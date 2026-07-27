Dala šancu ďalším bežkyniam. Obhajkyňa zlata nepocestuje na ME

Francúzska atlétka Cyréna Sambaová-Mayelová nebude pre zranenie obhajovať titul majsterky Európy v behu na 100 m cez prekážky.
Strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži sa odhlásila z kontinentálneho šampionátu, ktorý je na programe od 10. augusta v Birminghame.
„Už niekoľko týždňov sa borím s bolesťami, ktoré mi zabránili zabojovať o úspech aj na majstrovstvách Francúzska.
V tejto chvíli si nemyslím, že dokážem dohnať nahromadené tréningové manko a dostať sa na úroveň potrebnú na dôstojnú obhajobu európskeho titulu,“ uviedla v pondelok na sociálnej sieti.
Sambaová-Mayelová triumfovala na ME 2024 v Ríme a neskôr v tom istom roku získala striebro na OH v Paríži.
Väčšiu časť sezóny 2025 však vynechala pre zranenie lýtka. Francúzska rekordérka predviedla v uplynulých týždňoch niekoľko kvalitných výkonov, v júni zabehla v Texase čas 12,50 s. Následne sa však odhlásila z mítingu Diamantovej ligy v Paríži.
„Na základe odporúčania lekárov a po dohode so zväzom a mojím tímom si myslím, že je to správne rozhodnutie,“ dodala pre AFP.