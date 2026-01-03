ONLINE: HC Košice - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (35. kolo)

Hokejisti HC Košice a HC Prešov dnes hrajú zápas 35. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 35. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.01.2026 o 16:00
35. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Kocúr, T. Orolin – M. Orolin, Tomáš.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 35. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HC Prešov.
Košičania sa nachádzajú na treťom mieste tabuľky. Lepšie je na tom len Nitra a vedúci Slovan. Z 34 odohraných zápasov majú na konte 19 výhier (17 po riadnom hracom čase) a 15 prehier (8 po riadnom hracom čase). Naposledy podľahli Spišskej Novej Vsi 1:2 po predĺžení. Najproduktívnejšími hráčmi tímu sú Krivošík a Petráš s 33 bodmi.
Prešov je úplne posledný. Na predposlednú Spišskú Novú Ves stráca 11 bodov. Z 34 odohraných zápasov má na konte 10 výhier (7 po riadnom hracom čase) a 24 prehier (23 po riadnom hracom čase). Naposledy si doma poradil s Michalovcami 4:3. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 20 bodmi Rockwood.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 týždňami. Vtedy sa z víťazstva 2:1 po predĺžení tešili hráči Prešova.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.