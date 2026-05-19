Nórsko pokračuje v dobrých výkonoch proti outsiderom. Gól nedostalo ani od Talianska

MS v hokeji 2026 - skupina B
Taliansko - Nórsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 12. Bakke Olsen (Krogdahl, Øby-Olsen), 32. Steen (Salsten), 39. Kåsastul (Øby-Olsen, Krogdahl), 56. Koblar (Martinsen, Pettersen)
Rozhodcovia: Gour (Kan.), Kohlmueller (Nem.) – Jonsson (Švéd.), Niittyla (Fín.)
Vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 4989
Taliansko: Fadani – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mansueto – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Segafredo – Mantinger, Misley, de Luca
Nórsko: Haukeland – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – E. Salsten, Vikingstad, Ronnild – Vesterheim, B. Olsen, Elvsveen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Steen, Ostrem Salsten, Berglund – Oby-Olsen
Hokejisti Nórska zvíťazili s Talianskom 3:0 v utorkovom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku.
Do tabuľky si pripísali ďalšie tri body a na konte ich majú šesť. Zverenci Jukku Jalonena sú naopak naďalej bez bodu na poslednom mieste.
Taliani sa na turnaji najbližšie predstavia v stredu 20. mája o 16.20 proti Česku. Nórov čaká o deň neskôr v rovnakom čase súboj proti Kanade.
Priebeh zápasu Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Prvá tretina patrila Nórom. Severenia mali viac z hry, boli častejšie na puku a mali aj streleckú prevahu (18:7).
Z viacerých šancí však premenili iba jednu úspešným strelcom bol Eskild Bakke Olsen.
II. tretina:
Aj v druhej tretine boli Nóri lepší, hoci Taliani mali veľké šance na vyrovnanie v presilovke.
Ale opäť inkasovali, keď sa nešťastne pošmykol Alex Trivellato a Noah Steen dal z nájazdu druhý gól. V závere 2. tretiny pridal tretí strelou od modrej čiary Christian Kasastul.
III. tretina:
V tretej tretine najskôr nastrelil hornú žŕdku Vesterheim, ale Tinus Koblar krátko na to uzavrel skóre.
Hlasy po zápase
Alex Trivellato, kapitán Talianska: „V prvej tretine sme sa držali, ale v druhej sa situácia zmenila. Hrali sme celkom dobre do stavu 1:0, ale potom padol smoliarsky druhý gól a my sme vzápätí inkasovali tretí. Naše šance sme nedokázali premeniť, ale taký je hokej. Niekedy to tak chodí, nič sa s tým nedá robiť.“
Tinus Koblar, útočník Nórska: „Zlepšujeme sa každým dňom. Myslím si, že sa dostaneme do štvrťfinále. Naše góly padli po pekných akciách, nemáme to nacvičené, sú to inštinkty. Dúfam, že postúpime ďalej.“