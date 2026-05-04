Ak má prísť, musí sa niečo drasticky zmeniť. Pastrňák sa na šampionát nechystá

David Pastrňák. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. máj 2026 o 08:22
Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na májových MS vo Švajčiarsku počítať s Davidom Pastrňákom.

Dvadsaťdeväťročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu Bruins v 1. kole play off zámorskej NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych.

Pastrňák v rozhovore zhrnul nevydarenú sezónu svojho klubu. Zakrátko čelil otázke, či je nejaká šanca, že sa predstaví na svetovom šampionáte.

„Nemyslím si. Potrebujem čas na oddych. Niečo by sa muselo drasticky zmeniť, aby som mohol prísť,“ uviedol Pastrňák podľa portálu iDnes.cz.

Nejasná situácia je zatiaľ okolo jeho klubového spoluhráča Pavla Zachu, ktorému sa generálny manažér českej reprezentácie Jiří Šlégr počas víkendu nedovolal.

„Tiež sa mu narodila dcéra, nemal jednoduchú sezónu. Utrpel otras mozgu a prišiel o olympijský turnaj, takže si počkáme a nebudeme robiť unáhlené závery,“ povedal Šlégr.

Pastrňák má na konte šesť účastí na MS, vo februári tohto roka reprezentoval Česko aj na olympijskom turnaji v Miláne.

V profilige zaznamenal štvrtú základnú časť za sebou s aspoň 100 bodmi.

Program Česka na MS v hokeji 2026

15.05. 20:20
| Skupina B
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
vs.
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
Fribourg BCF Arena
16.05. 20:20
| Skupina B
Slovinsko na MS v hokeji 2026
Slovinsko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
18.05. 20:20
| Skupina B
Švédsko na MS v hokeji 2026
Švédsko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
20.05. 16:20
| Skupina B
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
vs.
Taliansko na MS v hokeji 2026
Taliansko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
25.05. 16:20
| Skupina B
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
vs.
Nórsko na MS v hokeji 2026
Nórsko
Fribourg BCF Arena
26.05. 20:20
| Skupina B
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
vs.
Kanada na MS v hokeji 2026
Kanada
Fribourg BCF Arena

