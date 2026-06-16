Rozhodca neurobil rasistické gesto, FIFA sa ho zastala. Ľutujem to, reagoval

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) stojí za rozhodcom Shaunom Evansom, ktorý mal podľa monitoru diskriminácie urobiť gesto rukou pripomínajúce znak nadradenosti bielej rasy. FIFA neprijala výzvu na jeho odvolanie.
Incident sa udial počas nedeľňajšieho zápasu, v ktorom Nemecko zdolalo Curacao 7:1. Austrálčan, ktorý zastával pozíciu videorozhodcu, urobil počas kamerového záberu v miestnosti systému VAR symbol „OK“ pravou rukou pred pravou nohou. Gesto sa v krajne pravicových kruhoch používa ako označenie ´sily bielej rasy´.
„Nezávislá disciplinárna komisia FIFA môže po prešetrení záležitostí potvrdiť, že nenašla žiadne dôkazy o porušení disciplinárneho poriadku,“ citovala agentúra AFP z vyhlásenie riadiaceho orgánu.
VIDEO: Gesto rozhodcu
Na gesto upozornila spoločnosť Fare, dlhoročný partner FIFA a európskej futbalovej federácie UEFA s cieľom monitorovať rasistické a diskriminačné pokriky, vlajky a symboly na zápasoch po celom svete.
Evans označil v pondelok gesto za neúmyselné. „Chápem, ako bolo toto gesto interpretované, a ľutujem to, chcem však veľmi jasne a kategoricky povedať, že som tento symbol rukou neurobil vedome ani úmyselne. Nechcel som vyjadriť žiadnu správu, príslušnosť alebo presvedčenie akéhokoľvek druhu,“ vyjadril sa 38-ročný arbiter.