VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Nórska vyhrali v druhom zápase na majstrovstvách sveta vo Fribourgu nad Slovinskom 4:0 a pripísali si prvú výhru v skupine B. Hetrikom sa na nej podieľal útočník Jacob Berglund, čisté konto udržal Henrik Haukeland.
Slovinci nedokázali nadviazať na senzačnú sobotňajšiu výhru nad českou reprezentáciou.
V bránke Slovinska dostal oproti predošlému stretnutiu namiesto Horáka šancu Us a prvýkrát inkasoval v 8. minúte, keď za jeho chrbtom skončila Hurrodova tečovaná strela od modrej čiary. V 12. minúty trafil Steen tyč, rozhodujúce momenty ale prišli v druhej tretine.
V 26. minúte sa v presilovke prvýkrát presadil Berglund, ktorý využil efektnú "zadovku" od Koblara. V polovici stretnutia sa do nebezpečnej šance dostal Havard Östrem Salsten, ale skóre sa zmenilo až o pár sekúnd neskôr.
Us síce dokázal zastaviť samostatný nájazd Berglunda, ale následne si sám lapačkou posunul puk do bránky. Vydarenú hernú pasáž zakončil útočník narodený vo Švédsku v 37. minúte, keď pohotovou dorážkou skompletizoval hetrik.
Tretia časť sa dohrávala len z povinnosti, obaja brankári si v súčte pripísali len päť zákrokov.
Usovi aj Haukelandovi ale musela raz pomôcť bránková konštrukcia. Na nórskej strane trafil tyčku Steen, na slovinskej Török.
