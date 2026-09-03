Žabka po predčasnom konci zápasu v Brne: Nechceli sme riskovať zdravie hráčov

Prípravný zápas medzi Kometou Brno a Ocelářmi Třinec sa skončil už po prvej tretine. Hostia sa po zákroku na Michala Kovařčíka, po ktorom musel útočník zamieriť do nemocnice, rozhodli v stretnutí nepokračovať.
Slovenský tréner Třinca Boris Žabka vysvetlil, prečo svoj tím poslal do šatne. Oceláři vstúpili do zápasu dobre a podľa Žabku odohrali kvalitnú prvú tretinu. Po nepríjemnom zákroku na Kovařčíka sa však situácia zmenila.
Třinecký kouč sa napokon rozhodol prípravné stretnutie ukončiť. Jedným z dôvodov bola obava o zdravie hráčov, druhým aj nedostatočná možnosť posúdiť sporný zákrok.
Nechceli riskovať ďalšie zranenia
„Tých dôvodov je viac. Videli ste, ako vyzeralo ďalšie striedanie po tom faule. To už asi úplne nemá účel prípravy a nesplnilo by to, čo by malo. Jedna vec je, že nechceme riskovať zdravie hráčov,“ povedal Žabka pre oficiálnu stránku klubu.
Situáciu chceli najskôr konzultovať s rozhodcom. Ten sa mal počas prestávky pozrieť na dostupné videozáznamy a následne sa k zákroku vrátiť.
„Dohodli sme sa a dali sme priestor rozhodcovi, aby sa pozrel na záznamy. Po pauze však prišiel a vo chvíli, keď proti sebe hrajú dva extraligové kluby, sa ospravedlňoval tým, že nemá k dispozícii ani jeden záber.
To mi príde, že by sa nemalo stávať. Riskujeme zdravie hráčov, to je ďalší dôvod,“ vysvetlil tréner Třinca.
K samotnému zákroku na Kovařčíka sa Žabka nechcel bližšie vyjadrovať. „Nechcem sa k tomu teraz vyjadrovať,“ odpovedal na otázku, ako zákrok osobne videl.
Pripomenuli si aj minuloročné zranenie
Třinec mal v Brne aj nepríjemnú skúsenosť z minulého roka. Po zákroku domáceho hráča sa vtedy na niekoľko mesiacov zranil Petr Sikora.
„Určite,“ reagoval Žabka na otázku, či si na minuloročný incident spomenul. Či išlo o náhodu alebo nešťastnú zhodu okolností, nechcel špekulovať.
„Ťažko povedať. Bohužiaľ sa nám to stalo a ten hráč bol zranený,“ uviedol.
Dúfajú, že Kovařčík bude čoskoro späť
Zdravotný stav Michala Kovařčíka po zákroku nevyzeral podľa Žabku ideálne. Tréner však verí, že absencia útočníka nebude dlhodobá.
„Samozrejme, nie je to ideálne. Dúfame, že to nebude na dlho,“ povedal.
Třinec nechcel podľa kouča riskovať ani ďalšie nepríjemnosti vzhľadom na emócie a vzťahy medzi hráčmi.
„Máme tu hráčov, medzi ktorými sú rodinné väzby, a jednoducho sme nechceli riskovať nejaký stret, ktorý by nebol vhodný pre prípravné stretnutie.“
Rivalitu nechceli preniesť do ligy
Práve obava, že by sa emócie z prípravného zápasu mohli preniesť aj do súťažných duelov, bola podľa Žabku jedným z hlavných dôvodov predčasného konca.
„Myslím si, že toto je práve hlavný dôvod, kvôli ktorému sme to urobili – aby sa to nestalo. Nechceli sme, aby sme sa potom niekde v lige stretli a niekto sa zranil alebo aby sa tam prenieslo niečo, čo sme práve nechceli,“ vysvetlil.
O svojom rozhodnutí hovoril aj s predstaviteľmi Komety.
„Bavil som sa s pánom Zábranským. Vysvetlili sme si to a povedal som, že to beriem na seba a nechcem to dnes riskovať.“
Prvá tretina Třinec potešila
Hoci Oceláři prišli o možnosť odohrať ďalších 40 minút prípravy, Žabka bol s ich výkonom v úvodnej tretine spokojný.
„Dovolím si tvrdiť, že sme odohrali skvelú prvú tretinu. Myslím si, že chalani na to boli nachystaní po poslednom zápase v Olomouci, ktorý nám nevyšiel úplne ideálne.“
Třinec si podľa neho vytvoril množstvo príležitostí a v defenzíve nemal väčšie problémy.
„Vytvorili sme si kopu šancí, nemali sme problém v defenzíve, chýbali tomu len nejaké góly.
Tá prvá tretina bola z našej strany odohraná dobre. Z tohto pohľadu by, samozrejme, bolo fajn odohrať aj ďalšie dve tretiny, ale my to dotrénujeme.“