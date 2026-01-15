Slovenky na MS čaká štvrťfinále. Kde sledovať zápas proti Švédsku? (TV program)

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov čaká ďalší zápas vyraďovacej fázy na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.
Slovenky obsadili v skupine B tretie miesto. Po vysokej prehre s USA dokázali zdolať Fínsko, na záver skupiny prehrali derby s Českom.
Vo štvrťfinále vyzvú Švédsko, ktoré v skupine A skončilo druhé. Zápas sa začína vo štvrtok o 15:00 SEČ a odvysiela ho stanica JOJ Šport.
Zápas Slovensko - Švédsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 sa hrajú od 10. do 18. januára v kanadskej provincii Nové Škótsko na ostrove Cape Breton v mestách Membertou a Sydney.
Slovenky obhajujú z minuloročného šampionátu 7. priečku, ktorú si vybojovali po triumfe nad Japonskom v súboji o záchranu v elitnej kategórii.
Do play-off postúpi všetkých osem tímov a následne sa rozhodne, či budú hrať v semifinále, o 5. miesto alebo o udržanie sa.