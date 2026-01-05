Bystričania sú v eufórii a šplhajú sa hore. Slovan kraľuje súťaži s výrazným náskokom

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v pondelkovom zápase 36. kola Tipsport ligy nad Žilinou 4:1 a ukončili sériu dvoch prehier po sebe.
Zároveň zvýšili náskok na čele tabuľky, druhá Nitra aj tretie Košice na nich strácajú sedem bodov.
Nitra prehrala v šlágri kola v Banskej Bystrici vysoko 2:5. Domáci tak potvrdili výbornú formu a triumfovali už v ôsmom zápase v sérii.
Poskočili tak už na štvrtú priečku tabuľky, o bod predbehli piatu Žilinu, na Nitru a Košice strácajú len dva body.
Košičania po dvoch prehrách bodovali naplno v Liptovskom Mikuláši po výhre 3:1. Pre Liptákov to bola tretia prehra v sérii.
Šiesty Poprad vydrel na domácom ľade víťazstvo nad deviatymi Michalovcami 4:3 po predĺžení a nájazdoch.
Tretiu prehru po sebe zaznamenal aj ôsmy Trenčín, ktorý podľahol domácemu Zvolenu 2:3 po predĺžení.
Naopak, tretie víťazstvo zaknihovala desiata Spišská Nová Ves na ľade posledného Prešova 3:0.
Tipsport liga - 36. kolo:
Banská Bystrica - Nitra 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Góly: 12. Myklucha (Šoltés, R. Faith), 16. Šoltés (M. Valach, Lee), 30. Turnbull (R. Faith, Lucas), 34. Šoltés (Turnbull, R. Faith), 49. Myklucha (Šoltés, Turnbull) – 34. Kováč (Hrnka, Bajtek), 35. Buček (Čederle, Vitaloš)
Prešov - Spišská Nová Ves 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Góly: 7. Giľák (Savoie, Barcík), 14. D. Martel (A. Žiak), 59. Džugan (Viedenský)
Poprad - Michalovce 4:3 sn (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 14. Cracknell (Nauš), 17. Török (Suchý), 58. Cracknell (Bjalončík, Sproul), rozh. nájazd: Calof - 25. Spodniak (Martel, Marcinko), 28. Virtanen (Martel, Spodniak), 57. Roy (Virtanen, Martel)
Liptovský Mikuláš - Košice 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Góly: 43. Kriška (Podolinský) – 22. Petráš (Krivošík, Mikúš), 26. Dakhnovsky (Ferenc), 35. Lamper
Zvolen - Trenčín 3:2 pp (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
Góly: 44. V. Fekiač (Kudrna, Šramaty), 46. Zuzin (Valach), 65. Fairbrother (Jääskeläinen, Cassels) - 16. Hudec (Krajčovič, Descheneau), 57. Varone (Laurenčík)
Slovan Bratislava - Žilina 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 25. Acolatse (Takáč), 35. R. Varga (Takáč, Ličko), 42. Peterek (Královič, Acolatse), 52. Dmowski (Takáč, T. Marcinko) – 35. Korczak (Koyš)
