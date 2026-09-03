Kto bude jej najväčšou súperkou? Zapletalovú čaká ďalšie veľké finále (TV program)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa v piatok predstaví v disciplíne 400 metrov cez prekážky na finálovom mítingu Diamantovej ligy.
Priamy prenos vysiela televízna stanica JOJ Šport 2, jej štart bude o 20:04 h.
Na bruselskom Štadióne kráľa Baudouina sa rodáčka z Nitry pokúsi stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy.
Ak vo finále zvíťazí, stane sa celkovo len siedmou premiantkou 400 m prekážok žien v Diamantovej lige od jej vzniku v roku 2010.
Víťazka berie všetko
Formát, zavedený v roku 2017, je neúprosný. Zvlášť to platí pre Zapletalovú.
Jej päť víťazstiev a celkovo 43 poctivo nazbieraných bodov na šiestich mítingoch "základnej časti" sa vymaže a všetky finalistky budú mať v Bruseli rovnakú šancu získať trofej a s ňou aj prémiu 30-tisíc amerických dolárov.
Do belgickej metropoly sa kvalifikovali: Emma Zapletalová (43 b), Rushell Claytonová (37), Anna Cockrellová (29), Gianna Woodruffová (27), Amalie Iuelová (16), Dalilah Muhammadová (12) a Jasmine Jonesová (12).
Doplnila ich belgická rekordérka Paulien Couckuytová (53,28 s v Lausanne) a namiesto Jonesovej napokon figuruje v štartovej listine ôsma v poradí Fatoumata Binta Diallová, portugalská bronzová medailistka z ME.
Prišla o svetový výkon roka
Po tom, čo Zapletalová ovládla ME, má pred bruselským finále šancu nahradiť Femke Broedersovú-Bolovú aj na diamantovom tróne.
Jej tri tohtoročné finálové ciele sa geograficky nesú v znamení "B". Misia Birmingham je splnená, nasleduje Brusel, a ak všetko pôjde podľa plánu, tak aj Budapešť, kde sa uskutočnia Ultimátne MS.
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Naposledy však Zapletalová zaváhala, keď zakopla na deviatej prekážke na mítingu v Zürichu. Skončila šiesta, no našťastie nespadla a nezranila sa.
Najdisponovanejšia z Američaniek Cockrellová to využila a sezónnym maximom 52,13 s odsunula Slovenku z čela tohtoročných tabuliek.
„Na každých pretekoch sa snažím bežať čo najlepšie a sústrediť sa na seba a svoj výkon. Takže v prvom rade chcem prekonať svoj aktuálny osobný rekord,“ reagovala Zapletalová na novú métu vytýčenú súperkou.
Z finálovej osmičky sa len dve atlétky dostali v sezóne pod 53 sekúnd. Zapletalová zaostáva za Cockrellovou o 17 stotín, jej maximom je čas 52,30 s, ktorý zabehla na podujatí v katarskej Dauhe.
Dráha
Krajina
Meno
Sezónny rekord
Osobný rekord
1
Amalie Iuelová
54,05 s
54,05 s
2
Gianna Woodruffová
53,58 s
52,66 s
3
Paulien Couckuytová
53,28 s
53,28 s
4
Dalilah Muhammadová
53,16 s
51,58 s
5
Anna Cockrellová
52,13 s
51,87 s
6
Emma Zapletalová
52,30 s
52,30 s
7
Rushell Claytonová
53,05 s
52,51 s
8
Fatoumata Binta Diallová
53,30 s
53,30 s