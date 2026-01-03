ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (35. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 35. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 35. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|3. jan 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 35. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Poprad dnes hrajú zápas 35. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 35. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
03.01.2026 o 17:30
35. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 35. kola Tipsport ligy medzi Spišskou Novou Vsou a Popradom.

Spišská Nová Ves sa ocitla v kríze, čo viedlo k vyhadzovu Vladimíra Záborského. Pri premiére Fína Tommi Hämäläinena si Spišiaci pripísali víťazstvo pnad Košicami po predĺžení. V tabuľke im však patrí predpolsedné 11. miesto so ziskom 39 bodov.

Poprad je v uplynulých týždňoch tím s najlepšou formou v lige a v tabuľke im už patrí 6. miesot s 53 bodmi. Od úvodu novembra prehrali v riadnom hracom čase iba raz.

V prvých dvoch vzájomných zápasoch v sezóne sa radovali Spišiaci, ale v 30. kole zvíťazili Kamzíci jednoznačne 7:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

