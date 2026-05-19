    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    0 - 4
    0:1, 0:2, 0:1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Noah Steen strieľa gól v zápase Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (8)
    Noah Steen strieľa gól v zápase Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|19. máj 2026 o 19:14
    Video, zostrih a góly zo zápasu Taliansko - Nórsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Nórska zvíťazili s Talianskom 3:0 v utorkovom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku

    Skóre stretnutia otvoril pri svojom debute na turnaji Bakke Olsen, ktorý sa presadil presnou strelou a poslal Nórsko do skorého vedenia.

    Taliansky brankár David Fadani následne predviedol sériu fantastických zákrokov, vrátane akrobatického semaforu, čím dlho držal nádeje svojho tímu na dostrel.

    Napriek miernej streleckej prevahe Talianska v druhej tretine však zvýšil náskok Nórov Noah Steen, ktorý využil pád talianskeho obrancu a v samostatnom úniku skóroval bekhendom.

    Fotogaléria zo zápasu Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Vľavo Nór Noah Steen a Carmine Buono počas zápasu v základnej B-skupine Taliansko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Eskild Bakke Olsen strieľa gól počas zápasu v základnej B-skupine Taliansko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Emilio Pettersen počas zápasu v základnej B-skupine Taliansko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Eskild Bakke Olsen oslavuje gól počas zápasu v základnej B-skupine Taliansko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Norway's Tinus Luc Koblar scores past Italy's Dylan di Perna, left, and goaltender Davide Fadani, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Italy and Norway in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Norway's Noah Steen, left, celebrates scoring with Max Krogdahl during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Italy and Norway in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Italy's goaltender Davide Fadani, left, Nicholas Saracino, second left, and Luca Zanatta, right, challenge Norway's Eirik Salsten, center, and Martin Ronnild during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Italy and Norway in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Norway's Noah Steen, right, scores past Italy's goaltender Davide Fadani during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Italy and Norway in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    Tretí gól pridal po rýchlej akcii Koblar, ktorý uplatnil svoj dlhý dosah a puk poslal presne nad betón bezmocného Fadaniho.

    Nórsky brankár Henrik Haukeland predviedol spoľahlivý výkon, eliminoval všetky pokusy súpera a smeroval k ďalšiemu zápasu bez inkasovaného gólu.

    Stretnutie napokon skončilo triumfom Nórska v pomere 4:0, pričom Haukeland si pripísal už svoj druhý shutout v rade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

