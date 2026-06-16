    Neymar stále nie je pripravený. Namiesto tréningu absolvoval ďalšie vyšetrenie

    Brazílsky futbalista Neymar
    Brazílsky futbalista Neymar (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. jún 2026 o 09:21
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    Hviezda Brazílie zrejme vynechá aj druhý zápas šampionátu.

    Futbaloví fanúšikovia Brazílie v pondelok s napätím očakávali návrat Neymara do tréningového procesu po problémoch s pravým lýtkom, reprezentačný útočník však namiesto toho absolvoval ďalšie vyšetrenia v nemocnici.

    Prehĺbili sa tak obavy, že po vynechaní úvodného zápasu na MS 2026 s Marokom (1:1) nebude 34-ročný hráč Santosu k dispozícii ani v ďalšom súboji skupiny C proti Haiti (sobota 2.30 SELČ).

    Neymar utrpel zranenie lýtka v polovici mája, napriek tomu ho tréner Carlo Ancelotti nominoval na šampionát, na ktorom chcú „kanárici“ ukončiť 26-ročné čakanie na titul.

    MS vo futbale 2026 - program Brazílie

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Neymar ešte neabsolvoval s tímom od jeho príchodu do USA ani jednu celú tréningovú jednotku. Podľa brazílskych médií by mohol byť k dispozícii až vo vyraďovacej fáze turnaja.

    Z brazílskeho tímu trénovali v pondelok individuálne Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes a Raphinha, ktorí si zo zápasu s Marokom odniesli drobné šrámy.

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    2
    BrazíliaBrazíliaBRA
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    MarokoMarokoMAR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    HaitiHaitiHTI
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílsky futbalista Neymar
    Brazílsky futbalista Neymar
    Neymar stále nie je pripravený. Namiesto tréningu absolvoval ďalšie vyšetrenie
    dnes 09:21
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    Domov»MS vo futbale 2026»Neymar stále nie je pripravený. Namiesto tréningu absolvoval ďalšie vyšetrenie