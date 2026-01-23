Do nominácie sa nevošli, ostali len tréningovými hráčmi. Slovensko bude mať šiestich náhradníkov

Slovenská olympijská výprava schválila celkovo 52 športovcov, ktorí poputujú na Zimné olympijské hry 2026 do Milána a Cortiny d'Amppezzo.
V nej sa nachádza aj dvadsaťpäť hokejistov, ktorí budú Slovensko reprezentovať na olympijskom turnaji.
Nomináciu tvoria hráči z NHL, KHL, českej, slovenskej, švajčiarskej či švédskej súťaže.
Medzi vybraných hráčov trénera Vladimíra Országha sa však nevošli všetci. Vedenie SOŠV schválilo šiestich náhradníkov, ktorí budú pripravení nastúpiť v príprade výpadku niekoho z nominácie.
Tými hráčmi sú Lukáš Cingel, Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil, Dávid Mudrák, Samuel Kňažko, Marko Daňo. Všetci pôsobia v českej najvyššej súťaži.