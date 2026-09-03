    Kto bude jej najväčšou súperkou? Zapletalovú čaká ďalšie veľké finále (TV program)

    Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
    Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026. (Autor: TASR/ Keystone via AP)
    Sportnet|3. sep 2026 o 23:15
    ShareTweet0

    Pozrite si štartovú listinu behu na 400 metrov cez prekážky na Diamantovej lige v Bruseli.

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa v piatok predstaví v disciplíne 400 metrov cez prekážky na finálovom mítingu Diamantovej ligy.

    Priamy prenos vysiela televízna stanica JOJ Šport 2, jej štart bude o 20:04 h.

    Na bruselskom Štadióne kráľa Baudouina sa rodáčka z Nitry pokúsi stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy.

    Ak vo finále zvíťazí, stane sa celkovo len siedmou premiantkou 400 m prekážok žien v Diamantovej lige od jej vzniku v roku 2010.

    Víťazka berie všetko

    Formát, zavedený v roku 2017, je neúprosný. Zvlášť to platí pre Zapletalovú.

    Jej päť víťazstiev a celkovo 43 poctivo nazbieraných bodov na šiestich mítingoch "základnej časti" sa vymaže a všetky finalistky budú mať v Bruseli rovnakú šancu získať trofej a s ňou aj prémiu 30-tisíc amerických dolárov.

    Kde sledovať Diamantovú ligu v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Do belgickej metropoly sa kvalifikovali: Emma Zapletalová (43 b), Rushell Claytonová (37), Anna Cockrellová (29), Gianna Woodruffová (27), Amalie Iuelová (16), Dalilah Muhammadová (12) a Jasmine Jonesová (12).

    Doplnila ich belgická rekordérka Paulien Couckuytová (53,28 s v Lausanne) a namiesto Jonesovej napokon figuruje v štartovej listine ôsma v poradí Fatoumata Binta Diallová, portugalská bronzová medailistka z ME.

    Prišla o svetový výkon roka

    Po tom, čo Zapletalová ovládla ME, má pred bruselským finále šancu nahradiť Femke Broedersovú-Bolovú aj na diamantovom tróne.

    Jej tri tohtoročné finálové ciele sa geograficky nesú v znamení "B". Misia Birmingham je splnená, nasleduje Brusel, a ak všetko pôjde podľa plánu, tak aj Budapešť, kde sa uskutočnia Ultimátne MS.

    VIDEO: Triumf Emmy Zapletalovej na ME v Birminghame 2026

    Naposledy však Zapletalová zaváhala, keď zakopla na deviatej prekážke na mítingu v Zürichu. Skončila šiesta, no našťastie nespadla a nezranila sa.

    Najdisponovanejšia z Američaniek Cockrellová to využila a sezónnym maximom 52,13 s odsunula Slovenku z čela tohtoročných tabuliek.

    „Na každých pretekoch sa snažím bežať čo najlepšie a sústrediť sa na seba a svoj výkon. Takže v prvom rade chcem prekonať svoj aktuálny osobný rekord,“ reagovala Zapletalová na novú métu vytýčenú súperkou.

    Z finálovej osmičky sa len dve atlétky dostali v sezóne pod 53 sekúnd. Zapletalová zaostáva za Cockrellovou o 17 stotín, jej maximom je čas 52,30 s, ktorý zabehla na podujatí v katarskej Dauhe.

    Štartová listina behu na 400 m cez prekážky v Bruseli

    Dráha

    Krajina

    Meno

    Sezónny rekord

    Osobný rekord

    1

    NOR

    Amalie Iuelová

    54,05 s

    54,05 s

    2

    PAN

    Gianna Woodruffová

    53,58 s

    52,66 s

    3

    BEL

    Paulien Couckuytová

    53,28 s

    53,28 s

    4

    USA

    Dalilah Muhammadová

    53,16 s

    51,58 s

    5

    USA

    Anna Cockrellová

    52,13 s

    51,87 s

    6

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,30 s

    52,30 s

    7

    JAM

    Rushell Claytonová

    53,05 s

    52,51 s

    8

    PRT

    Fatoumata Binta Diallová

    53,30 s

    53,30 s

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
      Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
      Kto bude jej najväčšou súperkou? Zapletalovú čaká ďalšie veľké finále (TV program)
      št 23:15
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Kto bude jej najväčšou súperkou? Zapletalovú čaká ďalšie veľké finále (TV program)