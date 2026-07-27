    Dala šancu ďalším bežkyniam. Obhajkyňa zlata nepocestuje na ME

    Cyrena Sambová-Mayelová.
    Cyrena Sambová-Mayelová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. júl 2026 o 15:44
    ShareTweet0

    Strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži sa odhlásila z kontinentálneho šampionátu.

    Francúzska atlétka Cyréna Sambaová-Mayelová nebude pre zranenie obhajovať titul majsterky Európy v behu na 100 m cez prekážky.

    Strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži sa odhlásila z kontinentálneho šampionátu, ktorý je na programe od 10. augusta v Birminghame.

    „Už niekoľko týždňov sa borím s bolesťami, ktoré mi zabránili zabojovať o úspech aj na majstrovstvách Francúzska.

    V tejto chvíli si nemyslím, že dokážem dohnať nahromadené tréningové manko a dostať sa na úroveň potrebnú na dôstojnú obhajobu európskeho titulu,“ uviedla v pondelok na sociálnej sieti.

    Sambaová-Mayelová triumfovala na ME 2024 v Ríme a neskôr v tom istom roku získala striebro na OH v Paríži.

    Väčšiu časť sezóny 2025 však vynechala pre zranenie lýtka. Francúzska rekordérka predviedla v uplynulých týždňoch niekoľko kvalitných výkonov, v júni zabehla v Texase čas 12,50 s. Následne sa však odhlásila z mítingu Diamantovej ligy v Paríži.

    „Na základe odporúčania lekárov a po dohode so zväzom a mojím tímom si myslím, že je to správne rozhodnutie,“ dodala pre AFP.

    Atletika

    Atletika

      Cyrena Sambová-Mayelová.
      Cyrena Sambová-Mayelová.
      Dala šancu ďalším bežkyniam. Obhajkyňa zlata nepocestuje na ME
      dnes 15:44
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Dala šancu ďalším bežkyniam. Obhajkyňa zlata nepocestuje na ME