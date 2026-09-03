Zapletalová zabojuje vo finále o výhru. Športový program na dnes (4. september)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová. (Autor: TASR/Keystone via AP)
Sportnet|4. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 4. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 4. septembra

Futbal

  • 15:00 žreb 2. predkola EP UEFA žien

  • 18:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Inter Bratislava, 7. kolo MONACObet ligy

  • 19:00 Olympique Lyon – AJ Auxerre, 3. kolo Ligue 1
  • 21:05 Paríž Saint-Germain – AS Monaco, 3. kolo Ligue 1

  • 20:30 VfB Stuttgart – 1. FC Kolín, 2. kolo Bundesligy

  • 20:45 FC Janov – Como 1907, 3. kolo Serie A

  • 21:00 Ipswich Town – Liverpool FC, 3. kolo Premier League

  • 21:00 Real Betis – Real Madrid, 4. kolo La Ligy

Hokej

  • 18:00 HK Nitra - Skellefteå AIK, 1. kolo základnej časti LM
  • 19:00 Herning Blue Fox - KooKoo Kouvola, 1. kolo základnej časti LM
  • 19:00 Frölunda HC - SaiPa Lappeenranta, 1. kolo základnej časti LM
  • 19:30 Adler Mannheim - Växjö Lakers, 1. kolo základnej časti LM
  • 19:45 Servette Ženeva - Eisbären Berlin, 1. kolo základnej časti LM
  • 19:45 HC Davos - Storhamar Hockey, 1. kolo základnej časti LM

Tenis

  • od 17:00 US Open v New Yorku

Cyklistika

  • 12:40 13. etapa: Almuñécar - Loja (192,8 km), Vuelta a Espaňa

Atletika

  • 18:30 Štart programu 1. dňa, finále Diamantovej ligy
  • 20:04 Beh na 400 m cez prekážky, finále Diamantovej ligy

Basketbal

  • 11:30 Japonsko – Mali, skupina A na MS v basketbale žien 2026
  • 11:30 Austrália – Portoriko, skupina C na MS v basketbale žien 2026
  • 14:15 USA – Čína, skupina D na MS v basketbale žien 2026
  • 14:30 Kórejská republika – Nigéria, skupina B na MS v basketbale žien 2026
  • 17:30 Belgicko – Turecko, skupina C na MS v basketbale žien 2026
  • 17:45 Španielsko – Nemecko, skupina A na MS v basketbale žien 2026
  • 20:15 Česko – Taliansko, skupina D na MS v basketbale žien 2026
  • 21:00 Maďarsko – Francúzsko, skupina B na MS v basketbale žien 2026

  • 19:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, SUPERpohár 2026

Šípky

  • 13:00 popoludňajšia časť, Czech Darts Open
  • 19:00 večerná časť, Czech Darts Open

Volejbal

  • 18:00 Slovensko – Ukrajina, generálkový turnaj pred ME

Vodný slalom

  • 09:06 C1 ženy - kval., Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne
  • 10:06 C1 muži - kval., Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne
  • 13:06 C1 ženy - finále, Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne
  • 13:45 C1 muži - finále, Svetový pohár vo Vaires-sur-Marne

Džudo

  • 10:00 ženy do 63 kg /Matuszeková, Drdáková/, ME juniorov

Hádzaná

  • 18:30 ŠKP Bratislava - Háo TJ Slovan Modra, 1. kolo Niké Handball Extraligy
TV program: piatok, 4. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
    Zapletalová zabojuje vo finále o výhru. Športový program na dnes (4. september)
    dnes 00:00
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