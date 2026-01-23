    Do nominácie sa nevošli, ostali len tréningovými hráčmi. Slovensko bude mať šiestich náhradníkov

    Kristián Pospíšil na tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
    Kristián Pospíšil na tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie. (Autor: Hockey Slovakia/Andrej Galica)
    Sportnet|23. jan 2026 o 13:07
    Všetci pôsobia v českej najvyššej súťaži.

    Slovenská olympijská výprava schválila celkovo 52 športovcov, ktorí poputujú na Zimné olympijské hry 2026 do Milána a Cortiny d'Amppezzo.

    V nej sa nachádza aj dvadsaťpäť hokejistov, ktorí budú Slovensko reprezentovať na olympijskom turnaji.

    Nomináciu tvoria hráči z NHL, KHL, českej, slovenskej, švajčiarskej či švédskej súťaže.

    Medzi vybraných hráčov trénera Vladimíra Országha sa však nevošli všetci. Vedenie SOŠV schválilo šiestich náhradníkov, ktorí budú pripravení nastúpiť v príprade výpadku niekoho z nominácie.

    Tými hráčmi sú Lukáš Cingel, Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil, Dávid Mudrák, Samuel Kňažko, Marko Daňo. Všetci pôsobia v českej najvyššej súťaži.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Do nominácie sa nevošli, ostali len tréningovými hráčmi. Slovensko bude mať šiestich náhradníkov
    dnes 13:07
