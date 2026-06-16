Nórsko môže byť čierny kôň MS. Haalandov tím na úvod otestuje nabudený súper

Štadión v Bostone to bude v stredu od 00.00 SELČ dejiskom historicky prvého zápasu medzi futbalistami Iraku a Nórska.
V pozícii favorita doň vstúpi európsky tím, ktorý sa pokúsi potvrdiť formu z kvalifikácie a úspešne vstúpiť do základnej I-skupiny.
Nórom stojí v ceste súper, ktorý sa bude spoliehať na tímový výkon a v skupine so Senegalom, Francúzskom a Nórskom sa pokúsi o prekvapenie.
Irak sa v ofenzíve spolieha najmä na 33-ročného Aymena Husseina, ktorý strelil deväť gólov v šestnástich zápasoch kvalifikácie MS 2026. Jeho tím bol napokon posledný 48., ktorý si vybojoval účasť na MS.
V kvalifikácii absolvoval až 21 zápasov, čo je najviac zo všetkých mužstiev turnaja. Reprezentácia Iraku štartuje na MS prvýkrát od roku 1986. Pred 40 rokmi prehrala všetky tri zápasy a na prebiehajúcom šampionáte sa pokúsi získať historické body.
Irak - Nórsko
predpokladané zostavy:
Irak: Hassan - H. Ali, Tahseen, Hashem, Doski - Amyn, Sher, Al-Ammari, Bayesh - Hussein, M. Ali
Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Berge, Ödegaard, Aursnes - Nusa, Haaland, Sörloth
Gilette Stadium (Foxborough, Boston), rozhodcovia: Atcho - Ditsoga, Abeigne (všetci Gabon)
V generálke na MS prehrala s Venezuelou 0:2, predtým remizovala so Španielskom (1:1) a zvíťazila nad Andorrou (1:0). Prípravu narušilo aj zadržanie Husseina, ktorého americké pohraničné orgány vypočúvali sedem hodín.
Podľa stredopoliara Amira Al-Ammariho je návrat reprezentácie na MS dôležitý pre národnú hrdosť a povedomie o futbale.
„Znamená to veľmi veľa. Niekoľko rokov sme na tom tvrdo pracovali. Samozrejme, že keď ste dieťa sediace pred televízorom, snívate o tom. Teraz sme na MS a ideme hrať proti najlepším tímom na planéte.
Momentálne tomu nemôžem uveriť. Moje pocity sú veľmi špeciálne. Nevieme sa dočkať prvého zápasu. Vieme, že sme v silnej skupine, v ktorej je viacero kvalitných tímov. Ideme dať do toho maximum,“ poznamenal Al-Ammari podľa fifa.com.
Podľa skúseného stredopoliara bude pre úspech dôležité tímové poňatie hry a súdržnosť.
„V kvalifikácii sme mali veľa vzostupov a pádov. Utrpeli sme niekoľko ťažkých prehier, najmä proti Palestíne, a vyzeralo to, že to nepôjde podľa našich predstáv. Iracký ľud nás však podporuje a my ho nemôžeme sklamať. Presne to sme aj urobili. Posilnil nás každý jeden zápas, ktorý sme odohrali. Na MS ideme plní odhodlania,“ dodal Al-Ammari.
Viacerí futbaloví odborníci pasujú Nórov do pozície čierneho koňa turnaja. V ich zostave vyčnievajú Erling Haaland i Martin Ödegaard, no silnou stránkou mužstva je aj kolektívne poňatie hry. O jeho sile svedčí aj fakt, že Nóri prehrali iba jeden zápas z predošlých šestnástich.
V kvalifikácii zaujali najmä debaklom na úkor Moldavska 11:1, ale aj presvedčivými víťazstvami nad Izraelom (5:0), Estónskom (4:1) či Talianskom (4:1).
Napokon sa stali jedným z dvoch európskych tímov, ktoré prešli kvalifikáciu MS 2026 bez straty bodu. Prípravu im narušili Škóti, ktorí na poslednú chvíľu zrušili plánovaný duel.
„Pre každého trénera je vrchol viesť svoju krajinu na MS. Je to číslo jeden na zozname. Dúfajme, že sa nám podarí dobrý výsledok, pretože si nechceme odniesť zlú skúsenosť. Už tento prvý zápas je veľmi dôležitý.
Sme v skupine si silnými konkurentmi, možno aj v úplne najsilnejšej. Ak sa nám podarí začať s troma bodmi, budeme na dobrej ceste,“ uviedol tréner Stale Solbakken podľa fifa.com.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny I na MS vo futbale 2026
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 16
| Skupina I | Matchday 16