    Žiadny Nór to nedokázal na svetovom šampionáte 77 rokov. Zariadil ním triumf tímu

    Hokejisti Nórska Jacob Berglund (vpravo), Stian Solberg a Andreas Martinsen (uprostred) sa radujú z Berglundového gólu.
    Hokejisti Nórska Jacob Berglund (vpravo), Stian Solberg a Andreas Martinsen (uprostred) sa radujú z Berglundového gólu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. máj 2026 o 15:27
    ShareTweet0

    Pred ním sa to podarilo Björnovi Gulbrandsenovi.

    Útočník Jacob Berglund sa stal prvým nórskym hokejistom po 77 rokoch, ktorý strelil na MS tzv. čistý hetrik.

    • Informácie o MS v hokeji 2026 (prehľad)

    Výnimočný počin sa mu podaril v zápase proti Slovinsku (4:0), v ktorom strelil tri góly počas druhej tretiny.

    Berglund je prvý Nór od MS v roku 1949, ktorý strelil na MS tri góly po sebe. Pred ním sa to podarilo Björnovi Gulbrandsenovi, ktorý nimi prispel k vysokému víťazstvu nad Belgickom 14:1.

    Berglund je 14. Nór, ktorý strelil hetrik na MS. Za uplynulých 20 rokov odohrali trojgólový zápas na MS aj Anders Bastiansen, Marius Holtet, Patrick Thoresen, Christian Bull, Matthias Trettenes a Stian Solberg.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Nórska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    19.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Marián Hossa a Marián Gáborík.
    Marián Hossa a Marián Gáborík.
    Zaplatil desaťtisíc, aby reprezentoval. V Kanade z absencií nerobia vedu, tvrdí Hossa
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Žiadny Nór to nedokázal na svetovom šampionáte 77 rokov. Zariadil ním triumf tímu