VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Nórska zvíťazili s Talianskom 3:0 v utorkovom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku.
Skóre stretnutia otvoril pri svojom debute na turnaji Bakke Olsen, ktorý sa presadil presnou strelou a poslal Nórsko do skorého vedenia.
Taliansky brankár David Fadani následne predviedol sériu fantastických zákrokov, vrátane akrobatického semaforu, čím dlho držal nádeje svojho tímu na dostrel.
Napriek miernej streleckej prevahe Talianska v druhej tretine však zvýšil náskok Nórov Noah Steen, ktorý využil pád talianskeho obrancu a v samostatnom úniku skóroval bekhendom.
Tretí gól pridal po rýchlej akcii Koblar, ktorý uplatnil svoj dlhý dosah a puk poslal presne nad betón bezmocného Fadaniho.
Nórsky brankár Henrik Haukeland predviedol spoľahlivý výkon, eliminoval všetky pokusy súpera a smeroval k ďalšiemu zápasu bez inkasovaného gólu.
Stretnutie napokon skončilo triumfom Nórska v pomere 4:0, pričom Haukeland si pripísal už svoj druhý shutout v rade.
