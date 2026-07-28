    Nór zatiaľ potvrdil účasť v jednej disciplíne. Na ME bude obhajovať zlato

    Jakob Ingebrigtsen.
    Jakob Ingebrigtsen. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. júl 2026 o 18:34
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    Na kontinentálnych šampionátoch zatiaľ ešte neprehral.

    Nórsky atlét Jakob Ingebrigtsen bude na nadchádzajúcich ME v Birminghame obhajovať majstrovský titul v behu na 5000 metrov.

    Či sa pokúsi získať štvrté zlato v sérii aj na 1500 metrov, vo svojom utorkovom vyhlásení nespomenul.

    Ingebrigtsen sa v tomto roku ešte na ovále neobjavil, keďže v januári podstúpil operáciu achilovky.

    Na kontinentálnych šampionátoch zatiaľ ešte neprehral a na predchádzajúcich troch podujatiach od Berlína 2018 vždy získal zlaté double na 1500 i 5000 m. Po dvoch triumfoch v Ríme 2024 sa stal prvým mužom v histórii ME so šiestimi zlatými medailami.

    Beh na 5000 m je v Birminghame na programe 10. augusta, rozbehy na 1500 m sa uskutočnia až následne 14. augusta. Nór má v oboch disciplínach právo automatického štartu ako úradujúci majster Európy.

    „Niet lepšieho spôsobu vrátiť sa na dráhu, ako na majstrovstvách Európy. Z tohto podujatia mám iba krásne spomienky.

    Súťaženie je to, čo ma motivuje, vie to každý, kto ma sledoval uplynulé roky. Som zdravý a tréningy idú podľa plánu. Nenašli sme v tíme žiaden dôvod, aby som nenastúpil,“ zverejnil Ingebrigtsen podľa AP.

    Atletika

    Atletika

      Jakob Ingebrigtsen.
      Jakob Ingebrigtsen.
      Nór zatiaľ potvrdil účasť v jednej disciplíne. Na ME bude obhajovať zlato
      dnes 18:34
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