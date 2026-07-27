    V januári mal operáciu, teraz hlási návrat. Nór sa pokúsi obhájiť tituly majstra Európy

    Jakob Ingebrigtsen.
    Jakob Ingebrigtsen. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. júl 2026 o 22:08
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    Po dvoch triumfoch v Ríme 2024 sa stal prvým mužom v histórii ME so šiestimi zlatými medailami.

    Nórsky bežec Jakob Ingebrigtsen plánuje návrat k súťaženiu na augustových majstrovstvách Európy v Birminghame. Dvadsaťpäťročný atlét sa v tomto roku ešte na ovále neobjavil, keďže v januári podstúpil operáciu achilovky.

    „Môžem potvrdiť, že bude bežať. Teší sa na návrat, je to preňho veľká úľava,“ uviedol jeho hovorca Espen Skoland podľa nórskej televízie NRK. Stále však nie je jasné, či bude obhajovať titul na 1500 aj 5000 metrov.

    Ingebrigtsen môže nastúpiť v oboch disciplínach ako úradujúci majster Európy. Na kontinentálnych šampionátoch zatiaľ ešte neprehral a na predchádzajúcich troch podujatiach od Berlína 2018 vždy získal zlaté double na 1500 i 5000 m.

    Po dvoch triumfoch v Ríme 2024 sa stal prvým mužom v histórii ME so šiestimi zlatými medailami.

    Beh na 5000 m je v Birminghame na programe 10. augusta, rozbehy na 1500 m sa uskutočnia 14. augusta.

    Atletika

    Atletika

      Jakob Ingebrigtsen.
      Jakob Ingebrigtsen.
      V januári mal operáciu, teraz hlási návrat. Nór sa pokúsi obhájiť tituly majstra Európy
      dnes 22:08
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