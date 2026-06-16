Šachový kráľ si kvôli MS privstane. Carlsen verí, že Nórsko má šancu na štvrťfinále

Šachový veľmajster a fanúšik futbalu Magnus Carlsen predpokladá, že jeho rodné Nórsko v úvodnom zápase na MS 2026 „prevalcuje“ Irak a má realistickú šancu pozrieť sa až do štvrťfinále.
Prvý muž svetového rebríčka je momentálne v Hongkongu, kde v stredu začne tímový turnaj MS v rapide a blitzi. Ak chce Carlsen sledovať zápasy Nórska, bude musieť obetovať niečo zo svojho spánkového režimu.
Severská krajina začne svoje prvé MS od roku 1998 v čase, kedy bude v Hongkongu šesť hodín ráno. Carlsenovi to neprekáža.
„Momentálne nezostávam hore, aby som sledoval zápasy a ani nevstávam skôr. Ale keď hrá Nórsko, tak to zmením. Zápas si určite pozriem,“ citovala ho agentúra AFP.
Tridsaťpäťročný Carlsen verí, že Nórsko nadviaže na dominantnú kvalifikáciu, postúpi zo skupiny a zažije úspechy aj v ďalšej fáze turnaja.
„Najprv prevalcujeme Irak a potom si to už udržíme a postúpime ďalej. Momentálne si myslím, že sa dostaneme do osemfinále a odtiaľ využijeme rolu menšieho outsidera. Účasť vo štvrťfinále je podľa môjho názoru realistická.“
Nórov po prvom dueli v I-skupine s Irakom (17. 6., 00.00 SELČ) čakajú náročnejšie skúšky proti Senegalu a Francúzsku.
V uplynulom období sa čoraz viac dostáva do popredia vzťah medzi šachom a futbalom. Nórsky kanonier Haaland v marci investoval do turnaja, ktorý Medzinárodná šachová federácia (FIDE) označila za jednu z najväčších zmien v modernom šachu.
Haalandov krajan Martin Ödegaard tiež pravidelne hrá šach a Angličan Eberechi Eze vyhral v máji 2025 amatérsky turnaj, z ktorého si odniesol aj 15.000 libier.
Podľa niekoľkonásobného majstra sveta Carlsena je medzi športmi oveľa viac spoločných znakov, ako si ľudia uvedomujú.
„Stratégia sa až tak veľmi nelíši. Samozrejme, futbal je dynamickejší. Základ je však rovnaký. Snažíte sa ovládať priestory, prehustiť jednu časť a následne otáčať hru z jednej strany na druhú, ovládať stred poľa a podobne,“ uzavrel Carlsen.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny I na MS vo futbale 2026
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 16
| Skupina I | Matchday 16