Slovenky na MS čaká štvrťfinále. Kde sledovať zápas proti Švédsku? (TV program)

Slovenské hokejistky na MS v hokeji žien do 18 rokov. (Autor: IIHF)
Sportnet|15. jan 2026 o 07:45
Pozrite si, kde sledovať štvrťfinálový zápas Slovensko - Švédsko na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov čaká ďalší zápas vyraďovacej fázy na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

Slovenky obsadili v skupine B tretie miesto. Po vysokej prehre s USA dokázali zdolať Fínsko, na záver skupiny prehrali derby s Českom.

Vo štvrťfinále vyzvú Švédsko, ktoré v skupine A skončilo druhé. Zápas sa začína vo štvrtok o 15:00 SEČ a odvysiela ho stanica JOJ Šport.

Kde sledovať MS v hokeji žien U18?
Zápas Slovensko - Švédsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 sa hrajú od 10. do 18. januára v kanadskej provincii Nové Škótsko na ostrove Cape Breton v mestách Membertou a Sydney.

Slovenky obhajujú z minuloročného šampionátu 7. priečku, ktorú si vybojovali po triumfe nad Japonskom v súboji o záchranu v elitnej kategórii.

Do play-off postúpi všetkých osem tímov a následne sa rozhodne, či budú hrať v semifinále, o 5. miesto alebo o udržanie sa.

