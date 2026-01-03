ONLINE: HK Dukla Michalovce - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (35. kolo)

HK Dukla Michalovce - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 35. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|3. jan 2026 o 13:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 35. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - Hk 32 Liptovský Mikuláš.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 35. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 35. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
03.01.2026 o 16:30
35. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 35. kola Tipsport ligy medzi HK DUKLA Michalovce a HK 32 Liptovský Mikuláš.

Michalovce sa napriek kolísavej forme dokázali vyškriabať na 9. miesto tabuľky, ale po prehre v Prešove majú iba 2 bodový náskok pred 10. Zvolenom a 11. Spišskou Novou Vsou.

Liptovský Mikuláš rovnako ako ich súper strieda víťazstva a prehry a v tabuľke im s 51 bodmi patrí 7. miesto. Na 6. Poprad, s ktorým prehrali v uplynulom kole, strácajú 2 body.

V tejto sezóne si vo vzájomných zápasoch obidva tímy rozdelili 2 víťazstva a 2 prehry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 13:30
