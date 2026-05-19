Žiadny Nór to nedokázal na svetovom šampionáte 77 rokov. Zariadil ním triumf tímu

Útočník Jacob Berglund sa stal prvým nórskym hokejistom po 77 rokoch, ktorý strelil na MS tzv. čistý hetrik.
Výnimočný počin sa mu podaril v zápase proti Slovinsku (4:0), v ktorom strelil tri góly počas druhej tretiny.
Berglund je prvý Nór od MS v roku 1949, ktorý strelil na MS tri góly po sebe. Pred ním sa to podarilo Björnovi Gulbrandsenovi, ktorý nimi prispel k vysokému víťazstvu nad Belgickom 14:1.
Berglund je 14. Nór, ktorý strelil hetrik na MS. Za uplynulých 20 rokov odohrali trojgólový zápas na MS aj Anders Bastiansen, Marius Holtet, Patrick Thoresen, Christian Bull, Matthias Trettenes a Stian Solberg.
MS v hokeji 2026 - program Nórska
16.05. 12:20
17.05. 20:20
Slovensko
2 - 1
Nórsko
Fribourg BCF Arena
| Skupina B
Nórsko
4 - 0
Slovinsko
Fribourg BCF Arena
19.05. 16:20
| Skupina B
Taliansko
vs.
Nórsko
Fribourg BCF Arena
21.05. 16:20
| Skupina B
Kanada
vs.
Nórsko
Fribourg BCF Arena
23.05. 20:20
| Skupina B
Nórsko
vs.
Švédsko
Fribourg BCF Arena
25.05. 16:20
| Skupina B
Česko
vs.
Nórsko
Fribourg BCF Arena
26.05. 12:20
| Skupina B
Nórsko
vs.
Dánsko
Fribourg BCF Arena
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body