ONLINE: HK Nitra - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (35. kolo)

HK Nitra - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 35. kola Tipsport ligy.
HK Nitra - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 35. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|3. jan 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 35. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HKM Zvolen.

Hokejisti HK Nitra a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 35. kola Tipsport ligy.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
03.01.2026 o 18:00
35. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Žák, Štefik – Gegáň, Hercog.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 35. kola TIPSPORT ligy medzi HK Nitra a HKM Zvolen.

Nitra je druhá, na vedúci Slovan stráca 4 body. Z 34 odohraných zápasov má na konte 22 výhier (18 po riadnom hracom čase) a 12 prehier (9 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolala Slovan 5:4 po samostatných nájazdoch. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 27 bodmi Osburn.

Zvolen je na 10. mieste. Horšie je na tom len Spišská Nová Ves a Prešov. Z 34 odohraných zápasov má na konte 13 výhier (9 po riadnom hracom čase) a 21 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy doma podľahol Žiline 3:4. Najproduktívnejšími hráčmi tímu sú s 28 bodmi Marcinek a Cassels.

Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 týždňami. Vtedy sa vo Zvolene z hladkého víťazstva 5:0 tešili hráči Nitry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:00
