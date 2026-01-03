ONLINE: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (35. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 35. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 35. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.01.2026 o 17:00
35. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Príjemný dobrý deň z Trenčína, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 35. kola hokejovej Tipsport ligy, ktoré je zároveň prvým v novom roku 2026. V zápase privítajú hokejisti Dukly Trenčín na domácom ľade hráčov Vlci Žilina. Zápas sa začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Dukle Trenčín patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné ôsme miesto so ziskom 46 bodov. Zverenci trénera Petra Sojčíka v poslednom doterajšom zápase prehrali v Banskej Bystrici s Baranmi 4:3 pp. (góly Dukly Bezúch, Varone, Descheneau). Najproduktívnejším hráčom tímu je Phil Varone, ktorý má na svojom konte 24 kanadských bodov (7+17). Brankárskou jednotkou tímu je Francúz Julian Junca, ktorého úspešnosť zákrokov je 93,09%.
Žiline patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežne štvrté miesto so ziskom 59 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča vyhrali vo Zvolene nad HKM 4:3 (góly Vlkov Ranford, Korczak, Walega, Gachulinec). Najproduktívnejším hráčom tímu je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 35 kanadských bodov (15+20). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,20%.
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
Vlci Žilina – Dukla Trenčín 4:2
Dukla Trenčín – Vlci Žilina 4:5
Vlci Žilina – Dukla Trenčín 4:0
Zápas sa pod hradom Matúša Čáka začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.