    Slovan zverejnil súpisku na Ligu majstrov. Firuguje v nej aj najnovšia posila v obrane

    Futbalisti Slovana.
    Futbalisti Slovana. (Autor: skslovan.com)
    Sportnet|3. sep 2026 o 23:59
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    Pozrite si súpisku Slovana Bratislava na ligovú fázu Ligy majstrov.

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava štartujú už nabudúci týždeň v ligovej fáze Ligy majstrov.

    Hneď prvý zápas odohrajú proti obhajcovi trofeje z Paríža St. Germain na francúzskom štadióne.

    Účastníci hlavnej fázy Ligy majstrov UEFA 2026/27 museli svoje súpisky nahlásiť najneskôr do 2. septembra do 23:59 h.

    V rámci ligovej fázy Slovan na túto súpisku pred každým hracím dňom môže dopísať len hráčov z tzv. B-listu (narodení po 1. januári 2005, ktorí v klube strávili prinajmenšom dva roky).

    Na B-liste teda môžu byť talentovaní mladíci ako Nino Marcelli, Alexej Maroš, Leo Hofstädter či ďalší hráči z Akadémie, ktorí dostávajú priestor v prvom tíme.

    Na tzv. A-liste už nie je možné v rámci ligovej fázy realizovať dodatočné zmeny, s výnimkou špecifických situácií pri brankároch alebo dlhodobom zranení hráča.

    Až v prípade postupu z ligovej fázy do jarného play-off môžu kluby po skončení hlavnej fázy zaregistrovať troch nových hráčov (najneskôr do 4. februára 2027).

    Na A-liste je zaregistrovaných 22 hráčov, medzi nimi aj najnovšia posila, obranca Sahmkou Camara. Klub o súpiske informoval na svojej webstránke.

    Súpiska ŠK Slovan Bratislava na Ligu majstrov 2026/2027:

    Zoznam A:

    Brankári: Matúš Macík, Aleksandar Popovič, Dominik Takáč

    Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sahmkou Camara, Sandro Cruz, Samuel Kozlovský, Svetozar Markovič, Kevin Wimmer

    Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Cristian Martínez, Daiki Matsuoka, Alen Mustafič, Peter Pokorný

    Útočníci: Suleiman Camara, Roman Čerepkai, Andraž Šporar, Alasana Yirajang

    *z B-listu môžu byť dopísaní naši mladí hráči, narodení po 1. januári 2005 (napr. Nino Marcelli, Alexej Maroš, Leo Hofstädter, Matúš Tomáško, Dávid Balog či Robert Tománek)

    Tréner: Yaya Touré
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti Slovana.
    Futbalisti Slovana.
    Slovan zverejnil súpisku na Ligu majstrov. Firuguje v nej aj najnovšia posila v obrane
    št 23:59
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan zverejnil súpisku na Ligu majstrov. Firuguje v nej aj najnovšia posila v obrane