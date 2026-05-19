    Zaplatil desaťtisíc, aby reprezentoval. V Kanade z absencií nerobia vedu, tvrdí Hossa

    Marián Hossa a Marián Gáborík. (Autor: TASR)
    Sportnet|19. máj 2026 o 15:50
    Marián Hossa sa vyjadril k absenciám na MS v hokeji.

    Škorvánek, Černák, Fehérváry, Marinčin, Ďaloga, Mudrák, Cingel, Kelemen, Hudáček, Regenda, Takáč, Sukeľ, Tatar, Lantoši, Nemec...

     Z hráčov, ktorí z rôznych dôvodov (zdravotné, rodinné, osobné) chýbajú na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, by sa dal zostaviť kompletný tím.

    V nabitej sezóne, ktorej prvým vrcholom boli februárové zimné olympijské hry v Miláne, mali tréneri slovenskej reprezentácie pred šampionátom výrazne limitované možnosti pri skladaní ideálneho výberu. 

    Manažér, ktorý draftoval Pospíšila: Takého hráča chcete mať vo svojom tíme, je inteligentný

    Vysoké množstvo absencií bolo aj jednou z tém v relácii Milujeme presilovky na Jojke, kde o nej s Mariánom Gáboríkom a Borisom Valábikom debatoval bývalý skvelý útočník Marián Hossa. 

    Hossa si doplatil poistku

    "Je jasné, že chalani sú spolu v kontakte a rozprávajú sa medzi sebou o svojich plánoch. Samozrejme, hráči môžu byť v rôznej situácii.

    Je iné, ak niekto ešte má kontrakt a iné, ak sa niekomu práve skončila zmluva. Som rád, že sa o tom už otvorene hovorí.

    V NHL často dohrá hráč play-off aj napriek zraneniu, pretože chce ukázať svojmu zamestnávateľovi, že je pripravený podávať dobré výkony aj v ďalšej sezóne.

    Keď v zámorí dohrá, má zopár týždňov, aby sa dal do poriadku a bol fit. Ďalší faktor je únava po sezóne, ktorej súčasťou bola aj olympiáda," vysvetľoval držiteľ troch prsteňov za víťazstvo v Stanleyho pohári. 

    Starší z bratov Hossovcov štartoval na piatich majstrovstvách sveta, viackrát nemohol prísť, keďže sa dostal s klubom ďaleko v play-off NHL.

    Vůjtek: Slováci nesmú podľahnúť panike, Česi majú tím na medailu a Švajčiari na titul

    "Nie vždy sa nám podarilo prísť do reprezentácie a ľudia nerozumeli dôvodom. Pamätám si, že raz som zaplatil za svoju poistku, alebo som doplatil jej podstatnú časť, lebo pre hokejový zväz bola príliš nákladná. Bolo to tuším vyše 10-tisíc dolárov," dodal Hossa.

    Országh ich chápe, myslí si Gáborík

    Boris Valábik spomenul prípady terajšieho trénera reprezentácie Vladimíra Országha či Tomáša Kopeckého, ktorí utrpeli zranenia na reprezentačnej akcii, čo negatívne ovplyvnilo ich kariéry.

    Kopecký sa zranil v zápase olympijského turnaja 2014 v Soči proti Slovinsku, kde utrpel otras mozgu. Országh utrpel nepríjemné zranenie ľavého kolena na MS 2005.

    "Myslím, že aj to je dôvod, že Orosz tých hráčov chápe," reagoval Gáborík. 

    "V Kanade je normálne, že niekto nejde a nikto to nekritizuje. Naopak, šancu dostanú mladí, ktorí by sa inak do mužstva nedostali. Nerobil by som z absencií vedu. Šanca na veľký úspech je menšia, ale zasa účasť mladých hráčov na turnaji môže byť prospešná do budúcnosti," dodal Hossa.  

    Mladý slovenský tím zvládol na MS 2026 úvodné dva zápasy, keď si poradil s Nórskom tesne 2:1 a s Talianskom 4:1.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Bývalý slovenský hokejista Milan Tekel dnes trénuje deti vo Švajčiarsku.
    Domov»MS v hokeji 2026»Zaplatil desaťtisíc, aby reprezentoval. V Kanade z absencií nerobia vedu, tvrdí Hossa