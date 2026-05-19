    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina A
    1 - 3
    0:0, 0:1, 1:2
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (9)
    Fotka zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, ČTK|19. máj 2026 o 19:24
    Video, zostrih a góly zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko v skupine A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Rakúska porazili v treťom zápase na majstrovstvách sveta v Zürichu 3:1 Lotyšsko a udržali si neporaziteľnosť na turnaji.

    Rakúšania majú deväť bodov a v skupine A a bodovo sa dotiahli na tímy Švajčiarska a Fínska, ktoré sú tiež stopercentné. Lotyšsko má po troch stretnutiach body tri.

    Do prvej sľubnejšej šance sa dostal v 7. min Lapinskis, fínsky brankár v rakúskych službách Tolvanen však bol pripravený.

    Na druhej strane preveril Gudlevskisa Paul Huber, ani on ale skóre otvoriť nedokázal. Rovnako ako Tumanovs, ktorý v 15. min trafil hornú tyč.

    Bezgólový stav zmenil až v 28. minúte Harnisch, ktorý využil zaváhanie súpera v rozohrávke. A mohlo byť pre Rakúsko ešte lepšie. Schneider v polovici stretnutia a Schwinger o minútu neskôr však Gudlevskisa druhýkrát pokoriť nedokázali.

    Fotogaléria zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Lotyš Sandis Vilmanis a Simeon Schwinger počas zápasu v základnej A-skupine Lotyšsko - Rakúsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Latvia's Martins Dzierkals, right, and Austria's Thimo Nickl in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Latvia's Haralds Egle, left, and Austria's Paul Stapelfeldt in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Austria's Vinzenz Rohrer, left, and Latvia's Arturs Andzans in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Latvia's goaltender Kristers Gudlevskis, left, and Austria's Vinzenz Rohrer in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria players celebrate their goal during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's Tim Harnisch celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's David Maier, left, goaltender Atte Tolvanen, and Dominic Hackl, right, challenge Latvia's Sandis Vilmanis during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Latvia's Rudolfs Balcers, center, celebrates scoring with Alberts Smits, left, and Sandis Vilmanis during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    V závere druhej časti si Lotyši vypracovali viacero šancí, presadili sa ale až 25 sekúnd po začiatku tretej tretiny, keď svojím štvrtým gólom na turnaji vyrovnal kapitán Balcers.

    O tri minúty neskôr Batna fauloval Zwergera a Rakúšania prvú presilovú hru v zápase využili. Vedenie im vrátil Nissner.

    Batna bol v 55. minúte blízko vyrovnania, Tolvanen si však poradil s jeho tečou a aj následnou dorážkou. V závere nedokázal vyrovnať ani Cibulskis.

    Posledné slovo mal pri lotyšskej power play dve sekundy pred koncom Rohrer.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    3
    3
    0
    0
    0
    12:5
    9
    4
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

