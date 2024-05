Vedel, že rozhodol, no najskôr sa tešil sám. Dáme si aj pivečko, hovorí Kelemen

Pre Slovensko je to druhé víťazstvo na turnaji, vďaka ktorému poskočilo v tabuľke B-skupiny na druhé miesto. Najbližšie ho čaká v stredu večer Poľsko.

Šimon Nemec, obranca Slovenska: Bol to výborný zápas, v ktorom sme ukázali charakter. V tretej tretine to nebolo ideálne, dostali sme na 4:4, ale zvrátili sme to a dva body sú super. Američania mali veľký tlak, zbytočne sme sa stiahli.

Ukázali sme však, že sme dobrí hráči a v predĺžení sme nakoniec vyhrali. Po druhej tretine možno hovoríte o stratenom bode, pred zápasom by sme hovorili o dvoch získaných. Nech ti to každý vyhodnotí sám.