ONLINE: HC Prešov - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (36. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 36. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 36. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.01.2026 o 18:00
36. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Rozhodca: Snášel ml., Novák – Tvrdoň, Tomáš.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 36. kola TIPSPORT ligy medzi HC Prešov a HK Spišská Nová Ves.
Prešov je posledný, no po dvoch víťazstvách v rade sa začína približovať k predposlednému miestu na ktorom je práve jeho dnešný súper. Z 35 odohraných zápasov má na konte 11 výhier (8 po riadnom hracom čase) a 24 prehier (23 po riadnom hracom čase). Naposledy zvíťazil v Košiciach 6:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 22 bodmi Rockwood.
Spišská Nová Ves je predposledná. Pred posledným Prešovom má náskok 11 bodov. Z 34 odohraných zápasov (má ešte 1 zápas k dobru, ktorý odohrá tento mesiac proti BB) má na konte 14 výhier (11 po riadnom hracom čase) a 20 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolala Poprad 3:1. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 25 bodmi Giroux.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred Vianocami. Vtedy sa z víťazstva 3:0 tešili hokejisti Spišskej Novej Vsi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.