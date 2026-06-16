    Irak
    Irak
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina I
    Boston
    00:00
    Nórsko
    Nórsko

    Šachový kráľ si kvôli MS privstane. Carlsen verí, že Nórsko má šancu na štvrťfinále

    Magnus Carlsen
    Magnus Carlsen (Autor: SITA/AP)
    TASR|16. jún 2026 o 12:12
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    Irak prevalcujeme, hovorí.

    Šachový veľmajster a fanúšik futbalu Magnus Carlsen predpokladá, že jeho rodné Nórsko v úvodnom zápase na MS 2026 „prevalcuje“ Irak a má realistickú šancu pozrieť sa až do štvrťfinále.

    Prvý muž svetového rebríčka je momentálne v Hongkongu, kde v stredu začne tímový turnaj MS v rapide a blitzi. Ak chce Carlsen sledovať zápasy Nórska, bude musieť obetovať niečo zo svojho spánkového režimu.

    Severská krajina začne svoje prvé MS od roku 1998 v čase, kedy bude v Hongkongu šesť hodín ráno. Carlsenovi to neprekáža.

    „Momentálne nezostávam hore, aby som sledoval zápasy a ani nevstávam skôr. Ale keď hrá Nórsko, tak to zmením. Zápas si určite pozriem,“ citovala ho agentúra AFP.

    Tridsaťpäťročný Carlsen verí, že Nórsko nadviaže na dominantnú kvalifikáciu, postúpi zo skupiny a zažije úspechy aj v ďalšej fáze turnaja.

    „Najprv prevalcujeme Irak a potom si to už udržíme a postúpime ďalej. Momentálne si myslím, že sa dostaneme do osemfinále a odtiaľ využijeme rolu menšieho outsidera. Účasť vo štvrťfinále je podľa môjho názoru realistická.“

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    Nórov po prvom dueli v I-skupine s Irakom (17. 6., 00.00 SELČ) čakajú náročnejšie skúšky proti Senegalu a Francúzsku.

    V uplynulom období sa čoraz viac dostáva do popredia vzťah medzi šachom a futbalom. Nórsky kanonier Haaland v marci investoval do turnaja, ktorý Medzinárodná šachová federácia (FIDE) označila za jednu z najväčších zmien v modernom šachu.

    Haalandov krajan Martin Ödegaard tiež pravidelne hrá šach a Angličan Eberechi Eze vyhral v máji 2025 amatérsky turnaj, z ktorého si odniesol aj 15.000 libier.

    Podľa niekoľkonásobného majstra sveta Carlsena je medzi športmi oveľa viac spoločných znakov, ako si ľudia uvedomujú.

    „Stratégia sa až tak veľmi nelíši. Samozrejme, futbal je dynamickejší. Základ je však rovnaký. Snažíte sa ovládať priestory, prehustiť jednu časť a následne otáčať hru z jednej strany na druhú, ovládať stred poľa a podobne,“ uzavrel Carlsen.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny I na MS vo futbale 2026

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    vs.
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    IrakIrakIRQ
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    SenegalSenegalSEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Magnus Carlsen
    Magnus Carlsen
    Šachový kráľ si kvôli MS privstane. Carlsen verí, že Nórsko má šancu na štvrťfinále
    dnes 12:12
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Magnus Carlsen
    Magnus Carlsen
    Šachový kráľ si kvôli MS privstane. Carlsen verí, že Nórsko má šancu na štvrťfinále
    dnes 12:12
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