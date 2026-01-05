ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (36. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 36. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 36. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.01.2026 o 18:00
36. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 36.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK DUKLA Trenčín. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen v sobotu všetkých šokoval, keď v Nitre otočil zápas z 1:3 a vyhral 5:3. Nový Zvolenský tréner Antonín Stavjaňa si tým pripísal prvé víťazstvo vo farbách HKM. Tieto tri body treba ale potvrdiť aj dnes, aby Zvolen začal v tabuľke stúpať, pretože zatiaľ je Zvolen iba desiaty a na deviate Michalovce stráca dva body.
Trenčín má v aktuálne tabuľke 46 bodov, čo je o štyri viac ako Zvolen a je na ôsmej priečke. Posledný vzájomný zápas Zvolen v Trenčíne vyhral v predĺžení a podobne sa zápas skončil aj vo Zvolene. Trenčín však aktuálne nie je vo forme a na trojbodové víťazstvo už čaká poriadne dlho, navyše očakávam, že na tento šesťbodový duel bude Zvolen dosť namotivovaný.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.