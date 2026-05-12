Nórsko na MS 2026: Čierny kôň šampionátu sa pohral s Talianskom a spomína na skalp Brazílie

Nórsko už dávno nie je len krajinou bežeckého lyžovania a fjordov.
Po dlhých 28 rokoch čakania sa severský lev konečne prebral k životu a vyráža na svetovú scénu na MS vo futbale 2026, aby ukázal, že generácia okolo hviezdneho Erlinga Haalanda je pripravená prepisovať dejiny.
Nórsko prichádza na turnaj v pozícii tímu, ktorý môže byť čiernym koňom celého šampionátu. Ich cesta za oceán bola v európskej kvalifikácii až nečakane suverénna.
V mimoriadne náročnej skupine I, kde im spoločnosť robilo aj hviezdne Taliansko, nenašli premožiteľa. Postupový mečbal premenili štýlovo priamo v milánskom chráme San Siro, kde domáci tím šokovali víťazstvom 4:1.
Zverenci Ståleho Solbakkena hrali počas celého cyklu moderný, agresívny futbal s drvivým útokom, čo potvrdzuje aj ich impozantné skóre 37:5 vo ôsmich zápasoch a fakt, že v skupine nestratili ani bod.
Pre Nórsko ide o štvrtú účasť na MS v histórii, pričom fanúšikovia dodnes radi spomínajú na rok 1998, kedy ich vtedajší výber dokázal v skupine zdolať hviezdnu Brazíliu (2:1), ktorá dokráčala až do finále.
Zaujímavosťou je, že Nórsko s Brazíliou ešte nikdy neprehralo.
Súčasný tím pod vedením Solbakkena však už nechce žiť len z histórie. Vďaka obrovskému fyzickému fondu a taktickej vyspelosti, ktorú ich opory nabrali v top ligách, sa z nich stal postrach pre každú obranu.
Najvýznamnejší hráči:
- Erling Haaland: Fenomenálny kanonier, ktorý je postrachom všetkých brankárov. Vo veku 25 rokov je na vrchole síl a jeho gólové inštinkty sú jedným z dôvodov, prečo sa Nórsko po takmer troch dekádach vracia na futbalovú mapu sveta.
- Martin Ödegaard: Kapitán a kreatívny mozog mužstva. Hráč s výnimočným prehľadom, ktorý dokáže milimetrovou prihrávkou rozobrať akýkoľvek defenzívny blok a udáva rytmus hry celého tímu.
- Alexander Sörloth: Robustný útočník, ktorý tvorí s Haalandom mimoriadne úderné duo. Jeho sila v osobných súbojoch a efektivita v zakončení robia z nórskeho útoku jeden z najnebezpečnejších na turnaji.
Súperi na MS 2026: Irak, Senegal, Francúzsko (skupina I)
Nórsko
FIFA Ranking
31. miesto
Tréner
Ståle Solbakken
Tri hviezdy
Erling Haaland, Martin Ödegaard, Alexander Sörloth
Najväčšie úspechy
Osemfinále MS (1938, 1998)