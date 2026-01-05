ONLINE: HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (36. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 36. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 36. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.01.2026 o 18:30
36. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Slovan Bratislava hostí v 36. kole Tipsport ligy Žilinu. Úvodné buly je naplánované na 18:30.
Slovan sa nachádza na čele tabuľky, na konte má 69 bodov. Pred druhou Nitrou má štvorbodový náskok. Belasí uplynulé dva zápasy prehrali. Na Nitru nestačili 4:5 po samostatných nájazdoch a Banskej Bystrici podľahli na vlastnom ľade 2:4.
Žilinčanom patrí 4. priečka, doposiaľ nazbierali 62 bodov. Nachádzajú sa iba o skóre za Košicami. Po troch prehraných dueloch Žilinčania dvakrát po sebe zvíťazili. Zvolen zdolali 4:3 a Trenčín 3:1.
Slovan sa nachádza na čele tabuľky, na konte má 69 bodov. Pred druhou Nitrou má štvorbodový náskok. Belasí uplynulé dva zápasy prehrali. Na Nitru nestačili 4:5 po samostatných nájazdoch a Banskej Bystrici podľahli na vlastnom ľade 2:4.
Žilinčanom patrí 4. priečka, doposiaľ nazbierali 62 bodov. Nachádzajú sa iba o skóre za Košicami. Po troch prehraných dueloch Žilinčania dvakrát po sebe zvíťazili. Zvolen zdolali 4:3 a Trenčín 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.