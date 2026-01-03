ONLINE: HK Nitra - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (35. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 35. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 35. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
03.01.2026 o 18:00
35. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Žák, Štefik – Gegáň, Hercog.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 35. kola TIPSPORT ligy medzi HK Nitra a HKM Zvolen.
Nitra je druhá, na vedúci Slovan stráca 4 body. Z 34 odohraných zápasov má na konte 22 výhier (18 po riadnom hracom čase) a 12 prehier (9 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolala Slovan 5:4 po samostatných nájazdoch. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 27 bodmi Osburn.
Zvolen je na 10. mieste. Horšie je na tom len Spišská Nová Ves a Prešov. Z 34 odohraných zápasov má na konte 13 výhier (9 po riadnom hracom čase) a 21 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy doma podľahol Žiline 3:4. Najproduktívnejšími hráčmi tímu sú s 28 bodmi Marcinek a Cassels.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 týždňami. Vtedy sa vo Zvolene z hladkého víťazstva 5:0 tešili hráči Nitry.
Nitra je druhá, na vedúci Slovan stráca 4 body. Z 34 odohraných zápasov má na konte 22 výhier (18 po riadnom hracom čase) a 12 prehier (9 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolala Slovan 5:4 po samostatných nájazdoch. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 27 bodmi Osburn.
Zvolen je na 10. mieste. Horšie je na tom len Spišská Nová Ves a Prešov. Z 34 odohraných zápasov má na konte 13 výhier (9 po riadnom hracom čase) a 21 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy doma podľahol Žiline 3:4. Najproduktívnejšími hráčmi tímu sú s 28 bodmi Marcinek a Cassels.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 týždňami. Vtedy sa vo Zvolene z hladkého víťazstva 5:0 tešili hráči Nitry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.