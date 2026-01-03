V súboji o čelo všetci zlyhali. Slovan s druhou prehrou v rade, Košice nestačili na Prešov

Hráči oboch tímov počas zápasu 35. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica.
Fotogaléria (9)
Hráči oboch tímov počas zápasu 35. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica. (Autor: TASR)
TASR|3. jan 2026 o 21:23
Pozrite si súhrn výsledkov 35. kola Tipsport ligy.

Prvé tri tímy tabuľky hokejovej Tipsport ligy prehrali v sobotňajších zápasoch 35. kola. Na čele sa tak udržal Slovan Bratislava so štvorbodovým náskokom pred HK Nitra. Tretie Košice strácajú ďalšie dva body.

Druhé víťazstvo po sebe zaznamenali hráči posledného Prešova, ktorí vo východniarskom derby triumfovali na ľade Košíc 6:4.

Na predposlednú Spišskú Novú Ves, ktorá dosiahla taktiež druhý triumf v sérii po výhre nad Popradom 3:1, však strácajú stále jedenásť bodov.

Sériu troch prehier zastavil desiaty Zvolen vďaka víťazstvu na ľade druhej Nitry 5:3. Zvolenčania získali prvé body pod vedením nového trénera a dlhoročného kouča „corgoňov“ Antonína Stavjaňu.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - HKM Zvolen (Tipsport liga - 35. kolo)
Jakub Lacka (Nitra) a Milan Pišoja (Zvolen) v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM Zvolen
Druhý gól Nitry, vpravo brankár Zvolena Pavel Kantor v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM Zvolen
Radosť hráčov Nitry po góle v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM Zvolen
Miloš Bubela (Nitra) a Gianni Fairbrother (Zvolen) v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM Zvolen
9 fotografií
Jesse Graham (Nitra) a Daniel Kowalczyk (Zvolen) v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM Zvolen Úvodný gól Nitry, v bránke Pavol Kantor (Zvolen) v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM ZvolenDaniel Brejčák (Zvolen) a Maxim Šimko (Nitra) v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM ZvolenPavol Kantor (Zvolen), Tomáš Hrnka (Nitra) a Daniel Brejčák (Zvolen) v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM ZvolenTréner HKM Zvolen Antonín Stavjaňa v zápase 35. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra - HKM Zvolen

Z troch bodov sa v sobotu tešil aj štvrtý tím od konca tabuľky, Michalovce zdolali doma Liptovský Mikuláš tesne 4:3.

Hokejisti Banskej Bystrice natiahli víťaznú šnúru na sedem zápasov, keď v Bratislave zdolali Slovan 4:2. Líder tabuľky prehral druhý zápas za sebou. Zaváhanie trojice na čele využili Žilinčania, ktorí sa po výhre na ľade Dukly Trenčín 3:1 bodovo dotiahli na tretie Košice.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 35. kolo:

Slovan Bratislava - Banská Bystrica 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Góly: 37. R. Varga - (Dmowski, Bačik), 52. Marcinko (Takáč, Královič) - 13. Šoltés (Turnbull, Myklucha), 42. Myklucha (Faith, Česánek), 57. M. Valach (Lucas), 59. R. Faith (Turnbull, Myklucha)

Košice - Prešov 4:6 (2:1, 1:1, 1:4)

Góly: 4. Mikúš (Krivošík, Bučko), 9. Plochotnik (Varga, Bartoš), 32. Mikúš (Chovan, Rosandič), 43. Havrila (Lamper, Rogoň) – 2. Ullman (Rockwood), 21. Chatrnúch (Ullman), 44. Avcin (Valigura, MacDougall), 46. Rockwood (Bukarts, Ullman), 55. Indrašis (Bukarts), 56. Avcin (Valigura)

Michalovce - Liptovský Mikuláš 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Góly: 7. Virtanen, 17. Šmída (Lichanec, Roman), 29. Martel (Roy, Virtanen), 52. Meliško (Svitana, Bindulis) - 25. Sukeľ (Záborský, Robertson), 37. Vankúš (Sukeľ, Šandor), 52. Tritt (Záborský, Jendroľ)

Dukla Trenčín - Žilina 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Góly: 9. Descheneau (Varone, Baptiste) – 11. Ranford (Mucha, Holenda), 34. Bartovič, 40. Korenčik (Walega, Koyš)

Spišská Nová Ves - Poprad 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Góly: 18. Martel (Giroux, Rapáč), 20. Martel (McIsaac), 58. Martel (Giroux, Rapáč) - 36. Cracknell (Nauš, Malina)

Nitra - Zvolen 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Góly:  6. Paulovič (Stacha), 14. Čederle (Lacka, Molnár), 37. Kováč (Šimko, Graham) – 27. Zuzin (Marcinek, Hecl), 38. Marcinek (Cassels), 45. Zuzin (t.s.), 51. Hecl (Marcinek, Pišoja), 60. Zuzin (Valach, Jääskeläinen)

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

