    Nórsko na MS 2026: Čierny kôň šampionátu sa pohral s Talianskom a spomína na skalp Brazílie

    Futbalisti Nórska.
    Sportnet|12. máj 2026 o 06:00
    Pozrite si profil reprezentácie Nórska na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Nórsko už dávno nie je len krajinou bežeckého lyžovania a fjordov.

    Po dlhých 28 rokoch čakania sa severský lev konečne prebral k životu a vyráža na svetovú scénu na MS vo futbale 2026, aby ukázal, že generácia okolo hviezdneho Erlinga Haalanda je pripravená prepisovať dejiny.

    Nórsko prichádza na turnaj v pozícii tímu, ktorý môže byť čiernym koňom celého šampionátu. Ich cesta za oceán bola v európskej kvalifikácii až nečakane suverénna.

    V mimoriadne náročnej skupine I, kde im spoločnosť robilo aj hviezdne Taliansko, nenašli premožiteľa. Postupový mečbal premenili štýlovo priamo v milánskom chráme San Siro, kde domáci tím šokovali víťazstvom 4:1.

    Zverenci Ståleho Solbakkena hrali počas celého cyklu moderný, agresívny futbal s drvivým útokom, čo potvrdzuje aj ich impozantné skóre 37:5 vo ôsmich zápasoch a fakt, že v skupine nestratili ani bod.

    Pre Nórsko ide o štvrtú účasť na MS v histórii, pričom fanúšikovia dodnes radi spomínajú na rok 1998, kedy ich vtedajší výber dokázal v skupine zdolať hviezdnu Brazíliu (2:1), ktorá dokráčala až do finále.

    Zaujímavosťou je, že Nórsko s Brazíliou ešte nikdy neprehralo.

    Súčasný tím pod vedením Solbakkena však už nechce žiť len z histórie. Vďaka obrovskému fyzickému fondu a taktickej vyspelosti, ktorú ich opory nabrali v top ligách, sa z nich stal postrach pre každú obranu.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Erling Haaland: Fenomenálny kanonier, ktorý je postrachom všetkých brankárov. Vo veku 25 rokov je na vrchole síl a jeho gólové inštinkty sú jedným z dôvodov, prečo sa Nórsko po takmer troch dekádach vracia na futbalovú mapu sveta.
    • Martin Ödegaard: Kapitán a kreatívny mozog mužstva. Hráč s výnimočným prehľadom, ktorý dokáže milimetrovou prihrávkou rozobrať akýkoľvek defenzívny blok a udáva rytmus hry celého tímu.
    • Alexander Sörloth: Robustný útočník, ktorý tvorí s Haalandom mimoriadne úderné duo. Jeho sila v osobných súbojoch a efektivita v zakončení robia z nórskeho útoku jeden z najnebezpečnejších na turnaji.

    Súperi na MS 2026: Irak, Senegal, Francúzsko (skupina I)

    Nórsko

    FIFA Ranking

    31. miesto

    Tréner

    Ståle Solbakken

    Tri hviezdy

    Erling Haaland, Martin Ödegaard, Alexander Sörloth

    Najväčšie úspechy

    Osemfinále MS (1938, 1998)

    MS vo futbale 2026: Skupina I

