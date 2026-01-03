ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (35. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 35. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 35. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.01.2026 o 16:00
35. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
V 35. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Banskú Bystricu. Úvodné buly je naplánované na 16:00.
Slovan sa nachádza na 1. mieste, na konte má 69 bodov a štvorbodový náskok pred druhou Nitrou. Práve na jej ľade belasí v minulom kole prehrali 4:5 po samostatných nájazdoch. Predtým zdolali doma Zvolen 6:2.
B. Bystrici patrí 5. priečka so ziskom 57 bodov. Na štvrtú Žilinu stráca dva body, no má duel k dobru. Banskobystričania ťahaj šesťzápasovú víťaznú šnúru, v minulom kole zvíťazili nad Trenčínom 4:3 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.