V súboji o čelo všetci zlyhali. Slovan s druhou prehrou v rade, Košice nestačili na Prešov

Prvé tri tímy tabuľky hokejovej Tipsport ligy prehrali v sobotňajších zápasoch 35. kola. Na čele sa tak udržal Slovan Bratislava so štvorbodovým náskokom pred HK Nitra. Tretie Košice strácajú ďalšie dva body.
Druhé víťazstvo po sebe zaznamenali hráči posledného Prešova, ktorí vo východniarskom derby triumfovali na ľade Košíc 6:4.
Na predposlednú Spišskú Novú Ves, ktorá dosiahla taktiež druhý triumf v sérii po výhre nad Popradom 3:1, však strácajú stále jedenásť bodov.
Sériu troch prehier zastavil desiaty Zvolen vďaka víťazstvu na ľade druhej Nitry 5:3. Zvolenčania získali prvé body pod vedením nového trénera a dlhoročného kouča „corgoňov“ Antonína Stavjaňu.
Z troch bodov sa v sobotu tešil aj štvrtý tím od konca tabuľky, Michalovce zdolali doma Liptovský Mikuláš tesne 4:3.
Hokejisti Banskej Bystrice natiahli víťaznú šnúru na sedem zápasov, keď v Bratislave zdolali Slovan 4:2. Líder tabuľky prehral druhý zápas za sebou. Zaváhanie trojice na čele využili Žilinčania, ktorí sa po výhre na ľade Dukly Trenčín 3:1 bodovo dotiahli na tretie Košice.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 35. kolo:
Slovan Bratislava - Banská Bystrica 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Góly: 37. R. Varga - (Dmowski, Bačik), 52. Marcinko (Takáč, Královič) - 13. Šoltés (Turnbull, Myklucha), 42. Myklucha (Faith, Česánek), 57. M. Valach (Lucas), 59. R. Faith (Turnbull, Myklucha)
Košice - Prešov 4:6 (2:1, 1:1, 1:4)
Góly: 4. Mikúš (Krivošík, Bučko), 9. Plochotnik (Varga, Bartoš), 32. Mikúš (Chovan, Rosandič), 43. Havrila (Lamper, Rogoň) – 2. Ullman (Rockwood), 21. Chatrnúch (Ullman), 44. Avcin (Valigura, MacDougall), 46. Rockwood (Bukarts, Ullman), 55. Indrašis (Bukarts), 56. Avcin (Valigura)
Michalovce - Liptovský Mikuláš 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly: 7. Virtanen, 17. Šmída (Lichanec, Roman), 29. Martel (Roy, Virtanen), 52. Meliško (Svitana, Bindulis) - 25. Sukeľ (Záborský, Robertson), 37. Vankúš (Sukeľ, Šandor), 52. Tritt (Záborský, Jendroľ)
Dukla Trenčín - Žilina 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Góly: 9. Descheneau (Varone, Baptiste) – 11. Ranford (Mucha, Holenda), 34. Bartovič, 40. Korenčik (Walega, Koyš)
Spišská Nová Ves - Poprad 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Góly: 18. Martel (Giroux, Rapáč), 20. Martel (McIsaac), 58. Martel (Giroux, Rapáč) - 36. Cracknell (Nauš, Malina)
Nitra - Zvolen 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)
Góly: 6. Paulovič (Stacha), 14. Čederle (Lacka, Molnár), 37. Kováč (Šimko, Graham) – 27. Zuzin (Marcinek, Hecl), 38. Marcinek (Cassels), 45. Zuzin (t.s.), 51. Hecl (Marcinek, Pišoja), 60. Zuzin (Valach, Jääskeläinen)
