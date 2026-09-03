Zapletalová zabojuje vo finále o výhru. Športový program na dnes (4. september)

Športový program na piatok, 4. septembra
Futbal
- 15:00 žreb 2. predkola EP UEFA žien
- 18:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Inter Bratislava, 7. kolo MONACObet ligy
- 19:00 Olympique Lyon – AJ Auxerre, 3. kolo Ligue 1
- 21:05 Paríž Saint-Germain – AS Monaco, 3. kolo Ligue 1
- 20:30 VfB Stuttgart – 1. FC Kolín, 2. kolo Bundesligy
- 20:45 FC Janov – Como 1907, 3. kolo Serie A
- 21:00 Ipswich Town – Liverpool FC, 3. kolo Premier League
- 21:00 Real Betis – Real Madrid, 4. kolo La Ligy
Hokej
- 18:00 HK Nitra - Skellefteå AIK, 1. kolo základnej časti LM
- 19:00 Herning Blue Fox - KooKoo Kouvola, 1. kolo základnej časti LM
- 19:00 Frölunda HC - SaiPa Lappeenranta, 1. kolo základnej časti LM
- 19:30 Adler Mannheim - Växjö Lakers, 1. kolo základnej časti LM
- 19:45 Servette Ženeva - Eisbären Berlin, 1. kolo základnej časti LM
- 19:45 HC Davos - Storhamar Hockey, 1. kolo základnej časti LM
Tenis
- od 17:00 US Open v New Yorku
Cyklistika
- 12:40 13. etapa: Almuñécar - Loja (192,8 km), Vuelta a Espaňa
Atletika
- 18:30 Štart programu 1. dňa, finále Diamantovej ligy
- 20:04 Beh na 400 m cez prekážky, finále Diamantovej ligy
Basketbal
- 11:30 Japonsko – Mali, skupina A na MS v basketbale žien 2026
- 11:30 Austrália – Portoriko, skupina C na MS v basketbale žien 2026
- 14:15 USA – Čína, skupina D na MS v basketbale žien 2026
- 14:30 Kórejská republika – Nigéria, skupina B na MS v basketbale žien 2026
- 17:30 Belgicko – Turecko, skupina C na MS v basketbale žien 2026
- 17:45 Španielsko – Nemecko, skupina A na MS v basketbale žien 2026
- 20:15 Česko – Taliansko, skupina D na MS v basketbale žien 2026
- 21:00 Maďarsko – Francúzsko, skupina B na MS v basketbale žien 2026
- 19:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, SUPERpohár 2026
Šípky
- 13:00 popoludňajšia časť, Czech Darts Open
- 19:00 večerná časť, Czech Darts Open
Volejbal
- 18:00 Slovensko – Ukrajina, generálkový turnaj pred ME
Vodný slalom
- 09:06 C1 ženy - kval., Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne
- 10:06 C1 muži - kval., Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne
- 13:06 C1 ženy - finále, Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne
- 13:45 C1 muži - finále, Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne
Džudo
- 10:00 ženy do 63 kg /Matuszeková, Drdáková/, ME juniorov
Hádzaná
- 18:30 ŠKP Bratislava - Háo TJ Slovan Modra, 1. kolo Niké Handball Extraligy
TV program: piatok, 4. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.