    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina H
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
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    Ako keby Nadala porazil kamarát z fitka. Španielske médiá píšu o kolosálnej hanbe

    Záber zo zápasu Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026
    Fotogaléria (26)
    Záber zo zápasu Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    SITA|16. jún 2026 o 08:24
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    Národný tím Španielska dostal zakopnutí v úvode MS tvrdú kritiku.

    Katastrofa na úvod či Kolosálna hanba. Nepomohli ani Lamine Yamal a Nico Williams nasadení v závere zápasu.

    Ospevovaná La Roja nedokázala prekonať odpor afrického debutanta na svetovej scéne z Kapverd a ráta prvú nečakanú stratu.

    Španielske médiá si zgustli po bezgólovej remíze svojich futbalistov v úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku.

    Pripomeňme, že úradujúci majstri Európy remizovali so 67. tímom rebríčka FIFA z ostrovnej krajiny na západe Afriky, ktorá má len niečo cez pol milióna obyvateľov a 5000 registrovaných futbalistov, z ktorých polovici tvoria hráči so štatútom amatérov.

    "Atlanta sa stala miestom športového zázraku. Táto remíza je úplný bizár, to akoby kamarát zo športového centra zdolal Rafu Nadala v jeho najlepších rokoch.

    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Španielsko sa zhromažďuje v tímovom kruhu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Španiel Fabian Ruiz prihráva loptu pred kapverdským hráčom Jamiro Monteirom počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Tím Španielska pózuje pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    Hráči Kapverd pózujú pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.
    26 fotografií
    Celkový pohľad pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy pózujú na tímovej fotografii počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Hráči stoja počas štátnej hymny pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy rozohrávajú zápas proti Španielsku počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky hráč Lamine Yamal kráča pred začiatkom zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Hlavný tréner Kapverd Bubista dáva pokyny počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdy sa zhromažďujú (v tímovom kruhu) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Celkový pohľad pred zápasom skupiny H majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdský Sidny Lopes Cabral (13) sa zráža so Španielom Ferranom Torresom (7) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky Rodri sleduje loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Kapverdám v Atlante.Španielsky Mikel Oyarzabal (21) hlavičkuje loptu proti kapverdskému Stevenovi Moreirovi (22) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky Marc Cucurella (24) preskakuje kapverdského Ryana Mendesa (20) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Kapverdský Pico Lopes, vpredu, a španielsky Aymeric Laporte sa snažia o hlavičku počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale v Atlante.Španielsky Pedri, hore, a kapverdský Pico Lopes bojujú o loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha reaguje počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale proti Španielsku v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha, vľavo, zasahuje po strele Španiela Ferrana Torresa (7) počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha (1) zasahuje a predvádza zákrok počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Brankár Kapverd Vozinha (1) zasahuje a chytá loptu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielsky hráč Pedri (22) fauluje hráča Kapverd Kevin Pinu počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.Španielov Pau Cubarsí (22) beží za loptou, zatiaľ čo kapverdský Jovane Cabral (7) ho sleduje počas zápasu skupiny H majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami v Atlante.

    Španielsko včera preslávilo Kapverdy. Je to kolosálne sklamanie, ale je príliš skoro strácať nádej. Už sme vyhrali majstrovstvá sveta a teraz nastal čas sa poučiť," napísal denník Marca.

    "Katastrofálne Španielsko začína majstrovstvá sveta smutnou bezgólovou remízou proti Kapverdám. Tím Luisa de la Fuenteho, ktorý musel 20 minút pred koncom nasadiť aj nedoliečeného Yamala, podal proti jednoznačne slabšiemu súperovi nevýrazný výkon," skonštatovalo El Mundo.

    Na titulkách španielskych novín sa v utorok ráno vynímali fotografie futbalistov v červených dresoch so sklonenými hlavami s nadpismi: "Ako po výbuchu! Budíček, červení! alebo Historické fiasko!"

    Španielske médiá vyčítajú svojmu trénerovi, že striedaniami nedostatočne reagoval na bezgólový vývoj zápasu.

    "De la Fuente akoby stratil pojem o čase. To bola určujúca charakteristika našej hry v tomto zápase - Španielsko bolo tímom bez smerovania. Majstrovstvá sveta so 48 krajinami sú ako labyrint, v ktorom sa ľahko stratíte a kým sa znova nájdete, môže byť neskoro," skonštatovala Marca.

    Vozinha.
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    Zatiaľ čo v Španielsku sa vyliala kritika na futbalistov, Kapverdské ostrovy prežívajú eufóriu. "Tubarões Azuis", čiže Modré žraloky ako znie prezývka futbalistov z tohto súostrovia v západnej Afrike, pripravili svojim fanúšikom zážitok do konca života.

    Redaktor periodika Expresso das Ilhas napísal: "Brankár Vozinha postavil múr a Kapverdy vybojovali historickú remízu proti Španielsku. Výkon celého mužstva, ale najmä nášho brankára bol vskutku na zápis do histórie."

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program skupiny H na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    1 - 1
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílsky futbalista Neymar
    Brazílsky futbalista Neymar
    Neymar stále nie je pripravený. Namiesto tréningu absolvoval ďalšie vyšetrenie
    dnes 09:21
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílsky futbalista Neymar
    Brazílsky futbalista Neymar
    Neymar stále nie je pripravený. Namiesto tréningu absolvoval ďalšie vyšetrenie
    dnes 09:21
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    Domov»MS vo futbale 2026»Ako keby Nadala porazil kamarát z fitka. Španielske médiá píšu o kolosálnej hanbe