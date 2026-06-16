Ako keby Nadala porazil kamarát z fitka. Španielske médiá píšu o kolosálnej hanbe

Katastrofa na úvod či Kolosálna hanba. Nepomohli ani Lamine Yamal a Nico Williams nasadení v závere zápasu.
Ospevovaná La Roja nedokázala prekonať odpor afrického debutanta na svetovej scéne z Kapverd a ráta prvú nečakanú stratu.
Španielske médiá si zgustli po bezgólovej remíze svojich futbalistov v úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
Pripomeňme, že úradujúci majstri Európy remizovali so 67. tímom rebríčka FIFA z ostrovnej krajiny na západe Afriky, ktorá má len niečo cez pol milióna obyvateľov a 5000 registrovaných futbalistov, z ktorých polovici tvoria hráči so štatútom amatérov.
"Atlanta sa stala miestom športového zázraku. Táto remíza je úplný bizár, to akoby kamarát zo športového centra zdolal Rafu Nadala v jeho najlepších rokoch.
Španielsko včera preslávilo Kapverdy. Je to kolosálne sklamanie, ale je príliš skoro strácať nádej. Už sme vyhrali majstrovstvá sveta a teraz nastal čas sa poučiť," napísal denník Marca.
"Katastrofálne Španielsko začína majstrovstvá sveta smutnou bezgólovou remízou proti Kapverdám. Tím Luisa de la Fuenteho, ktorý musel 20 minút pred koncom nasadiť aj nedoliečeného Yamala, podal proti jednoznačne slabšiemu súperovi nevýrazný výkon," skonštatovalo El Mundo.
Na titulkách španielskych novín sa v utorok ráno vynímali fotografie futbalistov v červených dresoch so sklonenými hlavami s nadpismi: "Ako po výbuchu! Budíček, červení! alebo Historické fiasko!"
Španielske médiá vyčítajú svojmu trénerovi, že striedaniami nedostatočne reagoval na bezgólový vývoj zápasu.
"De la Fuente akoby stratil pojem o čase. To bola určujúca charakteristika našej hry v tomto zápase - Španielsko bolo tímom bez smerovania. Majstrovstvá sveta so 48 krajinami sú ako labyrint, v ktorom sa ľahko stratíte a kým sa znova nájdete, môže byť neskoro," skonštatovala Marca.
Zatiaľ čo v Španielsku sa vyliala kritika na futbalistov, Kapverdské ostrovy prežívajú eufóriu. "Tubarões Azuis", čiže Modré žraloky ako znie prezývka futbalistov z tohto súostrovia v západnej Afrike, pripravili svojim fanúšikom zážitok do konca života.
Redaktor periodika Expresso das Ilhas napísal: "Brankár Vozinha postavil múr a Kapverdy vybojovali historickú remízu proti Španielsku. Výkon celého mužstva, ale najmä nášho brankára bol vskutku na zápis do histórie."
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