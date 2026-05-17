    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina B
    4 - 0
    1:0, 3:0, 0:0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    PrehľadOnline prenosSumárVideo

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Hokejisti Nórska sa tešia z gólu na MS v hokeji 2026 proti Slovinsku.
    Fotogaléria (10)
    Hokejisti Nórska sa tešia z gólu na MS v hokeji 2026 proti Slovinsku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, ČTK|17. máj 2026 o 23:40
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Nórsko - Slovinsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Nórska vyhrali v druhom zápase na majstrovstvách sveta vo Fribourgu nad Slovinskom 4:0 a pripísali si prvú výhru v skupine B. Hetrikom sa na nej podieľal útočník Jacob Berglund, čisté konto udržal Henrik Haukeland.

    Slovinci nedokázali nadviazať na senzačnú sobotňajšiu výhru nad českou reprezentáciou.

    V bránke Slovinska dostal oproti predošlému stretnutiu namiesto Horáka šancu Us a prvýkrát inkasoval v 8. minúte, keď za jeho chrbtom skončila Hurrodova tečovaná strela od modrej čiary. V 12. minúty trafil Steen tyč, rozhodujúce momenty ale prišli v druhej tretine.

    V 26. minúte sa v presilovke prvýkrát presadil Berglund, ktorý využil efektnú "zadovku" od Koblara. V polovici stretnutia sa do nebezpečnej šance dostal Havard Östrem Salsten, ale skóre sa zmenilo až o pár sekúnd neskôr.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Vľavo Slovinec Aleksandar Magovac a Eskild Bakke Olsen počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Druhý zľava Sander Hurrod oslavuje gól počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Nór Noah Steen a Aleksandar Magovac počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Slovinec Jan Drozg a Havard Ostrem Salsten počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    10 fotografií
    Slovenia's Zan Jezovsek, top, and Norway's Stian Solberg in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Nór Eskild Bakke Olsen a Jan Golicic počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Norway's goaltender Henrik Haukeland, right, turns away a puck past Norway's Tinus Luc Koblar, left, and Slovenia's Anze Kuralt during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Edo Terglav, head coach of Slovenia, reacts, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Norway's Jacob Berglund, right, scores the 4:0 against Slovenia's goaltender Zan Us during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Norway's Jacob Berglund #24 celebrates his goal with his teammates after scoring the 4:0 during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

    Us síce dokázal zastaviť samostatný nájazd Berglunda, ale následne si sám lapačkou posunul puk do bránky. Vydarenú hernú pasáž zakončil útočník narodený vo Švédsku v 37. minúte, keď pohotovou dorážkou skompletizoval hetrik.

    Tretia časť sa dohrávala len z povinnosti, obaja brankári si v súčte pripísali len päť zákrokov.

    Usovi aj Haukelandovi ale musela raz pomôcť bránková konštrukcia. Na nórskej strane trafil tyčku Steen, na slovinskej Török.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nórsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    9:7
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Švédska.
    Hokejisti Švédska.
    Kde sledovať MS v hokeji 2026? Program a výsledky na dnes (pondelok, 18. máj)
    dnes 00:00
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Švédska.
    Hokejisti Švédska.
    Kde sledovať MS v hokeji 2026? Program a výsledky na dnes (pondelok, 18. máj)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026