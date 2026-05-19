    19.05.2026, Skupina A
    1 - 3
    0:0, 0:1, 1:2
    Rakúsko ešte nepozná pocit prehry. Proti Lotyšom rozhodol milimetrový gól

    Hokejisti Rakúska oslavujú gól proti Lotyšsku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|19. máj 2026 o 18:47
    Rakúsko dnes zdolalo Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Lotyšsko - Rakúsko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

    Góly: 41. Balcers (Smirnovs, Šmits) - 28. Harnisch (Stapelfeldt), 45. Nissner (Schneider, Rohrer), 60. Rohrer (Nickl)

    Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nór.) - Beresford (V.Brit.), Rey (USA), vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 8677

    Lotyšsko: Gudlevskis – Cibuļskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Mamčics, Bindulis, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Murnieks, Egle, Krastenbergs – Lapinskis, Buncis, Skrastinš

    Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Zwerger – Thaler, Rohrer, P. Huber – Schwinger, M. Huber, Rebernig – Harnisch, Wallner, Kolarik

    Rakúski hokejisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase v A-skupine MS. V utorok zdolali v Zürichu Lotyšsko 3:1, udržali si stopercentnú bilanciu a zvýšili šance na postup do štvrťfinále.

    Lotyši prestrieľali súpera 26:14, ale toho podržal brankár Atte Tolvanen.

    VIDEO: Zostrih zápasu Rakúsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Rakúšania, ktorí si držia s 9 bodmi tretie miesto, odohrajú ďalší zápas v stredu, keď o 16.20 h vyzvú domácich Švajčiarov.

    Pobaltský tím má v tabuľke naďalej tri body a vo štvrtok bude čeliť Fínom (16.20).

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    3
    3
    0
    0
    0
    12:5
    9
    4
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    V úvodnej tretine mali oba tímy silné pasáže, v ktorých mohli otvoriť skóre. Šance Rakúska nepremenili P. Huber a Schneider.

    II. tretina:

    Na opačnej strane opečiatkoval konštrukciu bránky Tumanovs a v druhej časti nevyužil nájazd ani Krastenbergs. Rakúšania sa ujali vedenia v 28. minúte zásluhou Harnischa.

    III. tretina:

    Súper odpovedal zvýšenou aktivitou, ktorá priniesla ovocie na začiatku tretej tretiny, keď vyrovnal Balcers.

    V 45. minúte Rakúsko opäť viedlo, po zakončení Nissnera v presilovke prepadol puk cez Gudļevskisa a video potvrdilo, že prešiel za čiaru - 1:2.

    Fotogaléria zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Lotyš Sandis Vilmanis a Simeon Schwinger počas zápasu v základnej A-skupine Lotyšsko - Rakúsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Latvia's Martins Dzierkals, right, and Austria's Thimo Nickl in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Latvia's Haralds Egle, left, and Austria's Paul Stapelfeldt in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Austria's Vinzenz Rohrer, left, and Latvia's Arturs Andzans in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Latvia's goaltender Kristers Gudlevskis, left, and Austria's Vinzenz Rohrer in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    Lotyši zvýšili početnosť streľby a vypracovali si tlak, ale súpera podržal viacerými zákrokmi spoľahlivý Tolvanen.

    V samom závere spečatil víťazstvo do prázdnej bránky Rohrer.

