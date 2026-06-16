Zapletalová nejde v Česku obľúbenú disciplínu. Kde sledovať Zlatú tretru? (TV program)

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová pokračuje vo svojom programe v sezóne 2026.
Po troch triumfoch na Diamantovej lige, kde zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky v Rabate, Ríme a Osle, sa tentokrát predstaví na hladkej štvorstovke.
„Nemám od toho žiadne zvláštne očakávania, pretože trénujeme prekážky. Ale rada by som si zlepšila osobný rekord. Sama som zvedavá, čo dokážem bez prekážok,“ poznamenala slovenská bežkyňa na tlačovej konferencii deň pred pretekmi.
VIDEO: Emma Zapletalová pred Zlatou tretrou 2026
Na atletickom mítingu bude súťažiť 50 medailistov z rôznych šampionátov, uviedli v pondelok na tlačovej konferencii organizátori ostravského podujatia zlatej kategórie Kontinentálnej tour.
Do Ostravy príde olympijský šampión v behu na 100 metrov Noah Lyles, vychádzajúca hviezda z Austrálie Gout Gout, Femke Broeders-Bolová, Emmanouil Karalis či Čech Jan Štefela. Najväčšou domácou hviezdou bude halová majsterka sveta v behu na 400 metrov Lurdes Gloria Manuel.
Zapletalovej preteky sú na programe o 18.20 hod. Podujatie vysiela na území Slovenska televízia Joj Šport od 18:00.
V Česku si diváci Zlatú tretru môžu pozrieť na televízii ČT Sport, ktorá začína svoje vysielanie už od 16:00, kedy štartuje národný program.