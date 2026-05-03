Šláger ašpirantov na postup rozhodla až 10. séria nájazdov. Ukrajina sa teší z prvej výhry

Hokejisti Kazachstanu sa dostali do čela MS 1-A divízie 2026, ktoré sa konajú v poľskom Sosnowieci.
Rozhodla o tom ich jasná výhra 6:0 proti výberu Japonska, ktoré je na poslednom mieste.
V druhom zápase uspeli hokejisti Ukrajiny, ktorí si poradili s Litvou tesne 2:1 a získali prvé tri body do tabuľky.
V záverečnom šlágri MS si sily zmerali výbery Francúzska a Poľska. Duel ašpirantov na postup museli rozhodnúť až samostatné nájazdy, v ktorom uspeli Francúzi po výsledku 3:2. Rozhodujúci gól padol až v desiatej sérii.
MS v hokeji 1-A divízie 2026 - výsledky (2. máj):
Kazachstan - Japonsko 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Góly: 23. Kajarzan (Gaťjatov, Omirbekov), 28. Šakmedenov (Gaťjatov), 34. Breus (Gaťjakov, Asetov), 54. Asetov (Daňjar, Šestakov), 56. Starčenko (Muratov, Šestakov), 57. Ľjapunov (Omirbekov, Kajarzan)
Ukrajina - Litva 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly: 16. Merežko (Peresunko, Vorona), 29. Trakht (Peresunko, Fadejev) - 33. Jukna (Rumsevicius, Krakauskas)
Francúzsko - Poľsko 3:2 sn (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 31. Perret (Boudon), 43. Perret - 24. Krezolek (Narog, Chmielewski), 35. Pociecha (Wronka, Lyszczarczyk)