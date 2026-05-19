    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    0 - 4
    0:1, 0:2, 0:1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko

    Nórsko pokračuje v dobrých výkonoch proti outsiderom. Gól nedostalo ani od Talianska

    Christian Kaasastul oslavuje gól v zápase Taliansko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (8)
    Christian Kaasastul oslavuje gól v zápase Taliansko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|19. máj 2026 o 18:38
    ShareTweet0

    Nórsko dnes zdolalo Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Taliansko - Nórsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

    Góly: 12. Bakke Olsen (Krogdahl, Øby-Olsen), 32. Steen (Salsten), 39. Kåsastul (Øby-Olsen, Krogdahl), 56. Koblar (Martinsen, Pettersen)

    Rozhodcovia: Gour (Kan.), Kohlmueller (Nem.) – Jonsson (Švéd.), Niittyla (Fín.)

    Vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 4989

    Taliansko: Fadani – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mansueto – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Segafredo – Mantinger, Misley, de Luca

    Nórsko: Haukeland – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – E. Salsten, Vikingstad, Ronnild – Vesterheim, B. Olsen, Elvsveen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Steen, Ostrem Salsten, Berglund – Oby-Olsen

    Hokejisti Nórska zvíťazili s Talianskom 3:0 v utorkovom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku

    Do tabuľky si pripísali ďalšie tri body a na konte ich majú šesť. Zverenci Jukku Jalonena sú naopak naďalej bez bodu na poslednom mieste.

    VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Taliani sa na turnaji najbližšie predstavia v stredu 20. mája o 16.20 proti Česku. Nórov čaká o deň neskôr v rovnakom čase súboj proti Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Prvá tretina patrila Nórom. Severenia mali viac z hry, boli častejšie na puku a mali aj streleckú prevahu (18:7).

    Z viacerých šancí však premenili iba jednu úspešným strelcom bol Eskild Bakke Olsen.

    II. tretina:

    Aj v druhej tretine boli Nóri lepší, hoci Taliani mali veľké šance na vyrovnanie v presilovke.

    Ale opäť inkasovali, keď sa nešťastne pošmykol Alex Trivellato a Noah Steen dal z nájazdu druhý gól. V závere 2. tretiny pridal tretí strelou od modrej čiary Christian Kasastul. 

    Fotogaléria zo zápasu Taliansko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Vľavo Nór Noah Steen a Carmine Buono počas zápasu v základnej B-skupine Taliansko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Eskild Bakke Olsen strieľa gól počas zápasu v základnej B-skupine Taliansko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Emilio Pettersen počas zápasu v základnej B-skupine Taliansko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Eskild Bakke Olsen oslavuje gól počas zápasu v základnej B-skupine Taliansko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    8 fotografií
    Norway's Tinus Luc Koblar scores past Italy's Dylan di Perna, left, and goaltender Davide Fadani, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Italy and Norway in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Norway's Noah Steen, left, celebrates scoring with Max Krogdahl during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Italy and Norway in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Italy's goaltender Davide Fadani, left, Nicholas Saracino, second left, and Luca Zanatta, right, challenge Norway's Eirik Salsten, center, and Martin Ronnild during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Italy and Norway in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Norway's Noah Steen, right, scores past Italy's goaltender Davide Fadani during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Italy and Norway in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    III. tretina:

    V tretej tretine najskôr nastrelil hornú žŕdku Vesterheim, ale Tinus Koblar krátko na to uzavrel skóre.

    Hlasy po zápase

    Alex Trivellato, kapitán Talianska: „V prvej tretine sme sa držali, ale v druhej sa situácia zmenila. Hrali sme celkom dobre do stavu 1:0, ale potom padol smoliarsky druhý gól a my sme vzápätí inkasovali tretí. Naše šance sme nedokázali premeniť, ale taký je hokej. Niekedy to tak chodí, nič sa s tým nedá robiť.“

    Tinus Koblar, útočník Nórska: „Zlepšujeme sa každým dňom. Myslím si, že sa dostaneme do štvrťfinále. Naše góly padli po pekných akciách, nemáme to nacvičené, sú to inštinkty. Dúfam, že postúpime ďalej.“

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 19. mája

    19.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 4
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 3
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    19.05. 20:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:24
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Nórsko pokračuje v dobrých výkonoch proti outsiderom. Gól nedostalo ani od Talianska