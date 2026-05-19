Rakúsko ešte nepozná pocit prehry. Proti Lotyšom rozhodol milimetrový gól

MS v hokeji 2026 - skupina A
Lotyšsko - Rakúsko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly: 41. Balcers (Smirnovs, Šmits) - 28. Harnisch (Stapelfeldt), 45. Nissner (Schneider, Rohrer), 60. Rohrer (Nickl)
Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nór.) - Beresford (V.Brit.), Rey (USA), vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 8677
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibuļskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Mamčics, Bindulis, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Murnieks, Egle, Krastenbergs – Lapinskis, Buncis, Skrastinš
Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Zwerger – Thaler, Rohrer, P. Huber – Schwinger, M. Huber, Rebernig – Harnisch, Wallner, Kolarik
Rakúski hokejisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase v A-skupine MS. V utorok zdolali v Zürichu Lotyšsko 3:1, udržali si stopercentnú bilanciu a zvýšili šance na postup do štvrťfinále.
Lotyši prestrieľali súpera 26:14, ale toho podržal brankár Atte Tolvanen.
Rakúšania, ktorí si držia s 9 bodmi tretie miesto, odohrajú ďalší zápas v stredu, keď o 16.20 h vyzvú domácich Švajčiarov.
Pobaltský tím má v tabuľke naďalej tri body a vo štvrtok bude čeliť Fínom (16.20).
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
V úvodnej tretine mali oba tímy silné pasáže, v ktorých mohli otvoriť skóre. Šance Rakúska nepremenili P. Huber a Schneider.
II. tretina:
Na opačnej strane opečiatkoval konštrukciu bránky Tumanovs a v druhej časti nevyužil nájazd ani Krastenbergs. Rakúšania sa ujali vedenia v 28. minúte zásluhou Harnischa.
III. tretina:
Súper odpovedal zvýšenou aktivitou, ktorá priniesla ovocie na začiatku tretej tretiny, keď vyrovnal Balcers.
V 45. minúte Rakúsko opäť viedlo, po zakončení Nissnera v presilovke prepadol puk cez Gudļevskisa a video potvrdilo, že prešiel za čiaru - 1:2.
Lotyši zvýšili početnosť streľby a vypracovali si tlak, ale súpera podržal viacerými zákrokmi spoľahlivý Tolvanen.
V samom závere spečatil víťazstvo do prázdnej bránky Rohrer.