VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Rakúska porazili v treťom zápase na majstrovstvách sveta v Zürichu 3:1 Lotyšsko a udržali si neporaziteľnosť na turnaji.
Rakúšania majú deväť bodov a v skupine A a bodovo sa dotiahli na tímy Švajčiarska a Fínska, ktoré sú tiež stopercentné. Lotyšsko má po troch stretnutiach body tri.
Do prvej sľubnejšej šance sa dostal v 7. min Lapinskis, fínsky brankár v rakúskych službách Tolvanen však bol pripravený.
Na druhej strane preveril Gudlevskisa Paul Huber, ani on ale skóre otvoriť nedokázal. Rovnako ako Tumanovs, ktorý v 15. min trafil hornú tyč.
Bezgólový stav zmenil až v 28. minúte Harnisch, ktorý využil zaváhanie súpera v rozohrávke. A mohlo byť pre Rakúsko ešte lepšie. Schneider v polovici stretnutia a Schwinger o minútu neskôr však Gudlevskisa druhýkrát pokoriť nedokázali.
V závere druhej časti si Lotyši vypracovali viacero šancí, presadili sa ale až 25 sekúnd po začiatku tretej tretiny, keď svojím štvrtým gólom na turnaji vyrovnal kapitán Balcers.
O tri minúty neskôr Batna fauloval Zwergera a Rakúšania prvú presilovú hru v zápase využili. Vedenie im vrátil Nissner.
Batna bol v 55. minúte blízko vyrovnania, Tolvanen si však poradil s jeho tečou a aj následnou dorážkou. V závere nedokázal vyrovnať ani Cibulskis.
Posledné slovo mal pri lotyšskej power play dve sekundy pred koncom Rohrer.
