi. Určite sa v tomto smere ešte posilníme.
V čom pred sezónou vnímate najsilnejšie a zároveň najslabšie stránky mužstva?
Ja by som hovoril len o dobrých stránkach. Vždy sa snažím na veci pozerať pozitívne. Pre mňa je najpozitívnejšie to, že v kabíne vidím obrovskú chuť pracovať, trénovať a vyhrávať. To je z môjho pohľadu najdôležitejšie.
Pri mužstve je aj nový tréner Erik Čaládi. Ako si s mužstvom sadol počas prvých mesiacov?
Myslím si, že Erikovou najsilnejšou vlastnosťou je jeho ľudskosť. S mužstvom si sadol výborne. Keď sa bavím s chalanmi, pochvaľujú si tréningy aj komunikáciu s ním. Zatiaľ som veľmi spokojný.
Dosť sa rozoberal odchod predchádzajúceho trénera Andreja Kmeča, ktorý s Nitrou dvakrát dosiahol finále a minulý rok získal titul, no napriek tomu nepokračuje. Vo vyhlásení ste uviedli, že postupom času ste vycítili, že na niektoré veci máte odlišné názory. Môžete prezradiť, v čom spočívali?
Andrej mal za sebou dve naozaj ťažké sezóny a postupom času sme cítili potrebu to zmeniť. My mu k tým úspešným sezónam gratulujeme a aj k tomu, že konečne vyhral titul pre Nitru niekto iný ako Antonín Stavjaňa.
V tomto smere to mal Andrej určite veľmi náročné, lebo neustále nosil na chrbte Stavjaňov tieň. Ľudia to všade vyťahovali a pripomínali mu ho.
My sme však jednoducho mali pocit, že by sme mali spraviť zmenu. Chceli sme byť lepší a veríme, že to bol správny krok.
Ťažko ísť ešte niekam vyššie ako na titul. Viete povedať, v čom konkrétne ste chceli byť lepší?
Napríklad v tom, že už aj minulý rok sme mohli hrať ofenzívnejší a kreatívnejší hokej. Mužstvo na to bolo poskladané a verím, že s Erikom príde aj táto stránka hry.
Plánujete vyvesiť majstrovskú zástavu v otváracom zápase extraligovej sezóny proti Slovanu?
Áno, ale nerobíme to preto, že tu hrá Slovan. Myslím si, že sa to úplne prirodzene robí v prvom domácom zápase. Robili sme to tak aj v minulosti, robia to tak aj iné tímy, takže áno, plánujeme to urobiť v prvom extraligovom kole.
Na ľade bude aj Samuel Buček, no už ako súper. Neuvažovali ste o tom, že by ste ho ako člena majstrovského tímu prizvali k sebe? V NHL to v minulosti spravilo Colorado s Jackom Johnsonom, ktorý už hral za Chicago, ale s Avalanche rok predtým vyhral Stanley Cup.
Nie, ani som nevedel, že sa také veci dejú. Pre nás je to uzavretá kapitola a vôbec sme o tom neuvažovali.
Sklamalo vás, akým spôsobom Buček vo vašom klube skončil?
Sklamalo ma to, že odišiel v rámci Slovenska. Nijak sa neposunul do zahraničia, na čo jednoznačne má.
Zvlášť, keď to spravil bez toho, aby s nami vôbec hovoril o nejakých možnostiach. Nikde nie je napísané, že my by sme mu nedali raz toľko peňazí. Ale keď s vami niekto nekomunikuje, nemôže to ani vedieť.
On ani v minulosti nerobil najsprávnejšie rozhodnutia v momentoch, keď sa rozhoduje o ďalšom smerovaní kariéry. My sme vždy boli pripravení mu pomôcť a poradiť. Je to výborný hráč, preto je to škoda.
Nebol u nás len hokejovým lídrom, ale budoval si určitý kult osobnosti mesta. Týmto prestupom to zahodil do koša. Myslím si, že keby prestúpil niekam do zahraničia, ľudia by mu ďalej fandili a priali.
Takto na neho veľa ľudí zanevrie, obzvlášť po jeho predchádzajúcich vyjadreniach, že na Slovensku bude hrať iba za Nitru. Hokejovo má na to, aby hral v top európskych ligách, a z tohto pohľadu to nepovažujem za správny krok. Ale neostáva nám nič iné, len to rešpektovať.
Čiže po sezóne sa s vami o možnostiach novej zmluvy ani nebavil.
Nie.
Akú očakávate reakciu fanúšikov na jeho príchod v drese Slovana?
To nie sú otázky na mňa, ja nemôžem očakávať nič. Boli by to len moje domnienky a dohady. Ja očakávam len to, že naši diváci nám budú, tak ako dlhé roky predtým, veľkou oporou a budú podporovať náš tím. Nad tým, či ho vypískajú alebo si pripravia nejaký transparent, absolútne nerozmýšľam a ani ma to nezaujíma.
Pýtam sa preto, lebo na jednej strane je pre klub možno už aj legendou, dosiahol s ním veľa. Na druhej strane odchod k rivalovi fanúšikov určite zabolel.
Pomenovali ste to presne. Dosiahol tu veľmi veľa, pomohol k mnohým úspechom, ale možný zrod legendy klubu zahodil týmto do koša.
Chcem sa ešte opýtať na vášho syna Tomáša. Minulý rok ste v rozhovore pre Sportnet povedali, že hokej sa nehrá iba v NHL a že nebudete robiť vedu z toho, ak ho nedraftujú. Asi všetkým však bolo jasné, že po takej úspešnej sezóne draftom prejde. Nakoniec si ho v treťom kole vybrali New York Rangers. Ako ste to prežívali nielen ako manažér Nitry, ale aj ako otec?
Samozrejme, veľmi ma to potešilo. Zagratuloval som mu a myslím si, že ho draftovalo výborné družstvo. Je to nesmierne atraktívny tím aj atraktívne mesto. Myslím si, že do budúcnosti má solídnu šancu – ak mu bude slúžiť zdravie a bude na sebe pracovať – dostať sa až do NHL. Pociťujem v ich tíme absenciu kreativity, takže šancu určite má a verím, že sa mu to podarí.
Váš syn vravel, že klub mu nechal viac-menej voľnú ruku v tom, čo bude robiť v nasledujúcej sezóne. Zatiaľ vyzerá najpravdepodobnejšie, že bude pokračovať v Nitre. Dúfali ste, že ešte ostane doma? Ako vnímate jeho ďalší kariérny posun po drafte?
Rozprávame sa o tom a ešte to nie je úplne uzavreté. Momentálne odohrá prvé dva zápasy Ligy majstrov v našom drese a potom sa presunie do kempu do New Yorku. Uvidíme, ako tam bude vyzerať. Myslím si, že počas tých týždňov v Amerike si to odkomunikujeme a definitívne sa rozhodneme, čo ďalej.
Osobne si myslím, že pre jeho rozvoj bude lepšie, ak bude ďalej pokračovať v profesionálnom hokeji. Treba k tomu povedať aj to, že nastupuje do štvrtého, maturitného ročníka na strednej škole.
Budem rád, ak sa bude v budúcej sezóne hokejovo zlepšovať doma a popritom si dokončí školu. Ale konečné rozhodnutie padne až počas septembra.
V rozhovore povedal, že čakal, že na drafte ho vyberú skôr. Vyzerá to tak, že má zdravé sebavedomie. Je to niečo, čo ste mu vštepovali?
Myslím si, že sebavedomie je v hokeji to najdôležitejšie. Keď si niekto neverí, nemusí na ľad ani liezť. V jeho prípade to je podložené aj kvalitnými výkonmi. Osobne si tiež myslím, že mohol byť draftovaný skôr, ale koniec koncov je to úplne jedno.
Už sme videli, že mnohí hráči draftovaní v prvých kolách sa do NHL ani nedostali a naopak, hráči nedraftovaní alebo vybraní veľmi neskoro sa nakoniec stali hviezdami NHL. Možno je to zaujímavé pre médiá, ale pre samotnú kariéru to až také dôležité nie je.