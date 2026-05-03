    VIDEO: Hviezdna Belgičanka nestačila v záverečnom špurte. O výhru ju pripravila Švajčiarka

    Noemi Rüeggeová. (Autor: X/Eurosport IT)
    TASR|3. máj 2026 o 16:24
    Pódiom doplnila nemecká cyklistka.

    Vuelta žien 2026

    Výsledky - 1. etapa (Marin - Salvaterra de Mino, 113,9 km):

    1.

    Noemi Rüeggová

    Švajčiarsko

    EF Education-Oatly

    2:53:50 hod

    2.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    Team SD Worx

    + 0 s

    3.

    Franziska Kochová

    Nemecko

    FDJ United-SUEZ

    + 0 s

    Švajčiarska cyklistka Noemi Rüeggová z tímu EF Education-Oatly zvíťazila v 1. etape Vuelty.

    Na španielskej trati Marin - Salvaterra de Mino s dĺžkou 113,9 km triumfovala pred Belgičankou Lotte Kopeckou z Teamu SD Worx.

    Po tesnom finiši sa na 3. priečke umiestnila Nemka Franziska Kochová z FDJ United-SUEZ.

    VIDEO: Záver úvodnej etapy

    Druhá etapa Lobios - San Cibrao das Vinas s dĺžkou 109 km je na programe v pondelok. Preteky vyvrcholia záverečnou siedmou etapou v sobotu 9. mája.

    Cyklistika

