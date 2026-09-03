Slovan zverejnil súpisku na Ligu majstrov. Firuguje v nej aj najnovšia posila v obrane

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava štartujú už nabudúci týždeň v ligovej fáze Ligy majstrov.
Hneď prvý zápas odohrajú proti obhajcovi trofeje z Paríža St. Germain na francúzskom štadióne.
Účastníci hlavnej fázy Ligy majstrov UEFA 2026/27 museli svoje súpisky nahlásiť najneskôr do 2. septembra do 23:59 h.
V rámci ligovej fázy Slovan na túto súpisku pred každým hracím dňom môže dopísať len hráčov z tzv. B-listu (narodení po 1. januári 2005, ktorí v klube strávili prinajmenšom dva roky).
Na B-liste teda môžu byť talentovaní mladíci ako Nino Marcelli, Alexej Maroš, Leo Hofstädter či ďalší hráči z Akadémie, ktorí dostávajú priestor v prvom tíme.
Na tzv. A-liste už nie je možné v rámci ligovej fázy realizovať dodatočné zmeny, s výnimkou špecifických situácií pri brankároch alebo dlhodobom zranení hráča.
Až v prípade postupu z ligovej fázy do jarného play-off môžu kluby po skončení hlavnej fázy zaregistrovať troch nových hráčov (najneskôr do 4. februára 2027).
Na A-liste je zaregistrovaných 22 hráčov, medzi nimi aj najnovšia posila, obranca Sahmkou Camara. Klub o súpiske informoval na svojej webstránke.
Súpiska ŠK Slovan Bratislava na Ligu majstrov 2026/2027:
Zoznam A:
Brankári: Matúš Macík, Aleksandar Popovič, Dominik Takáč
Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sahmkou Camara, Sandro Cruz, Samuel Kozlovský, Svetozar Markovič, Kevin Wimmer
Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Cristian Martínez, Daiki Matsuoka, Alen Mustafič, Peter Pokorný
Útočníci: Suleiman Camara, Roman Čerepkai, Andraž Šporar, Alasana Yirajang
*z B-listu môžu byť dopísaní naši mladí hráči, narodení po 1. januári 2005 (napr. Nino Marcelli, Alexej Maroš, Leo Hofstädter, Matúš Tomáško, Dávid Balog či Robert Tománek)
Tréner: Yaya Touré