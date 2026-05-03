VIDEO: Hviezdna Belgičanka nestačila v záverečnom špurte. O výhru ju pripravila Švajčiarka

Vuelta žien 2026
Výsledky - 1. etapa (Marin - Salvaterra de Mino, 113,9 km):
1.
Noemi Rüeggová
Švajčiarsko
EF Education-Oatly
2:53:50 hod
2.
Lotte Kopecká
Belgicko
Team SD Worx
+ 0 s
3.
Franziska Kochová
Nemecko
FDJ United-SUEZ
+ 0 s
Švajčiarska cyklistka Noemi Rüeggová z tímu EF Education-Oatly zvíťazila v 1. etape Vuelty.
Na španielskej trati Marin - Salvaterra de Mino s dĺžkou 113,9 km triumfovala pred Belgičankou Lotte Kopeckou z Teamu SD Worx.
Po tesnom finiši sa na 3. priečke umiestnila Nemka Franziska Kochová z FDJ United-SUEZ.
Druhá etapa Lobios - San Cibrao das Vinas s dĺžkou 109 km je na programe v pondelok. Preteky vyvrcholia záverečnou siedmou etapou v sobotu 9. mája.